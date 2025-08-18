पाकिस्तान ने बदल दिए 13 खिलाड़ी, एशिया कप के लिए चुनी गई टीम से बाबर के अलावा इनकी भी छुट्टी

इस बार उनमें से सिर्फ शहीन अफरीदी, हारिस रऊफ और अबरार अहमद को ही एशिया कप 2025 के लिए टीम में शामिल किया गया है। दोनों टीमों की तुलना की जाए तो सिर्फ पांच ऐसे खिलाड़ी हैं जो दोनों टीमों में शामिल रहे। यानी 2024 टी20 वर्ल्ड कप से सिर्फ पांच खिलाड़ियों को एशिया कप 2025 की टीम में जगह दी गई है। जिसमें सैम आयूब, फखर ज़मान, शाहीन अफरीदी, हारिस रऊफ और अबरार अहमद शामिल हैं। हालांकि टी20 वर्ल्ड कप 2024 में 2 खिलाड़ी ऐसे भी थे, जो रिटायरमेंट के बाद वापस आए थे।