क्रिकेट

एशिया कप में भारत को हरा सकता है पाकिस्तान…  जानें किसने किया ये दावा

आकिब जावेद ने दावा किया है कि पाकिस्‍तान की टीम एशिया कप 2025 में भारत को हराने की क्षमता रखती है। पूर्व तेज गेंदबाज का मानना है कि हर खिलाड़ी अपनी क्षमता पर भरोसा रखता है और भारत की चुनौती के लिए तैयार है।

भारत

lokesh verma

Aug 18, 2025

पाकिस्तान क्रिकेट टीम के हाई-परफॉर्मेंस निदेशक आकिब जावेद का मानना है कि उनकी टीम एशिया कप 2025 में भारतीय क्रिकेट टीम को हराने की क्षमता रखती है। पाकिस्तान ने पिछले चार मुकाबलों में भारत को नहीं हराया है, एशिया कप 2023, वनडे विश्व कप 2023, टी20 विश्व कप 2024 और चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में उसे हार का सामना करना पड़ा है। लेकिन पूर्व तेज गेंदबाज का मानना है कि हर खिलाड़ी अपनी क्षमता पर भरोसा रखता है और भारत की चुनौती के लिए तैयार है।

आकिब ने यह टिप्पणी उस समय की जब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एशिया कप के लिए अपनी 17 सदस्यीय टीम की घोषणा की। दिलचस्प बात यह है कि सलमान अली आगा की कप्तानी वाली टीम में बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान को शामिल नहीं किया गया। शादाब खान और नसीम शाह दो अन्य उल्लेखनीय नाम हैं, जो टीम में नहीं हैं।

आकिब ने टीम की घोषणा करते हुए कहा कि ये टीम एशिया कप में भारत को हराने की क्षमता रखती है। आपको पसंद हो या न हो भारत और पाकिस्तान के बीच का मैच विश्व क्रिकेट का सबसे बड़ा मुकाबला होता है। हर खिलाड़ी यह जानता है। हमारी टीम किसी भी टीम को हरा सकती है। हर कोई तैयार है।

बता दें कि मई में पहलगाम आतंकी हमले के बाद दोनों देश युद्ध के कगार पर पहुंच गए थे। तब से तनाव बना हुआ है। पिछले महीने दोनों देशों के बीच दो दिग्गज क्रिकेट मैच तीखी प्रतिक्रिया के कारण रद्द कर दिया गया था। ऐसा लग रहा है कि भारत बनाम पाकिस्तान सिर्फ़ एक क्रिकेट मैच नहीं होगा। आकिब भी यह जानते हैं। वह जानते हैं कि खिलाड़ी दबाव में होंगे। अगर वे हारते हैं तो उनकी कड़ी जांच की जाएगी। लेकिन वह खिलाड़ियों को आश्वस्त करते हैं कि उन पर कोई अतिरिक्त दबाव नहीं डाला जाएगा।

उन्होंने आगे कहा कि दोनों देशों (भारत और पाकिस्तान) के हालात सभी जानते हैं। लेकिन हमें उन पर अतिरिक्त दबाव डालने की ज़रूरत नहीं है। भारत और पाकिस्तान 14 सितंबर को एशिया कप में दुबई अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में आमने-सामने होंगे। अगर वे दोनों सुपर 4 के लिए क्वालीफाई कर जाते हैं तो 21 सितंबर को उसी मैदान पर उनके बीच कम से कम एक और मैच होगा।

