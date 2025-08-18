पाकिस्तान ने बदल दिए 13 खिलाड़ी, एशिया कप के लिए चुनी गई टीम से बाबर के अलावा इनकी भी छुट्टी

एशिया कप 2025 के लिए पाकिस्तान ने सबसे पहले अपनी 17 सदस्य टीम का ऐलान कर दिया है। टीम में ढेर सारे बदलाव किए गए हैं। बाबर आजम से लेकर मोहम्मद रिजवान जैसे दिग्गजों को बाहर कर दिया गया है। पाकिस्तान अपने एशिया कप 2025 अभियान का आगाज 12 सितंबर को करेगी। 14 सितंबर को उसका मुकाबला भारतीय टीम के साथ होगा। दोनों टीमें आखिरी बार टी20 वर्ल्डकप 2024 में भिड़ी थीं, जहां पाकिस्तान को रोमांचक मुकाबले में हार का सामना करना पड़ा था।
पिछले साल 2024 में खेले गए टी20 वर्ल्ड कप से तुलना की जाए तो पाकिस्तान क्रिकेट टीम के चयनकर्ताओं ने एक-दो नहीं बल्कि कुल13 खिलाड़ी बदल दिए हैं। टीम से नसीम शाह, आजम खान, अब्बास अफरीदी, मोहम्मद आमिर को भी बाहर का रास्ता दिखाया गया है। 2024 में खेले गए टी20 वर्ल्ड कप की बात की जाए तो पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम थे। उस टीम में हारिस रऊफ, शहीन अफ़रीदी, अब्बास अफरीदी, शादाब खान, नसीम शाह, मोहम्मद आमिर, अबरार अहमद और इमाद वासिम जैसे गेंदबाजों की सेना शामिल थी।
इस बार उनमें से सिर्फ शहीन अफरीदी, हारिस रऊफ और अबरार अहमद को ही एशिया कप 2025 के लिए टीम में शामिल किया गया है। दोनों टीमों की तुलना की जाए तो सिर्फ पांच ऐसे खिलाड़ी हैं जो दोनों टीमों में शामिल रहे। यानी 2024 टी20 वर्ल्ड कप से सिर्फ पांच खिलाड़ियों को एशिया कप 2025 की टीम में जगह दी गई है। जिसमें सैम आयूब, फखर ज़मान, शाहीन अफरीदी, हारिस रऊफ और अबरार अहमद शामिल हैं। हालांकि टी20 वर्ल्ड कप 2024 में 2 खिलाड़ी ऐसे भी थे, जो रिटायरमेंट के बाद वापस आए थे।
मोहम्मद आमिर और इमाद वासिम को इस बार टीम में जगह नहीं मिली है। एशिया कप 2025 एशिया कप 2025 के लिए पाकिस्तान की टीम में साहिबजादा फरहान, सैम आयूब, फखर ज़मान, मोहम्मद हारिस, सलमान आगा, हसन नवाज, खुशदिल शाह, फहीम अशरफ, हुसैन तलत, मोहम्मद नवाज, शाहीन शाह अफरीदी, हारिस रऊफ, हसन अली, मोहम्मद वसीम, अबरार अहमद, सलमान मिर्जा और सुफियान मुकीम को 17 सदस्य टीम में जगा दी गई है।