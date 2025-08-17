Asia Cup 2025: पाकिस्तान ने किया स्क्वाड का ऐलान, बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान की हुई छुट्टी

Pakistan Announced Squad For Asia Cup 2025: एशिया कप 2025 का आगाज 9 सितंबर से होने जा रहा है और इसका फाइनल मुक़ाबला 28 सितंबर को खेला जाएगा। यूनाइटेड अरब अमीरात (UAE) में खेले जाने वाले इस टूर्नामेंट के लिए पाकिस्तान ने अपनी टीम का ऐलान कर दिया है। चयनकर्ताओं ने बेहद चौंकाने वाला फैसला लेते हुए 17 सदस्यीय स्क्वाड में पूर्व कप्तान बाबर आजम और विकेट कीपर बल्लेबाज मोहम्मद रिजवान को शामिल नहीं किया गया है।
टी20 वर्ल्ड कप 2026 को ध्यान में रखते हुए इस बार एशिया कप टी20 फॉर्मेट में खेला जा रहा है। पाकिस्तान ने युवा खिलाड़ियों पर भरोसा जताया है। सलमान अली आगा को टीम की कमान सौंपी है। वहीं हसन नवाज, सलमान मिर्जा और सुफियान मुकीम जैसे युवा खिलाड़ियों को मौका मिला है। टीम में शाहीन अफरीदी, हसन अली, हारिस रऊफ, फखर जमान और खुशदिल शाह जैसे अनुभवी खिलाड़ी भी मौजूद हैं। वहीं विकेटकीपर बल्लेबाज के तौर पर मोहम्मद हारिस को चुना गया है।
पाकिस्तान एशिया कप 2025 में अपने अभियान की शुरुआत 12 सितंबर को ओमान के खिलाफ करेगी। इसके बाद 14 सितंबर को पाकिस्तान का सामना भारत से होगा। वहीं 17 सितंबर को वह यूएसई से अंतिम लीग मुक़ाबला खेलेगी। इस टूर्नामेंट में पाकिस्तान को भारत, ओमान और यूएई के साथ ग्रुप-ए में रखा गया है। ग्रुप-बी में हॉन्ग कॉन्ग, श्रीलंका, बांग्लादेश और अफगानिस्तान की टीमें हैं।
12 सितंबर: ओमान vs पाकिस्तान, स्थानीय समयानुसार शाम 6 बजे
14 सितंबर: भारत vs पाकिस्तान, स्थानीय समयानुसार शाम 6 बजे
17 सितंबर: यूएई vs पाकिस्तान, स्थानीय समयानुसार शाम 6 बजे
20-26 सितंबर: सुपर फोर मैच (अबू धाबी और दुबई)
28 सितंबर: फाइनल, स्थानीय समयानुसार शाम 6 बजे
पाकिस्तान के स्क्वाड का ऐलान एशिया कप के साथ-साथ अफगानिस्तान और यूएई के खिलाफ खेली जाने वाली ट्राई सीरीज के लिए भी हुआ है। ट्राई सीरीज की शुरुआत 29 अगस्त से होगी। वहीं इसका फाइनल 7 सितंबर को खेला जाएगा।
सलमान अली आगा (कप्तान), अबरार अहमद, फहीम अशरफ, फखर जमां, हारिस रऊफ, हसन अली, हसन नवाज, हुसैन तलत, खुशदिल शाह, मोहम्मद हारिस (विकेटकीपर), मोहम्मद नवाज, मोहम्मद वसीम जूनियर, साहिबजादा फरहान, सैम अयूब, सलमान मिर्जा, शाहीन शाह अफरीदी, सुफयान मोकिम