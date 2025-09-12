Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

क्रिकेट

Asia Cup 2025: टी20 इतिहास में पहली बार आज होगा पाकिस्तान का ओमान से सामना, जानें क्या है इस टीम की ताकत

Pakistan vs Oman Match Preview: Asia Cup 2025 में आज शुक्रवार को टी20 इतिहास में पहली बार पाकिस्तानी टीम का सामना ओमान से होगा। इस मुकाबले से पहले जानते दोनों टीमों ताकत के साथ अन्‍य जरूरी बातें।

भारत

lokesh verma

Sep 12, 2025

Pakistan vs Oman Match Preview
Pakistan vs Oman Match Preview: एशिया कप 2025 में आज होगी पाकिस्‍तान और ओमान की भिड़ंत। (फोटो सोर्स: एक्‍स@/ACCMedia1)

Pakistan vs Oman Match Preview: पाकिस्तान एशिया कप 2025 में शुक्रवार से अपने अभियान की शुरुआत करेगा। ये टीम अपने पहले मुकाबले में ओमान को चुनौती देगी। टी20 इतिहास में पहली बार ऐसा होने जा रहा है, जब दोनों टीमें एक-दूसरे का आमना-सामना करने जा रही हैं। ग्रुप ए का ये मुकाबला दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाना है। इस मुकाबले में पाकिस्तानी टीम का पलड़ा ज्यादा भारी नजर आ रहा है। हालांकि ओमान बड़ा उलटफेर करने की कोशिश करेगा। ऐसे में ये देखना दिलचस्‍प होगा कि कौन बाजी मारता है। आइये मुकाबले से पहले आपको इससे जुड़ी अहम बातें बताते हैं।

पाकिस्‍तान की ताकत

सलमान आगा की कप्तानी में पाकिस्तानी टीम ने हाल ही में ट्राई सीरीज जीती है। पाकिस्‍तान बनाम ओमान मुकाबले में आज सबकी नजरें सईम अयूब और साहिबजादा फरहान पर टिकी होंगी, जो उनकी बल्लेबाजी का मजबूत पक्ष है। वहीं, मोहम्मद नवाज भी टीम की गेंदबाजी को मजबूती दे सकते हैं।

ये भी पढ़ें

एशिया कप 2025 में आज ओमान के खिलाफ मैच से पहले टेंशन में पाकिस्तानी टीम के हेड कोच, खोली टीम की पोल
क्रिकेट
Asia Cup 2025

ओमान की ताकत

ओमान टीम के मजबूत बल्‍लेबाजी पक्ष की बात करें तो जतिंदर सिंह और आमिर कलीम टीम की सबसे बड़ी ताकत हैं। ऐसे में इन दोनों से आज अच्‍छे प्रदर्शन की उम्मीदें होंगी। शकील अहमद और समय श्रीवास्तव से भी ओमान को शानदार गेंदबाजी प्रदर्शन की उम्‍मीद होगी। ये उनके गेंदबाजी विभाग की सबसे बड़ी ताकत हैं।

दुबई की पिच रिपोर्ट

दुबई की पिच की बात करें तो यहां विकेट पर थोड़ी घास है। 10 सितंबर को भारत-यूएई के बीच यहां खेले गए मुकाबले में स्पिनर्स और मध्यम तेज गति के गेंदबाजों को ज्‍यादा मदद मिली थी। आज भी पिच से कुछ ऐसी ही उम्‍मीद की जा सकती है। अत्यधिक गर्मी के साथ टॉस जीतने वाली टीम पहले गेंदबाजी चुन सकती है।

सोनी लिव एप पर लाइव स्ट्रीमिंग

पाकिस्तान और ओमान के बीच यह मुकाबला भारतीय समय के अनुसार रात आठ बजे से खेला जाएगा। इससे आधा घंटा पहले यानी शाम 7.30 बजे टॉस के साथ दोनों की प्‍लेइंग इलेवन का ऐलान होगा। मैच का लाइव टेलीकास्ट सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क पर उपलब्ध होगा, जबकि लाइव स्ट्रीमिंग सोनी लिव एप पर देखी जा सकती है।

पाकिस्तान की टीम

साहिबजादा फरहान, सईम अयूब, फखर जमान, सलमान आगा (कप्तान), हसन नवाज, मोहम्मद हारिस (विकेटकीपर), मोहम्मद नवाज, फहीम अशरफ, शाहीन अफरीदी, हारिस रऊफ, अबरार अहमद, मोहम्मद वसीम जूनियर, हसन अली, हुसैन तलत, खुशदिल शाह, सलमान मिर्जा और सुफियान मुकीम।

ओमान की टीम

जतिंदर सिंह (कप्तान), आमिर कलीम, आशीष ओडेदरा, हम्माद मिर्जा, मोहम्मद नदीम, आर्यन बिष्ट, विनायक शुक्ला (विकेटकीपर), सुफयान महमूद, हसनैन शाह, शकील अहमद, समय श्रीवास्तव, करण सोनावले, मोहम्मद इमरान, शाह फैसल, जिक्रिया इस्लाम, सुफयान यूसुफ और नदीम खान।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

एशिया कप 2025

Published on:

12 Sept 2025 12:31 pm

Hindi News / Sports / Cricket News / Asia Cup 2025: टी20 इतिहास में पहली बार आज होगा पाकिस्तान का ओमान से सामना, जानें क्या है इस टीम की ताकत

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.