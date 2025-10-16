इंग्लैंड को हराने वाला दिन था… जीत से चूकने पर छलका पाकिस्तान की कप्तान फातिमा सना का दर्द

महिला विश्व कप 2025 में बुधवार को कोलंबो के आर प्रेमदासा क्रिकेट स्टेडियम में पाकिस्तान और इंग्लैंड के बीच खेले गए मैच में बारिश की वजह से पाकिस्तान इंग्लैंड को हराने का मौका चूक गई। इस बारिश बाधित मैच में पाकिस्‍तान को डकवर्थ लुईस नियम के तहत 31 ओवर में 131 रनों का लक्ष्‍य मिला था। पाकिस्‍तान ने 6.4 ओवर में बिना कोई विकेट गंवाए 34 रन बना लिए थे कि बारिश शुरू हो गई और मैच रद्द कर दिया गया। इससे पाकिस्तान की कप्तान फातिमा सना काफी निराश नजर आईं।