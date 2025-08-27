लीजेंड वसीम अकरम ने Asia Cup 2025 में इस टीम को बताया फेवरेट, नाम सुनकर पाकिस्तानियों को लगेगी मिर्ची

Wasim Akram calls India the favourite: एशिया कप 2025 का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। यूएई में होने वाले इस मेगा इवेंट का आगाज होने में अब सिर्फ 14 दिन शेष हैं। इस टूर्नामेंट में भारत और पाकिस्‍तान समेत कुल 8 टीमें हिस्‍सा लेंगी। चिर प्रतिद्वंद्वी भारत और पाकिस्तान की महाभिड़ंत 14 सितंबर को होगी, जिसका सभी क्रिकेट फैंस को बड़ी ही बेसब्री से इंतजार है। एशिया कप में इन दोनों ही टीमों के बीच हमेशा कांटे की टक्कर देखने को मिलती है। उम्‍मीद है कि इस बार भी कुछ ऐसा ही देखने को मिलेगा। लेकिन, इससे पहले पाकिस्‍तानी दिग्‍गज वसीम अकरम ने भारत को फेवरेट कह दिया है, जो उनके देशवासियों को काफी अखर सकता है।