एशिया कप 2025 में आज ओमान के खिलाफ मैच से पहले टेंशन में पाकिस्तानी टीम के हेड कोच, खोली टीम की पोल

Asia Cup 2025 में पाकिस्तान की टीम आज शुक्रवार 12 सितंबर से अपने अभियान का आगाज करने जा रही है। पड़ोसी मुल्क अपने पहले मुकाबले में ओमान में खिलाफ उतरेगा। लेकिन, इससे पहले पाकिस्तानी टीम के हेड कोच माइक टेंशन में आ गए हैं। उन्होंने खुद खुलासा किया है कि वह बैटिंग ऑर्डर को लेकर चिंतित हैं। पाकिस्तान की बैटिंग लाइनअप अभी भी विकसित हो रहा है। यह तब है, जब पाकिस्तान ने पिछले 13 में से 10 टी20 मैच जीते हैं। इनमें से ज्यादातर जीत नए शीर्ष 6 बल्लेबाजी क्रम के साथ आई हैं, जिसमें अनुभवी जोड़ी बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान शामिल नहीं रहे।
माइक हेसन का मानना है कि उनके बल्लेबाज अभी भी खुद को विकसित कर रहे हैं और क्रीज पर एक-दूसरे का साथ देना सीख रहे हैं। कोच के मुताबिक पाकिस्तान की बल्लेबाजी लाइन-अप अभी भी विकसित हो रही है। खिलाड़ी आपस में क्रीज पर एक-दूसरे का साथ निभाना सीख रहे हैं। उन्होंने कहा कि कई ऐसे खिलाड़ी हैं, जिनका अगर दिन अच्छा हो तो वह आपको मैच जिता सकते हैं। लेकिन, इस समय वे इतनी शानदार फॉर्म में नहीं हैं, जितना हम चाहते हैं।
पाक कोच ने कहा कि अहम बात ये है कि हम बैटिंग यूनिट के रूप में पूरी टीम के योगदान पर ज्यादा ध्यान दें, क्योंकि कभी-कभी 150 रन का स्कोर काफी होता है तो कभी-कभी 190 रन का स्कोर भी काफी नहीं होता। इसलिए, एक बैटिंग यूनिट के रूप में आपको यह तय करना होगा कि मैच जीतने के लिए क्या जरूरी है। ऐसे में हेसन अभी भी सही बल्लेबाजी संयोजन की तलाश में हैं।
कोच अपने गेंदबाजों, खासकर स्पिनर्स के हालिया प्रदर्शन से बेहद खुश हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी टीम की खूबसूरती यह है कि हमारे पास पांच स्पिनर हैं। हमारे पास मोहम्मद नवाज हैं, जो इस समय दुनिया के सर्वश्रेष्ठ स्पिन गेंदबाज हैं। टीम में वापसी के बाद से पिछले छह महीनों में उनकी रैंकिंग इसी स्तर पर रही है। सैम अयूब अब दुनिया के शीर्ष 10 ऑलराउंडर में शामिल हैं। जाहिर है कि यह उनकी गेंदबाजी में बेहतर प्रदर्शन का नतीजा है।