WI vs PAK 1st ODI: पाकिस्तान के कप्तान रिजवान ने 22 साल के डेब्यूटेंट को दिया जीत का श्रेय तो शाई होप ने बताई हार की असल वजह

WI vs PAK 1st ODI Highlights: पाकिस्‍तान ने तीन मैचों की वनडे सीरीज के पहले मुकाबले में वेस्‍टइंडीज को पांच विकेट से हराकर सीरीज में 1-0 से बढ़त बना ली है। पाकिस्‍तान की जीत के हीरो 22 वर्षीय डेब्‍यूटेंट हसन नवाज रहे।

भारत

lokesh verma

Aug 09, 2025

WI vs PAK 1st ODI Highlights
WI vs PAK 1st ODI Highlights: मैच के दौरान शॉट खेलते पाकिस्‍तानी बल्‍लेबाज हसन नवाज। (फोटो सोर्स: espncricinfo)

WI vs PAK 1st ODI Highlights: वेस्‍टइंडीज और पाकिस्‍तान के बीच खेली जा रही तीन वनडे इंटरनेशनल मैचों की सीरीज का पहला मुकाबला त्रिनिदाद के ब्रायन लारा स्टेडियम में खेला गया। इस मुकाबले में वेस्‍टइंडीज की टीम पहले बल्‍लेबाजी करते हुए 49 ओवर में 280 रन बनाकर ढेर हो गई। इसके जवाब में पाकिस्‍तान ने हसन नवाज की नाबाद 63 रनों की पारी की बदौलत पांच विकेट के नुकसान पर लक्ष्‍य को सात गेंद शेष रहते हासिल कर आसान जीत दर्ज की। पाकिस्‍तान के कप्‍तान मोहम्‍मद रिजवान ने इस जीत का पूरा श्रेय छठे नंबर पर बल्‍लेबाजी करने उतरे 22 वर्षीय डेब्‍यूटेंट हसन नवाज को दिया।

हसन नवाज को जीत का पूरा श्रेय मिलना चाहिए- रिजवान

पाकिस्तान टीम कप्तान के मोहम्मद रिजवान ने मैच के बाद कहा कि हसन नवाज को जीत का पूरा श्रेय मिलना चाहिए। परिस्थितियां आसान नहीं थीं, लेकिन सातवें नंबर पर आकर उनकी साझेदारी के लिए मैं हुसैन तलत को भी श्रेय देना चाहता हूं। हालांकि हमें अपनी गेंदबाज़ी में थोड़ा सुधार करना होगा। पहले हाफ में गेंद ग्रिप कर रही थी और मुझे लगता है कि अंत में हमने कुछ ज़्यादा ही रन दे दिए।

'दूसरी पारी में स्पिनरों के लिए ग्रिप बनाना मुश्किल था'

वहीं, वेस्टइंडीज टीम के कप्तान शाई होप ने कहा कि यह एक मुश्किल मैच रहा। टॉस निश्चित रूप से एक अहम भूमिका निभाता है। शायद हम उन्हें दबाव में लाने के लिए कुछ और रन बना सकते थे। रात में पिच काफ़ी अलग थी, पहली पारी में यह काफ़ी धीमी और चुनौतीपूर्ण थी। हमें ऐसी परिस्थितियों में थोड़ी और बल्लेबाज़ी की ज़रूरत है। दूसरी पारी में बहुत ज़्यादा नमी थी, खासकर स्पिनरों के लिए ग्रिप बनाना मुश्किल था। हमें अपनी गलतियों पर गौर करना होगा और अगले दो मैचों में हम मजबूत वापसी करेंगे।

'कारगर रही योजना'

प्लेयर ऑफ़ द मैच चुने गए हसन नवाज ने कहा कि अपने डेब्यू मैच में यह पारी खेलकर वाकई बहुत खुश हूं। हमारी योजना एक साझेदारी बनाने की थी और स्पिनर शुरुआत में गेंद पर ग्रिप बना रहे थे, इसलिए हमने मौके नहीं भुनाए। हमारी योजना यह थी कि तलत स्पिन को निशाना बनाएंगे और मैं तेज गेंदबाजी का संभालूंगा। यह योजना हमारे लिए कारगर रही।

Latest Cricket News

Published on:

09 Aug 2025 09:04 am

Hindi News / Sports / Cricket News / WI vs PAK 1st ODI: पाकिस्तान के कप्तान रिजवान ने 22 साल के डेब्यूटेंट को दिया जीत का श्रेय तो शाई होप ने बताई हार की असल वजह

