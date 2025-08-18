एशिया कप में भारत को हरा सकता है पाकिस्तान…  जानें किसने किया ये दावा

बता दें कि मई में पहलगाम आतंकी हमले के बाद दोनों देश युद्ध के कगार पर पहुंच गए थे। तब से तनाव बना हुआ है। पिछले महीने दोनों देशों के बीच दो दिग्गज क्रिकेट मैच तीखी प्रतिक्रिया के कारण रद्द कर दिया गया था। ऐसा लग रहा है कि भारत बनाम पाकिस्तान सिर्फ़ एक क्रिकेट मैच नहीं होगा। आकिब भी यह जानते हैं। वह जानते हैं कि खिलाड़ी दबाव में होंगे। अगर वे हारते हैं तो उनकी कड़ी जांच की जाएगी। लेकिन वह खिलाड़ियों को आश्वस्त करते हैं कि उन पर कोई अतिरिक्त दबाव नहीं डाला जाएगा।