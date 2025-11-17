Patrika LogoSwitch to English

टी-20 ट्राई सीरीज से पहले आई बड़ी खबर, इस वजह से बदल गया श्रीलंका का कप्तान

टी-20 ट्राई का शेड्यूल 18 नवंबर से शुरू हो रहा है, जिसमें पाकिस्तान, जिम्बाब्वे और श्रीलंका की टीमें हिस्सा ले रही हैं। सीरीज का फाइनल 29 नवंबर को खेला जाएगा।

less than 1 minute read
Google source verification

भारत

image

Satya Brat Tripathi

Nov 17, 2025

Charith Asalanka

चरिथ असलंका, क्रिकेटर, श्रीलंका (Photo Credit - IANS)

Pakistan T20I Tri-Series 2025: पाकिस्तान में टी-20 ट्राई-सीरीज से पहले श्रीलंकाई टीम को तगड़ा झटका लगा है। दरअसल, श्रीलंका क्रिकेट (SLC) ने सोमवार को कहा कि कप्तान चरित असलंका सहित श्रीलंकाई क्रिकेट टीम के दो सीनियर प्लेयर बीमारी के कारण स्वदेश लौटेंगे। ऐसे में दासुन शनाका को टी-20 ट्राई सीरीज के लिए श्रीलंकाई क्रिकेट टीम का कप्तान नियुक्त किया गया है। वहीं, तेज गेंदबाज असिथा फर्नांडो की जगह पवन रत्नायके को टीम में जगह दी गई है।

श्रीलंका क्रिकेट ने ‘एक्स’ पर पोस्ट किया कि दो खिलाड़ी स्वदेश लौट रहे हैं। कप्तान चरित असलंका और तेज गेंदबाज असिथ फर्नांडो दोनों ही बीमार हैं और स्वदेश लौटेंगे। दोनों खिलाड़ी श्रीलंका, पाकिस्तान और जिम्बाब्वे के बीच होने वाली आगामी ट्राई नेशन सीरीज में हिस्सा नहीं लेंगे। हालांकि श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड ने दोनों की बीमारी की प्रकृति का उल्लेख नहीं किया है, लेकिन यह स्पष्ट तौर पर कहा कि व्यस्त सत्र से पहले उन्हें उचित चिकित्सा सुविधा मिल सके, इसलिए बुलाया गया है।

आपको बता दें कि हाल ही में इस्लामाबाद में हुए घातक आत्मघाती हमले के बाद सुरक्षा चिंताओं के कारण श्रीलंकाई टीम के कई खिलाड़ी स्वदेश लौटना चाहते थे, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) के प्रमुख मोहसिन नकवी ने उन्हें कड़ी सुरक्षा का आश्वासन दिया, जिसके बाद मेहमान टीम ने यहीं रुकने का फैसला किया।

टी-20 ट्राई नेशन का शेड्यूल

18 नवंबरः पाकिस्तान vs जिम्बाब्वे

20 नवंबर: श्रीलंका vs जिम्बाब्वे

22 नवंबर- पाकिस्तान vs श्रीलंका

23 नवंबर: पाकिस्तान vs जिम्बाब्वे

25 नवंबर: श्रीलंका vs जिम्बाब्वे

27 नवंबर: पाकिस्तान vs श्रीलंका

29 नवंबर: फाइनल

