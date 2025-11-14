मोहम्मद शमी को रिलीज करेगी सनराइजर्स हैदराबाद? इन दो फ्रेंचाइजी टीमों ने दिखाई रुचि

मोहम्मद शमी, तेज गेंदबाज, सनराइजर्स हैदराबाद
Mohammed Shami: भारतीय टीम से बाहर चल रहे स्टार तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी एक बार फिर सुर्खियों में हैं। इस बार वह टीम इंडिया में शामिल किए जाने को लेकर नहीं, बल्कि आईपीएल के आगामी सीजन को लेकर चर्चा में हैं। दरअसल, सनराइजर्स हैदराबाद के इस स्टार तेज गेंदबाजों को खरीदने के लिए दिल्ली कैपिटल्स और लखनऊ सुपर जायंट्स ने दिलचस्पी दिखाई है। 'क्रिकबज' की रिपोर्ट्स के मुताबिक, दिल्ली कैपिटल्स और लखनऊ सुपर जायंट्स को एक अनुभवी तेज गेंदबाज की तलाश है। उनकी योजनाओं में भारतीय तेज गेंदबाज फिट नजर आ रहा है। दोनों फ्रेंचाइजी टीमों ने आईपीएल के अगले सीजन के लिए अनुभवी भारतीय तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी को टीम में शामिल किए जाने को लेकर दिलचस्पी दिखाई है।
यह खबर उस रिपोर्ट के बाद आई है, जिसमें कहा गया था कि उम्र और फिटनेस संबंधी कारणों से सनराइजर्स हैदराबाद 35 वर्षीय तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी को अगले सीजन के लिए रिलीज करने पर विचार कर रहा है। आपको बता दें कि आईपीएल 2025 ऑक्शन में सनराइजर्स हैदराबाद ने मोहम्मद शमी को 10 करोड़ रुपए में टीम में शामिल किया था।
हालांकि पिछले सीजन उनका प्रदर्शन अपेक्षा के मुताबिक नहीं था। उन्होंने IPL 2025 में सनराइजर्स हैदराबाद के लिए 9 मैच में 11.23 की इकॉनमी से छह विकेट झटके थे। वैसे ओवरऑल प्रदर्शन पर नजर डाले तो उन्होंने 119 आईपीएल मैचों में 8.63 की इकॉनमी से कुल 133 विकेट चटकाए हैं। आईपीएल करियर में उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन गुजरात टाइटंस की तरफ से खेलते हुए आया, जहां उन्होंने 2022 में 20 विकेट और 2028 में 28 विकेट चटकाए थे।
मोहम्मद शमी को अगले आईपीएल सीजन के लिए अपनी-अपनी टीम में जोड़ने के लिए दिल्ली कैपिटल्स और लखनऊ सुपर जायंट्स ने दिलचस्पी ली है। दिल्ली कैपिटल्स पिछले सीजन 10.75 करोड़ रुपए में खरीदे गए टी नटराजन के बदले सनराइजर्स हैदराबाद के मोहम्मद शमी को टीम में शामिल किए जाने की संभावना है। टी नटराजन पिछले पूरे सीजन चोटिल रहे थे और दिल्ली कैपिटल्स की तरफ से सिर्फ एक मैच खेले सके। वहीं, लखनऊ सुपर जायंट्स भी आवेश खान और रवि बिश्नोई के बदले सराइजर्स हैदराबाद के स्पीड स्टार को मोहम्मद शमी को अपनी टीम में शामिल करने के लिए ट्रेड कर सकती है।
