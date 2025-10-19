Patrika LogoSwitch to English

अफगानिस्तान में हुई एयर स्ट्राइक पर ICC के बयान से भड़का पाकिस्तान,  लगाया पक्षपात का आरोप

पाकिस्तान के हवाई हमले में मारे गए अफगान क्लब क्रिकेटर्स के समर्थन में आईसीसी का बयान पाकिस्तान को रास नहीं आया है। उसने क्रिकेट की वैश्विक संस्था पर पक्षपात का आरोप लगाया है।

2 min read

भारत

image

Satya Brat Tripathi

Oct 19, 2025

afghanistan cricket players

पक्तिका प्रांत में पाकिस्तान की एयर स्ट्राइक में मारे गए लोगों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करते हुए अफगानिस्तान के क्रिकेटर (Photo Credit - ACB@X)

Pakistan rejected ICC statement regarding the deaths of three cricket players: अफगानिस्तान में हुई एयर स्ट्राइक में तीन क्लब क्रिकेटर्स की मौत को लेकर आईसीसी के बयान पर पाकिस्तान की तरफ से कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की गई है। पाकिस्तान के फेडरल मिनिस्टर ऑफ इनफॉर्मेशन अताउल्ला तरार ने आईसीसी के बयान को चयनात्मक और पक्षपाती करार दिया है।

अताउल्ला तरार ने रविवार को कहा, हम आईसीसी के बयान को खारिज करते हैं और इसकी निंदा करते हैं, जो यह धारणा देता है और दावा करता है कि पाकिस्तान के हमलों में तीन अफगान क्रिकेटर मारे गए। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि आईसीसी ने अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड के दावों को स्वतंत्र रूप से सत्यापित करने की जहमत नहीं उठाई और एक बयान जारी कर पाकिस्तान हमले का दावा किया। वर्षों से पाकिस्तान के आतंकवाद का शिकार होने का दावा करते हुए अताउल्ला तरार ने आईसीसी से अपना बयान वापस लेने का अनुरोध किया।

उन्होंने कहा कि हैरानी की बात यह है कि आईसीसी के बयान के कुछ घंटों के बाद अध्यक्ष जय शाह और अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड (ACB) ने वही शब्द दोहराए। अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बिना कोई वास्तविक सबूत पेश किए बयान दिए। आईसीसी का बयान उसकी निष्पक्षता और स्वतंत्रता पर सवाल उठाता है। तरार ने कहा कि आईसीसी को स्वतंत्र रहना चाहिए और दूसरों के उकसावे पर विवादास्पद बयान देने से बचना चाहिए।

आईसीसी अध्यक्ष ने भी दिया था बयान

आईसीसी अध्यक्ष जय शाह ने एक्स पर लिखा, "तीन युवा अफगान क्रिकेटरों, कबीर आगा, सिबगतुल्लाह और हारून, की मृत्यु पर गहरा दुःख हुआ है, जिनके सपने एक मूर्खतापूर्ण हिंसा के कारण अधूरे रह गए। ऐसी होनहार प्रतिभा का जाना न केवल अफगानिस्तान के लिए, बल्कि पूरे क्रिकेट जगत के लिए एक त्रासदी है। हम अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड और इस हृदयविदारक क्षति पर शोक व्यक्त करने वाले सभी लोगों के साथ एकजुटता से खड़े हैं।"

ACB ने की एयर स्ट्राइक की निंदा

अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड (ACB) ने भी सोशल मीडिया पर पाकिस्तान की तरफ से एयरस्ट्राइक की निंदा की है और मृत तीनों युवा क्रिकेटरों के परिवार के प्रति संवेदना प्रकट की। एसीबी ने एक्स पर दावा किया, "इस हमले में कई लोगों की जान चली गई, जिनमें तीन स्थानीय क्रिकेटर भी शामिल हैं, जो पक्तिका प्रांत की राजधानी शराना में एक दोस्ताना मैच खेलकर घर लौट रहे थे। एसीबी इसे अफगानिस्तान के खेल समुदाय, उसके एथलीटों और क्रिकेट परिवार के लिए एक बड़ी क्षति मानता है।"

बीसीसीआई ने भी जताया था दुख

बीसीसीआई ने भी पाकिस्तान की एयरस्ट्राइक में मारे गए अफगानिस्तान के युवा क्रिकेटरों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की। बीसीसीआई ने एक बयान में कहा, बोर्ड इस दुःख की घड़ी में अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड (एसीबी), क्रिकेट जगत और दिवंगत खिलाड़ियों के परिवारों के साथ एकजुटता से खड़ा है और इस भयावह और अनुचित हमले की निंदा करता है।

बीसीसीआई सचिव देवजीत सैकिया ने शनिवार को कहा, "निर्दोष लोगों, खासकर होनहार खिलाड़ियों की जान जाना बेहद दुखद और चिंता का विषय है। हम अफगानिस्तान के लोगों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना व्यक्त करते हैं और उनके दुख और क्षति में शामिल हैं।"

अफगान क्रिकेटरों की मौत से स्तब्ध: ICC

अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (आईसीसी) ने भी अफगानिस्तान के पक्तिका प्रांत में हाल ही में हुए हवाई हमले में तीन युवा अफगान क्रिकेटरों की दुखद मौत पर बेहद दुख और स्तब्धता व्यक्त की थी। क्रिकेट की सर्वोच्च संस्था ने कहा कि हम उस हमले की कड़ी निंदा करते हैं, जिसने परिवारों, समुदायों और क्रिकेट जगत से तीन प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को छीन लिया, जिनकी एकमात्र महत्वाकांक्षा अपने पसंदीदा खेल को खेलना था।

Published on:

19 Oct 2025 10:17 pm

Hindi News / Sports / Cricket News / अफगानिस्तान में हुई एयर स्ट्राइक पर ICC के बयान से भड़का पाकिस्तान,  लगाया पक्षपात का आरोप

