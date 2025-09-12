Asia Cup 2025: टी20 इतिहास में पहली बार आज होगा पाकिस्तान का ओमान से सामना, जानें क्या है इस टीम की ताकत

Pakistan vs Oman Match Preview: पाकिस्तान एशिया कप 2025 में शुक्रवार से अपने अभियान की शुरुआत करेगा। ये टीम अपने पहले मुकाबले में ओमान को चुनौती देगी। टी20 इतिहास में पहली बार ऐसा होने जा रहा है, जब दोनों टीमें एक-दूसरे का आमना-सामना करने जा रही हैं। ग्रुप ए का ये मुकाबला दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाना है। इस मुकाबले में पाकिस्तानी टीम का पलड़ा ज्यादा भारी नजर आ रहा है। हालांकि ओमान बड़ा उलटफेर करने की कोशिश करेगा। ऐसे में ये देखना दिलचस्प होगा कि कौन बाजी मारता है। आइये मुकाबले से पहले आपको इससे जुड़ी अहम बातें बताते हैं।
सलमान आगा की कप्तानी में पाकिस्तानी टीम ने हाल ही में ट्राई सीरीज जीती है। पाकिस्तान बनाम ओमान मुकाबले में आज सबकी नजरें सईम अयूब और साहिबजादा फरहान पर टिकी होंगी, जो उनकी बल्लेबाजी का मजबूत पक्ष है। वहीं, मोहम्मद नवाज भी टीम की गेंदबाजी को मजबूती दे सकते हैं।
ओमान टीम के मजबूत बल्लेबाजी पक्ष की बात करें तो जतिंदर सिंह और आमिर कलीम टीम की सबसे बड़ी ताकत हैं। ऐसे में इन दोनों से आज अच्छे प्रदर्शन की उम्मीदें होंगी। शकील अहमद और समय श्रीवास्तव से भी ओमान को शानदार गेंदबाजी प्रदर्शन की उम्मीद होगी। ये उनके गेंदबाजी विभाग की सबसे बड़ी ताकत हैं।
दुबई की पिच की बात करें तो यहां विकेट पर थोड़ी घास है। 10 सितंबर को भारत-यूएई के बीच यहां खेले गए मुकाबले में स्पिनर्स और मध्यम तेज गति के गेंदबाजों को ज्यादा मदद मिली थी। आज भी पिच से कुछ ऐसी ही उम्मीद की जा सकती है। अत्यधिक गर्मी के साथ टॉस जीतने वाली टीम पहले गेंदबाजी चुन सकती है।
पाकिस्तान और ओमान के बीच यह मुकाबला भारतीय समय के अनुसार रात आठ बजे से खेला जाएगा। इससे आधा घंटा पहले यानी शाम 7.30 बजे टॉस के साथ दोनों की प्लेइंग इलेवन का ऐलान होगा। मैच का लाइव टेलीकास्ट सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क पर उपलब्ध होगा, जबकि लाइव स्ट्रीमिंग सोनी लिव एप पर देखी जा सकती है।
साहिबजादा फरहान, सईम अयूब, फखर जमान, सलमान आगा (कप्तान), हसन नवाज, मोहम्मद हारिस (विकेटकीपर), मोहम्मद नवाज, फहीम अशरफ, शाहीन अफरीदी, हारिस रऊफ, अबरार अहमद, मोहम्मद वसीम जूनियर, हसन अली, हुसैन तलत, खुशदिल शाह, सलमान मिर्जा और सुफियान मुकीम।
जतिंदर सिंह (कप्तान), आमिर कलीम, आशीष ओडेदरा, हम्माद मिर्जा, मोहम्मद नदीम, आर्यन बिष्ट, विनायक शुक्ला (विकेटकीपर), सुफयान महमूद, हसनैन शाह, शकील अहमद, समय श्रीवास्तव, करण सोनावले, मोहम्मद इमरान, शाह फैसल, जिक्रिया इस्लाम, सुफयान यूसुफ और नदीम खान।