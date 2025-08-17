एशिया कप के लिए टीम चुनते ही पाकिस्तान ने कर दी बड़ी गलती! अब कैसे होगा नैया पार

एशिया कप 2025 के लिए पाकिस्तान ने अपनी 17 सदस्यीय टीम का ऐलान कर दिया है। टीम में बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान को जगह नहीं मिली है। दोनों खिलाड़ियों का परफॉर्मेंस काफी समय से खराब चल रहा था और हाल ही में आयोजित वेस्टइंडीज के खिलाफ वनडे सीरीज में भी दोनों बल्लेबाजों का बल्ला शांत रहा था।
एशिया कप के लिए चुनी गई टीम में इन दोनों खिलाड़ियों को जगह नहीं मिली। लेकिन क्या पाकिस्तान क्रिकेट टीम के चयनकर्ताओं की गलती हुई और उन्होंने टीम चुनने में जल्दीबाजी की। क्योंकि अगर फखर जमान को हटा दें तो टीम काफी युवा और अनुभवहीन दिख रही है। ऐसे में इन दोनों का टीम में रहना जरूरी था।
पाकिस्तान अपने एशिया कप अभियान का आगाज 12 सितंबर को ओमान के साथ करेगा, जबकि दूसरा मुकाबला भारत के साथ 14 सितंबर को होना है। अगले दौर में पहुंचने के लिए पाकिस्तान को दो मैच जीतने की जरूरत होगी ना दो मैच जीतने की जरूरत होगी। भारत के साथ इस ग्रुप में पाकिस्तान, ओमान और यूएई हैं। ऐसे में यूएई और ओमान जैसी कमजोर टीमों को हराकर पाकिस्तान अगले दौर में तो पहुंच जाएगा, लेकिन उसके बाद ग्रीम आर्मी की राह मुश्किल हो सकती है।
टीम में दो अनुभवी बल्लेबाजों की कमी जरूर खलेगी। हालांकि फखर ज़मान उनकी कमियों को पूरा करने की पूरी कोशिश करेंगे। लेकिन अगर पाकिस्तान को सुपर 4 से ही वापस लौटना पड़ गया तो पाकिस्तानी चयनकर्ताओं की आलोचना निश्चित है। क्या एशिया कप की टीम चुनते समय बड़ी गलती हुई है? क्या मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम का बैटिंग ऑर्डर बदलकर टीम में शामिल नहीं किया जा सकता था। क्या वे टीम में रहेंगे तो टॉप ऑर्डर में ही खेलेंगे? या PCB उन्हें टीम में चाहता ही नहीं था?
ऐसे कई सवाल हैं, जो एशिया कप के दौरान पाकिस्तानी चयनकर्ताओं से पूछे जाएंगे। दोनों वर्ल्ड क्लास खिलाड़ी हैं और उनका रहना सिर्फ पाकिस्तान टीम की जरूरत नहीं थी बल्कि भविष्य मांग है। दोनों बल्लेबाज टॉप ऑर्डर में लगातार फ्लॉप हो रहे थे, ऐसे में उन्हें मिडिल ऑर्डर या लोअर ऑर्डर में खिलाकर टीम को बैलेंस किया जा सकता था। दोनों टी20 में कभी भी एक अच्छे सलामी आक्रामक बल्लेबाज नहीं रहे हैं और उनकी काफी आलोचना भी होती रही है।
उन्हें टीम से बाहर करने की बजाय अगर मिडिल ऑर्डर या लोअर ऑर्डर में खिलाया जाता तो शायद यह पाकिस्तान की टीम के लिए भी अच्छा होता और आने वाले भविष्य के लिए भी। युवाओं को उनके साथ खेलकर सीखने का मौका मिलता और अनुभव भी बढ़ता। हालांकि पीसीबी ने ऐसा नहीं किया और सख्त डिसीजन लेते हुए दोनों खिलाड़ियों को टीम से बाहर का रास्ता दिखा दिया। अब देखना यह होगा कि पाकिस्तान का परफॉर्मेंस कैसा रहता है और इन दोनों खिलाड़ियों के बिना टीम का अभियान एशिया कप 2025 में कहां तक जाता है।
सलमान अली आगा (कप्तान), अबरार अहमद, फहीम अशरफ, फखर जमान, हारिस रऊफ, हसन अली, हसन नवाज, हुसैन तलत, खुशदिल शाह, मोहम्मद हारिस (विकेटकीपर), मोहम्मद नवाज, मोहम्मद वसीम जूनियर, साहिबजादा फरहान, सैम अयूब, सलमान मिर्जा, शाहीन शाह अफरीदी और सुफियान मुकिम।