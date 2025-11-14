पाकिस्तान क्रिकेट टीम को तगड़ा झटका, पहले वनडे में श्रीलंका पर जीत के बाद लगाया जुर्माना

शाहीन शाह अफरीदी की अगुवाई वाली पाकिस्तान टीम को निर्धारित लक्ष्य से चार ओवर कम होने के कारण एमिरेट्स आईसीसी मैच रेफरी पैनल के अली नकवी द्वारा जुर्माना लगाया गया। खिलाड़ियों और सपोर्ट स्टाफ के लिए आईसीसी आचार संहिता के अनुच्छेद 2.22 के अनुसार, जो न्यूनतम ओवर-रेट अपराधों से संबंधित है, खिलाड़ियों को उनकी टीम द्वारा आवंटित समय में गेंदबाजी करने में विफल रहने पर प्रत्येक ओवर के लिए उनकी मैच फीस का पांच प्रतिशत जुर्माना लगाया जाता है।