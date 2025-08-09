WI vs PAK 1st ODI: पाकिस्तान के कप्तान रिजवान ने 22 साल के डेब्यूटेंट को दिया जीत का श्रेय तो शाई होप ने बताई हार की असल वजह

WI vs PAK 1st ODI Highlights: वेस्‍टइंडीज और पाकिस्‍तान के बीच खेली जा रही तीन वनडे इंटरनेशनल मैचों की सीरीज का पहला मुकाबला त्रिनिदाद के ब्रायन लारा स्टेडियम में खेला गया। इस मुकाबले में वेस्‍टइंडीज की टीम पहले बल्‍लेबाजी करते हुए 49 ओवर में 280 रन बनाकर ढेर हो गई। इसके जवाब में पाकिस्‍तान ने हसन नवाज की नाबाद 63 रनों की पारी की बदौलत पांच विकेट के नुकसान पर लक्ष्‍य को सात गेंद शेष रहते हासिल कर आसान जीत दर्ज की। पाकिस्‍तान के कप्‍तान मोहम्‍मद रिजवान ने इस जीत का पूरा श्रेय छठे नंबर पर बल्‍लेबाजी करने उतरे 22 वर्षीय डेब्‍यूटेंट हसन नवाज को दिया।