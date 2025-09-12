एशिया कप 2025 में आज ओमान के खिलाफ मैच से पहले टेंशन में पाकिस्तानी टीम के हेड कोच, खोली टीम की पोल

Asia Cup 2025 में पाकिस्तान की टीम आज शुक्रवार 12 सितंबर से अपने अभियान का आगाज करने जा रही है। पड़ोसी मुल्क अपने पहले मुकाबले में ओमान में खिलाफ उतरेगा। लेकिन, इससे पहले पाकिस्तानी टीम के हेड कोच माइक टेंशन में आ गए हैं। उन्‍होंने खुद खुलासा किया है कि वह बैटिंग ऑर्डर को लेकर चिंतित हैं। पाकिस्तान की बैटिंग लाइनअप अभी भी विकसित हो रहा है। यह तब है, जब पाकिस्तान ने पिछले 13 में से 10 टी20 मैच जीते हैं। इनमें से ज्यादातर जीत नए शीर्ष 6 बल्लेबाजी क्रम के साथ आई हैं, जिसमें अनुभवी जोड़ी बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान शामिल नहीं रहे।