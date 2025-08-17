एशिया कप की टीम से क्यों बाहर किए गए बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान? ये है असली वजह

बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान ने दिसंबर 2024 के बाद से पाकिस्तान के लिए टी20 फॉर्मेट में हिस्सा नहीं लिया है। माना जा रहा था कि एशिया कप जैसे बड़े इवेंट के लिए पीसीबी इन दोनों खिलाड़ियों को मौका देगी, लेकिन पीसीबी ने दोनों को बाहर रखा है। हाल में वेस्टइंडीज के खिलाफ हुई वनडे सीरीज में रिजवान और बाबर का प्रदर्शन निराशाजनक रहा था। पीसीबी ने तेज गेंदबाज शाहीन अफरीदी, तेज गेंदबाज हारिस रऊफ और बाएं हाथ के विस्फोटक सलामी बल्लेबाज फखर जमान, मिडिल ऑर्डर के बल्लेबाज खुशदिल शाह को अनुभवी खिलाड़ियों के रूप में मौका दिया है।