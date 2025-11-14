Patrika LogoSwitch to English

पाकिस्तान क्रिकेट टीम को तगड़ा झटका, पहले वनडे में श्रीलंका पर जीत के बाद लगाया जुर्माना

पाकिस्तान के कप्तान शाहीन अफरीदी ने स्लो ओवर रेट के चलते आईसीसी की ओर लगाए जुर्माने को स्वीकार कर लिया है, इसलिए औपचारिक सुनवाई की जरूरत नहीं पड़ी।

भारत

image

Satya Brat Tripathi

Nov 14, 2025

Pakistan Cricket Team

पाकिस्तान क्रिकेट टीम ( File Photo Credit - IANS)

PAK vs SL : पाकिस्तान और श्रीलंका के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज का पहला मुकाबला मंगलवार को रावलपिंडी में खेला गया। पाकिस्तान ने श्रीलंका को 6 रन से हराकर इस मुकाबले को जीता। हालांकि इस जीत के बाद आईसीसी ने पाकिस्तान क्रिकेट टीम को तगड़ा झटका लगा है। दरअसल, ICC ने शुक्रवार को श्रीलंका के खिलाफ सीरीज के पहले वनडे में धीमी ओवर गति के लिए पाकिस्तान पर मैच फीस का 20 फीसदी जुर्माना लगाया है।

शाहीन शाह अफरीदी की अगुवाई वाली पाकिस्तान टीम को निर्धारित लक्ष्य से चार ओवर कम होने के कारण एमिरेट्स आईसीसी मैच रेफरी पैनल के अली नकवी द्वारा जुर्माना लगाया गया। खिलाड़ियों और सपोर्ट स्टाफ के लिए आईसीसी आचार संहिता के अनुच्छेद 2.22 के अनुसार, जो न्यूनतम ओवर-रेट अपराधों से संबंधित है, खिलाड़ियों को उनकी टीम द्वारा आवंटित समय में गेंदबाजी करने में विफल रहने पर प्रत्येक ओवर के लिए उनकी मैच फीस का पांच प्रतिशत जुर्माना लगाया जाता है।

पाकिस्तान पर धीमी ओवर गति की बॉलिंग का आरोप मैदानी अंपायर एलेक्स व्हार्फ, आसिफ याकूब, तीसरे अंपायर शरफुद्दौला इब्ने शाहिद और चौथे अंपायर राशिद रियाज ने लगाया था। पाकिस्तान के कप्तान शाहीन अफरीदी ने आईसीसी की ओर से लगाए गए जुर्माने को स्वीकार कर लिया है, इसलिए औपचारिक सुनवाई की जरूरत नहीं पड़ी।

पाकिस्तान वनडे सीरीज में 1-0 से आगे

पाकिस्तान ने वनडे सीरीज के पहले मुकाबले में सलमान अली आगा के नाबाद शतक (105 रन) से निर्धारित 50 ओवर में 5 विकेट पर 299 रन बनाए थे और श्रीलंका के सामने जीत के लिए 300 रन का लक्ष्य रखा था। हालांकि लक्ष्य का पीछा करते हुए श्रीलंकाई टीम निर्धारित 50 ओवर में 9 विकेट पर 293 रन ही बना सकी। इस तरह पाकिस्तान ने पहला वनडे 6 रन से जीत लिया और सीरीज में 1-0 की बढ़त बनाई।

Updated on:

14 Nov 2025 02:04 pm

Published on:

14 Nov 2025 01:52 pm

Hindi News / Sports / Cricket News / पाकिस्तान क्रिकेट टीम को तगड़ा झटका, पहले वनडे में श्रीलंका पर जीत के बाद लगाया जुर्माना

