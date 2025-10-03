पहले कश्मीर को बताया भारत से अलग, मचा बवाल तो भी नहीं मांगी माफी, पूर्व पाकिस्तानी कप्तान ने बताया बयान का आधार

पाकिस्तान क्रिकेट टीम की पूर्व कप्तान सना मीर (फोटो- @mir_sana05)
Sana Mir on Azad Kashmir: एशिया कप 2025 में भारतीय मेंस क्रिकेट टीम ने पाकिस्तानी खिलाड़ियों और उनके किसी भी सपोर्ट स्टाफ से हाथ नहीं मिलाया। टीम इंडिया के खिलाड़ियों ने पाकिस्तान के गृह मंत्री और एसीसी के अध्यक्ष मोहिसन नकवी से ट्रॉफी और मेडल्स भी नहीं लिए। इसके बाद टूर्नामेंट खत्म हुआ लेकिन भारत और पाकिस्तान के क्रिकेट मैच के दौरान विवाद खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। गुरुवार को पाकिस्तान की महिला टीम का मुकाबला बांग्लादेश से हुआ लेकिन यहां भी पाकिस्तान की पूर्व कप्तान ने आजाद कश्मीर पर बयान देकर बवाल मचा दिया।
कमेंट्री के दौरान पाकिस्तान की पूर्व कप्तान सना मीर ने कश्मीर को लेकर ऐसा बयान दिया, जिससे बवाल मच गया। इस हरकत के लिए आईसीसी उन पर कार्रवाई कर सकता है। बता दें कि पाकिस्तानी खिलाड़ी नतालिया परवेज के बारे में बात करते हुए सना मीर ने कहा कि, ये आजाद कश्मीर से आती हैं। ये विवाद तब हुआ, जब वह पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच वूमेंस वर्ल्डकप 2025 के तीसरे मैच के दौरान कमेंट्री कर रही थीं।
कोलंबो के आर प्रेमदासा स्टेडियम में खेल गए इस मुकाबले में पाकिस्तान को बुरी तरह हार का सामना करना पड़ा। हालांकि मैच शुरू होने से पहले सना मीर ने बल्लेबाज नतालिया परवेज के बारे में बात करते हुए कहा कि नतालिया ‘आजाद कश्मीर’ से हैं और क्रिकेट खेलने के लिए उन्हें लाहौर जाना पड़ता है। उनके इस बयान के बाद बवाल मच गया और सोशल मीडिया पर तरह तरह के पोस्ट किए जाने लगे। इसकी शिकायत आईसीसी से की गई है, जिसका फैसला कभी भी आ सकता है।
सना मीर का बयान सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। भारतीय क्रिकेट फैंस इसे गैर-जिम्मेदाराना बता रहे हैं। मामले को तूल पकड़ता देख सना मीर ने सफाई दी है। सना मीर ने कहा, “मेरे बयान को गलत तरीके से बढ़ा-चढ़ाकर पेश किया जा रहा है। खेल के मैदान में खिलाड़ियों पर अनावश्यक दबाव डाला जा रहा है। मुझे इस मुद्दे पर सार्वजनिक रूप से सफाई देनी पड़ रही है, जो निराशाजनक है। मैंने पाकिस्तानी खिलाड़ी नतालिया परवेज के बारे में बात की थी। मेरा मकसद सिर्फ उनकी मेहनत और संघर्ष की कहानी को सामने लाना था। एक कमेंटेटर के तौर पर हम ये बात करते हैं कि खिलाड़ी कहां से आए हैं और उन्होंने क्या संघर्ष किया है।”
सना ने आगे कहा, “वर्ल्ड फीड के कमेंटेटर के रूप में हमारा ध्यान खेल, टीमों और खिलाड़ियों की प्रेरक कहानियों पर होता है। मेरे मन में कोई दुर्भावना नहीं थी, न ही किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का इरादा था। मैंने पाकिस्तान या अन्य देशों के खिलाड़ियों के लिए जो जानकारी दी, वह मेरे रिसर्च से थी। अब शायद उस जानकारी को बदल दिया गया है, लेकिन मैंने उसी आधार पर ये कहा था।”
बड़ी खबरेंView All
क्रिकेट
खेल
ट्रेंडिंग
Women's World Cup 2025