मोहम्मद शमी को रिलीज करेगी सनराइजर्स हैदराबाद? इन दो फ्रेंचाइजी टीमों ने दिखाई रुचि

Mohammed Shami: भारतीय टीम से बाहर चल रहे स्टार तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी एक बार फिर सुर्खियों में हैं। इस बार वह टीम इंडिया में शामिल किए जाने को लेकर नहीं, बल्कि आईपीएल के आगामी सीजन को लेकर चर्चा में हैं। दरअसल, सनराइजर्स हैदराबाद के इस स्टार तेज गेंदबाजों को खरीदने के लिए दिल्ली कैपिटल्स और लखनऊ सुपर जायंट्स ने दिलचस्पी दिखाई है। 'क्रिकबज' की रिपोर्ट्स के मुताबिक, दिल्ली कैपिटल्स और लखनऊ सुपर जायंट्स को एक अनुभवी तेज गेंदबाज की तलाश है। उनकी योजनाओं में भारतीय तेज गेंदबाज फिट नजर आ रहा है। दोनों फ्रेंचाइजी टीमों ने आईपीएल के अगले सीजन के लिए अनुभवी भारतीय तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी को टीम में शामिल किए जाने को लेकर दिलचस्पी दिखाई है।