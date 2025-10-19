अफगानिस्तान में हुई एयर स्ट्राइक पर ICC के बयान से भड़का पाकिस्तान,  लगाया पक्षपात का आरोप

अताउल्ला तरार ने रविवार को कहा, हम आईसीसी के बयान को खारिज करते हैं और इसकी निंदा करते हैं, जो यह धारणा देता है और दावा करता है कि पाकिस्तान के हमलों में तीन अफगान क्रिकेटर मारे गए। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि आईसीसी ने अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड के दावों को स्वतंत्र रूप से सत्यापित करने की जहमत नहीं उठाई और एक बयान जारी कर पाकिस्तान हमले का दावा किया। वर्षों से पाकिस्तान के आतंकवाद का शिकार होने का दावा करते हुए अताउल्ला तरार ने आईसीसी से अपना बयान वापस लेने का अनुरोध किया।