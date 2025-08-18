Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

क्रिकेट

पाकिस्तान ने बदल दिए 13 खिलाड़ी, एशिया कप के लिए चुनी गई टीम से बाबर के अलावा इनकी भी छुट्टी

2024 में खेले गए टी20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम थे। उस टीम में हारिस रऊफ, शहीन अफ़रीदी, अब्बास अफरीदी, शादाब खान, नसीम शाह, मोहम्मद आमिर, अबरार अहमद और इमाद वासिम जैसे गेंदबाजों की फौज शामिल थी।

भारत

Vivek Kumar Singh

Aug 18, 2025

पाकिस्‍तान क्रिकेट टीम। (फोटो सोर्स: IANS)
पाकिस्‍तान क्रिकेट टीम। (फोटो सोर्स: IANS)

एशिया कप 2025 के लिए पाकिस्तान ने सबसे पहले अपनी 17 सदस्य टीम का ऐलान कर दिया है। टीम में ढेर सारे बदलाव किए गए हैं। बाबर आजम से लेकर मोहम्मद रिजवान जैसे दिग्गजों को बाहर कर दिया गया है। पाकिस्तान अपने एशिया कप 2025 अभियान का आगाज 12 सितंबर को करेगी। 14 सितंबर को उसका मुकाबला भारतीय टीम के साथ होगा। दोनों टीमें आखिरी बार टी20 वर्ल्डकप 2024 में भिड़ी थीं, जहां पाकिस्तान को रोमांचक मुकाबले में हार का सामना करना पड़ा था।

बदल गए 13 खिलाड़ी

पिछले साल 2024 में खेले गए टी20 वर्ल्ड कप से तुलना की जाए तो पाकिस्तान क्रिकेट टीम के चयनकर्ताओं ने एक-दो नहीं बल्कि कुल13 खिलाड़ी बदल दिए हैं। टीम से नसीम शाह, आजम खान, अब्बास अफरीदी, मोहम्मद आमिर को भी बाहर का रास्ता दिखाया गया है। 2024 में खेले गए टी20 वर्ल्ड कप की बात की जाए तो पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम थे। उस टीम में हारिस रऊफ, शहीन अफ़रीदी, अब्बास अफरीदी, शादाब खान, नसीम शाह, मोहम्मद आमिर, अबरार अहमद और इमाद वासिम जैसे गेंदबाजों की सेना शामिल थी।

ये भी पढ़ें

एशिया कप के लिए टीम चुनते ही पाकिस्तान ने कर दी बड़ी गलती! अब कैसे होगा नैया पार
क्रिकेट
वर्ल्डकप 2023 के दौरान बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान

इस बार उनमें से सिर्फ शहीन अफरीदी, हारिस रऊफ और अबरार अहमद को ही एशिया कप 2025 के लिए टीम में शामिल किया गया है। दोनों टीमों की तुलना की जाए तो सिर्फ पांच ऐसे खिलाड़ी हैं जो दोनों टीमों में शामिल रहे। यानी 2024 टी20 वर्ल्ड कप से सिर्फ पांच खिलाड़ियों को एशिया कप 2025 की टीम में जगह दी गई है। जिसमें सैम आयूब, फखर ज़मान, शाहीन अफरीदी, हारिस रऊफ और अबरार अहमद शामिल हैं। हालांकि टी20 वर्ल्ड कप 2024 में 2 खिलाड़ी ऐसे भी थे, जो रिटायरमेंट के बाद वापस आए थे।

आमिर और इमाद को नहीं मिली जगह

मोहम्मद आमिर और इमाद वासिम को इस बार टीम में जगह नहीं मिली है। एशिया कप 2025 एशिया कप 2025 के लिए पाकिस्तान की टीम में साहिबजादा फरहान, सैम आयूब, फखर ज़मान, मोहम्मद हारिस, सलमान आगा, हसन नवाज, खुशदिल शाह, फहीम अशरफ, हुसैन तलत, मोहम्मद नवाज, शाहीन शाह अफरीदी, हारिस रऊफ, हसन अली, मोहम्मद वसीम, अबरार अहमद, सलमान मिर्जा और सुफियान मुकीम को 17 सदस्य टीम में जगा दी गई है।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

एशिया कप 2025

Cricket News

Published on:

18 Aug 2025 09:16 pm

Hindi News / Sports / Cricket News / पाकिस्तान ने बदल दिए 13 खिलाड़ी, एशिया कप के लिए चुनी गई टीम से बाबर के अलावा इनकी भी छुट्टी

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.