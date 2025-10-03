Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

क्रिकेट

पहले कश्मीर को बताया भारत से अलग, मचा बवाल तो भी नहीं मांगी माफी, पूर्व पाकिस्तानी कप्तान ने बताया बयान का आधार

टी20 मेंस एशिया कप 2025 के दौरान भारत और पाकिस्तान के बीच क्रिकेट मैच के दौरान विवाद शुरू हुआ, वह अब वूमेंस वर्ल्डकप 2025 में भी दिखाई देने लगा है। पाकिस्तान की पूर्व कप्तान ने अपने बयान पर माफी मांगने की बजाय उसे सही बताया है।

2 min read

भारत

image

Vivek Kumar Singh

Oct 03, 2025

sana mir

पाकिस्तान क्रिकेट टीम की पूर्व कप्तान सना मीर (फोटो- @mir_sana05)

Sana Mir on Azad Kashmir: एशिया कप 2025 में भारतीय मेंस क्रिकेट टीम ने पाकिस्तानी खिलाड़ियों और उनके किसी भी सपोर्ट स्टाफ से हाथ नहीं मिलाया। टीम इंडिया के खिलाड़ियों ने पाकिस्तान के गृह मंत्री और एसीसी के अध्यक्ष मोहिसन नकवी से ट्रॉफी और मेडल्स भी नहीं लिए। इसके बाद टूर्नामेंट खत्म हुआ लेकिन भारत और पाकिस्तान के क्रिकेट मैच के दौरान विवाद खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। गुरुवार को पाकिस्तान की महिला टीम का मुकाबला बांग्लादेश से हुआ लेकिन यहां भी पाकिस्तान की पूर्व कप्तान ने आजाद कश्मीर पर बयान देकर बवाल मचा दिया।

आजाद कश्मीर पर दिया था बयान

कमेंट्री के दौरान पाकिस्तान की पूर्व कप्तान सना मीर ने कश्मीर को लेकर ऐसा बयान दिया, जिससे बवाल मच गया। इस हरकत के लिए आईसीसी उन पर कार्रवाई कर सकता है। बता दें कि पाकिस्तानी खिलाड़ी नतालिया परवेज के बारे में बात करते हुए सना मीर ने कहा कि, ये आजाद कश्मीर से आती हैं। ये विवाद तब हुआ, जब वह पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच वूमेंस वर्ल्डकप 2025 के तीसरे मैच के दौरान कमेंट्री कर रही थीं।

कोलंबो के आर प्रेमदासा स्टेडियम में खेल गए इस मुकाबले में पाकिस्तान को बुरी तरह हार का सामना करना पड़ा। हालांकि मैच शुरू होने से पहले सना मीर ने बल्लेबाज नतालिया परवेज के बारे में बात करते हुए कहा कि नतालिया ‘आजाद कश्मीर’ से हैं और क्रिकेट खेलने के लिए उन्हें लाहौर जाना पड़ता है। उनके इस बयान के बाद बवाल मच गया और सोशल मीडिया पर तरह तरह के पोस्ट किए जाने लगे। इसकी शिकायत आईसीसी से की गई है, जिसका फैसला कभी भी आ सकता है।

सना मीर का बयान सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। भारतीय क्रिकेट फैंस इसे गैर-जिम्मेदाराना बता रहे हैं। मामले को तूल पकड़ता देख सना मीर ने सफाई दी है। सना मीर ने कहा, “मेरे बयान को गलत तरीके से बढ़ा-चढ़ाकर पेश किया जा रहा है। खेल के मैदान में खिलाड़ियों पर अनावश्यक दबाव डाला जा रहा है। मुझे इस मुद्दे पर सार्वजनिक रूप से सफाई देनी पड़ रही है, जो निराशाजनक है। मैंने पाकिस्तानी खिलाड़ी नतालिया परवेज के बारे में बात की थी। मेरा मकसद सिर्फ उनकी मेहनत और संघर्ष की कहानी को सामने लाना था। एक कमेंटेटर के तौर पर हम ये बात करते हैं कि खिलाड़ी कहां से आए हैं और उन्होंने क्या संघर्ष किया है।”

बताया किस आधार पर दिया था बयान

सना ने आगे कहा, “वर्ल्ड फीड के कमेंटेटर के रूप में हमारा ध्यान खेल, टीमों और खिलाड़ियों की प्रेरक कहानियों पर होता है। मेरे मन में कोई दुर्भावना नहीं थी, न ही किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का इरादा था। मैंने पाकिस्तान या अन्य देशों के खिलाड़ियों के लिए जो जानकारी दी, वह मेरे रिसर्च से थी। अब शायद उस जानकारी को बदल दिया गया है, लेकिन मैंने उसी आधार पर ये कहा था।”

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Cricket News

Women's World Cup 2025

Published on:

03 Oct 2025 08:00 am

Hindi News / Sports / Cricket News / पहले कश्मीर को बताया भारत से अलग, मचा बवाल तो भी नहीं मांगी माफी, पूर्व पाकिस्तानी कप्तान ने बताया बयान का आधार

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

क्रिकेट

खेल

ट्रेंडिंग

Women's World Cup 2025

पाकिस्तानी कमेंटेटर की ओछी हरकत, महिला वर्ल्ड कप में ‘आजाद कश्मीर’ का जिक्र कर बढ़ाया विवाद

Pakistan Women
क्रिकेट

BAN-W vs PAK-W: रुबिया की फिफ्टी से बांग्लादेश ने पाकिस्तान को सिखाया सबक, दी करारी शिकस्त

Rubya Haider
क्रिकेट

BAN-W vs PAK-W: बांग्लादेश के आगे पाकिस्तान की एक नहीं चली, धरे रह गए शानदार प्रदर्शन के दावे

Bangladesh Women
क्रिकेट

ILT20 में अनसोल्ड रहने के बाद रविचंद्रन अश्विन ने अब BBL को लेकर लिया बड़ा फैसला

Ravichandran Ashwin
क्रिकेट

IND vs WI, 1st Test: भारत के सामने असहाय नजर आई वेस्टइंडीज, सिराज-बुमराह के बाद केएल राहुल के अर्द्धशतक ने किया बेदम

KL Rahul
क्रिकेट
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.