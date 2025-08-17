Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

स्वतंत्रता दिवस

TAFE MF Logo

मौसम

बिहार चुनाव 2025

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

क्रिकेट

Asia Cup 2025: पाकिस्तान ने किया स्क्वाड का ऐलान, बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान की हुई छुट्टी

एशिया कप 2025 के लिए पाकिस्तान ने 17 सदस्यीय स्क्वाड का ऐलान कर दिया है। इसमें बाबर आजम और बल्लेबाज मोहम्मद रिजवान को जगह नहीं मिली है।

भारत

Siddharth Rai

Aug 17, 2025

(Photo - ANI)

Pakistan Announced Squad For Asia Cup 2025: एशिया कप 2025 का आगाज 9 सितंबर से होने जा रहा है और इसका फाइनल मुक़ाबला 28 सितंबर को खेला जाएगा। यूनाइटेड अरब अमीरात (UAE) में खेले जाने वाले इस टूर्नामेंट के लिए पाकिस्तान ने अपनी टीम का ऐलान कर दिया है। चयनकर्ताओं ने बेहद चौंकाने वाला फैसला लेते हुए 17 सदस्यीय स्क्वाड में पूर्व कप्तान बाबर आजम और विकेट कीपर बल्लेबाज मोहम्मद रिजवान को शामिल नहीं किया गया है।

युवा खिलाड़ियों से लैस है पाकिस्तान की टीम

टी20 वर्ल्ड कप 2026 को ध्यान में रखते हुए इस बार एशिया कप टी20 फॉर्मेट में खेला जा रहा है। पाकिस्तान ने युवा खिलाड़ियों पर भरोसा जताया है। सलमान अली आगा को टीम की कमान सौंपी है। वहीं हसन नवाज, सलमान मिर्जा और सुफियान मुकीम जैसे युवा खिलाड़ियों को मौका मिला है। टीम में शाहीन अफरीदी, हसन अली, हारिस रऊफ, फखर जमान और खुशदिल शाह जैसे अनुभवी खिलाड़ी भी मौजूद हैं। वहीं विकेटकीपर बल्लेबाज के तौर पर मोहम्मद हारिस को चुना गया है।

भारत, यूएई और ओमान से होंगे मुक़ाबले

पाकिस्तान एशिया कप 2025 में अपने अभियान की शुरुआत 12 सितंबर को ओमान के खिलाफ करेगी। इसके बाद 14 सितंबर को पाकिस्तान का सामना भारत से होगा। वहीं 17 सितंबर को वह यूएसई से अंतिम लीग मुक़ाबला खेलेगी। इस टूर्नामेंट में पाकिस्तान को भारत, ओमान और यूएई के साथ ग्रुप-ए में रखा गया है। ग्रुप-बी में हॉन्ग कॉन्ग, श्रीलंका, बांग्लादेश और अफगानिस्तान की टीमें हैं।

एशिया कप 2025 में पाकिस्तान के मैच

12 सितंबर: ओमान vs पाकिस्तान, स्थानीय समयानुसार शाम 6 बजे
14 सितंबर: भारत vs पाकिस्तान, स्थानीय समयानुसार शाम 6 बजे
17 सितंबर: यूएई vs पाकिस्तान, स्थानीय समयानुसार शाम 6 बजे
20-26 सितंबर: सुपर फोर मैच (अबू धाबी और दुबई)
28 सितंबर: फाइनल, स्थानीय समयानुसार शाम 6 बजे

पाकिस्तान के स्क्वाड का ऐलान एशिया कप के साथ-साथ अफगानिस्तान और यूएई के खिलाफ खेली जाने वाली ट्राई सीरीज के लिए भी हुआ है। ट्राई सीरीज की शुरुआत 29 अगस्त से होगी। वहीं इसका फाइनल 7 सितंबर को खेला जाएगा।

एशिया कप के लिए पाकिस्तान की 17 सदस्यीय टीम

सलमान अली आगा (कप्तान), अबरार अहमद, फहीम अशरफ, फखर जमां, हारिस रऊफ, हसन अली, हसन नवाज, हुसैन तलत, खुशदिल शाह, मोहम्मद हारिस (विकेटकीपर), मोहम्मद नवाज, मोहम्मद वसीम जूनियर, साहिबजादा फरहान, सैम अयूब, सलमान मिर्जा, शाहीन शाह अफरीदी, सुफयान मोकिम

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

एशिया कप 2025

Updated on:

17 Aug 2025 01:09 pm

Published on:

17 Aug 2025 12:39 pm

Hindi News / Sports / Cricket News / Asia Cup 2025: पाकिस्तान ने किया स्क्वाड का ऐलान, बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान की हुई छुट्टी

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Janmashtami 2025

Asia Cup 2025

Bihar Elections 2025

Top Categories

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राष्ट्रीय

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Code of Conduct

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.