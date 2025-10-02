पाकिस्तानी कमेंटेटर की ओछी हरकत, महिला वर्ल्ड कप में ‘आजाद कश्मीर’ का जिक्र कर बढ़ाया विवाद

Pakistani commentator Sana Mir political remark: आईसीसी महिला वनडे वर्ल्ड कप 2025 गुरुवार को उस वक्त विवादों में घिर गया, जब कमेंट्री पैनल की सदस्य और पाकिस्तान की पूर्व कप्तान सना मीर ने ऑन एयर 'आजाद कश्मीर' यानी पाक अधिकृत कश्मीर (POK) का जिक्र किया। दरअसल, बांग्लादेश और पाकिस्तान (BAN-W vs PAK-W) के बीच खेले गए आईसीसी महिला वनडे वर्ल्ड कप 2025 (ICC Women's ODI World Cup 2025) के तीसरे मैच के दौरान का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें सना मीर 'आजाद कश्मीर' का जिक्र कर रही हैं।