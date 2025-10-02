Patrika LogoSwitch to English

पाकिस्तानी कमेंटेटर की ओछी हरकत, महिला वर्ल्ड कप में ‘आजाद कश्मीर’ का जिक्र कर बढ़ाया विवाद

BAN-W vs PAK-W: आईसीसी महिला वनडे वर्ल्ड कप 2025 में गुरुवार को बांग्लादेश ने शानदार प्रदर्शन करते हुए पाकिस्तान को 7 विकेट से हराया। पाकिस्तान की टीम को 38.3 ओवर में महज 129 रन पर ऑलआउट करने के बाद बांग्लादेश ने 31.1 ओवर में 3 विकेट के नुकसान पर 131 रन बनाकर लक्ष्य हासिल कर लिया था।

2 min read

भारत

image

Satya Brat Tripathi

Oct 02, 2025

Pakistan Women

पाकिस्तान महिला क्रिकेट टीम (Photo Credit - ICC@X)

Pakistani commentator Sana Mir political remark: आईसीसी महिला वनडे वर्ल्ड कप 2025 गुरुवार को उस वक्त विवादों में घिर गया, जब कमेंट्री पैनल की सदस्य और पाकिस्तान की पूर्व कप्तान सना मीर ने ऑन एयर 'आजाद कश्मीर' यानी पाक अधिकृत कश्मीर (POK) का जिक्र किया। दरअसल, बांग्लादेश और पाकिस्तान (BAN-W vs PAK-W) के बीच खेले गए आईसीसी महिला वनडे वर्ल्ड कप 2025 (ICC Women's ODI World Cup 2025) के तीसरे मैच के दौरान का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें सना मीर 'आजाद कश्मीर' का जिक्र कर रही हैं।

वायरल वीडियो में पाकिस्तान महिला क्रिकेट टीम की पूर्व कप्तान सना मीर को यह कहते हुए सुना गया कि ''.. एक बहुत ही युवा टीम की कप्तानी कर रही हैं। हां, उन्होंने क्वालीफायर जीते हैं, लेकिन इनमें कई नए खिलाड़ी हैं। नतालिया परवेज, जो कश्मीर, आजाद कश्मीर से आती हैं, लाहौर में काफी क्रिकेट खेलती हैं। क्रिकेट खेलने के लिए उन्हें ज्यादातर समय लाहौर में बिताना पड़ता है।''

वायरल वीडियो पर भारतीय प्रशंसकों की तरफ से तुरंत प्रतिक्रिया दी गई, जिसे बाद में आईसीसी और बीसीसीआई को टैग किया गया। भारतीय प्रशंसकों की ओर से खेल में राजनीति के लिए उन्हें कमेंट्री पैनल से हटाने की मांग की गई।

अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (ICC) खेल में राजनीति को लाने का सख्त विरोध करता है। इस मामले में अंतरराष्ट्रीय प्रसारणों पर कमेंटेटर्स की तटस्थता को लेकर बहस छेड़ दी है। वहीं सना मीर का बयान ऐसे वक्त आया है जब भारत के पड़ोसी देश के साथ संबंध लगभग खत्म हो गए हैं।

हालिया समाप्त एशिया कप 2025 में भारत ने पाकिस्तान के साथ हाथ नहीं मिलाए थे, जिससे दोनों टीमों के बीच तनाव बढ़ गया था। इतना ही पीसीबी और एसीसी अध्यक्ष मोहसिन नकवी के हाथों भारतीय टीम ने एशिया कप 2025 की ट्रॉफी भी नहीं ली। भारतीय टीम को अब तक एशिया कप ट्रॉफी 2025 नहीं मिली है। भारत ने मोहसिन नकवी से ट्रॉफी सौंपने को कहा है।

महिला वर्ल्ड कप में भी 'नो शेक हैंड' नीति

भारत-पाकिस्तान के बीच 5 अक्तूबर को महिला वनडे वर्ल्ड कप में भिड़ंत होगी। दोनों टीमों के बीच यह मैच दोपहर 3 बजे कोलंबो में खेला जाएगा। भारतीय महिला क्रिकेट टीम भी पुरुष टीम की तरह पाकिस्तान से हाथ नहीं मिलाएगी। एक रिपोर्ट मुताबिक, टॉस के दौर ना शेक हैंड होगा, ना ही मैच रेफरी के साथ फोटो सेशन और ना ही मैच के बाद भारतीय महिलाएं हाथ मिलाएंगी। पुरुष की तरह भारतीय महिला टीम भी यही नीति अपनाएगी।

