Asia Cup 2025: पाकिस्तान ने किया स्क्वाड का ऐलान, बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान की हुई छुट्टी

टी20 वर्ल्ड कप 2026 को ध्यान में रखते हुए इस बार एशिया कप टी20 फॉर्मेट में खेला जा रहा है। पाकिस्तान ने युवा खिलाड़ियों पर भरोसा जताया है। सलमान अली आगा को टीम की कमान सौंपी है। वहीं हसन नवाज, सलमान मिर्जा और सुफियान मुकीम जैसे युवा खिलाड़ियों को मौका मिला है। टीम में शाहीन अफरीदी, हसन अली, हारिस रऊफ, फखर जमान और खुशदिल शाह जैसे अनुभवी खिलाड़ी भी मौजूद हैं। वहीं विकेटकीपर बल्लेबाज के तौर पर मोहम्मद हारिस को चुना गया है।