पहले कश्मीर को बताया भारत से अलग, मचा बवाल तो भी नहीं मांगी माफी, पूर्व पाकिस्तानी कप्तान ने बताया बयान का आधार

सना मीर का बयान सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। भारतीय क्रिकेट फैंस इसे गैर-जिम्मेदाराना बता रहे हैं। मामले को तूल पकड़ता देख सना मीर ने सफाई दी है। सना मीर ने कहा, “मेरे बयान को गलत तरीके से बढ़ा-चढ़ाकर पेश किया जा रहा है। खेल के मैदान में खिलाड़ियों पर अनावश्यक दबाव डाला जा रहा है। मुझे इस मुद्दे पर सार्वजनिक रूप से सफाई देनी पड़ रही है, जो निराशाजनक है। मैंने पाकिस्तानी खिलाड़ी नतालिया परवेज के बारे में बात की थी। मेरा मकसद सिर्फ उनकी मेहनत और संघर्ष की कहानी को सामने लाना था। एक कमेंटेटर के तौर पर हम ये बात करते हैं कि खिलाड़ी कहां से आए हैं और उन्होंने क्या संघर्ष किया है।”