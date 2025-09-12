Asia Cup 2025: टी20 इतिहास में पहली बार आज होगा पाकिस्तान का ओमान से सामना, जानें क्या है इस टीम की ताकत

Pakistan vs Oman Match Preview: पाकिस्तान एशिया कप 2025 में शुक्रवार से अपने अभियान की शुरुआत करेगा। ये टीम अपने पहले मुकाबले में ओमान को चुनौती देगी। टी20 इतिहास में पहली बार ऐसा होने जा रहा है, जब दोनों टीमें एक-दूसरे का आमना-सामना करने जा रही हैं। ग्रुप ए का ये मुकाबला दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाना है। इस मुकाबले में पाकिस्तानी टीम का पलड़ा ज्यादा भारी नजर आ रहा है। हालांकि ओमान बड़ा उलटफेर करने की कोशिश करेगा। ऐसे में ये देखना दिलचस्‍प होगा कि कौन बाजी मारता है। आइये मुकाबले से पहले आपको इससे जुड़ी अहम बातें बताते हैं।