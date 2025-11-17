टी-20 ट्राई सीरीज से पहले आई बड़ी खबर, इस वजह से बदल गया श्रीलंका का कप्तान

श्रीलंका क्रिकेट ने ‘एक्स’ पर पोस्ट किया कि दो खिलाड़ी स्वदेश लौट रहे हैं। कप्तान चरित असलंका और तेज गेंदबाज असिथ फर्नांडो दोनों ही बीमार हैं और स्वदेश लौटेंगे। दोनों खिलाड़ी श्रीलंका, पाकिस्तान और जिम्बाब्वे के बीच होने वाली आगामी ट्राई नेशन सीरीज में हिस्सा नहीं लेंगे। हालांकि श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड ने दोनों की बीमारी की प्रकृति का उल्लेख नहीं किया है, लेकिन यह स्पष्ट तौर पर कहा कि व्यस्त सत्र से पहले उन्हें उचित चिकित्सा सुविधा मिल सके, इसलिए बुलाया गया है।