लीजेंड वसीम अकरम ने Asia Cup 2025 में इस टीम को बताया फेवरेट, नाम सुनकर पाकिस्तानियों को लगेगी मिर्ची

Wasim Akram calls India the favourite: एशिया कप 2025 का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। यूएई में होने वाले इस मेगा इवेंट का आगाज होने में अब सिर्फ 14 दिन शेष हैं। इस टूर्नामेंट में भारत और पाकिस्तान समेत कुल 8 टीमें हिस्सा लेंगी। चिर प्रतिद्वंद्वी भारत और पाकिस्तान की महाभिड़ंत 14 सितंबर को होगी, जिसका सभी क्रिकेट फैंस को बड़ी ही बेसब्री से इंतजार है। एशिया कप में इन दोनों ही टीमों के बीच हमेशा कांटे की टक्कर देखने को मिलती है। उम्मीद है कि इस बार भी कुछ ऐसा ही देखने को मिलेगा। लेकिन, इससे पहले पाकिस्तानी दिग्गज वसीम अकरम ने भारत को फेवरेट कह दिया है, जो उनके देशवासियों को काफी अखर सकता है।
दरअसल, टेलीकॉम एशिया स्पोर्ट से बातचीत में वसीम अकरम ने एशिया कप में भारत बनाम पाकिस्तान मुकाबले पर चर्चा की। इसके साथ ही अकरम ने भारत को लेकर कहा कि टीम इंडिया की हालिया फॉर्म अच्छी चल रही है और वे फेवरेट्स के रूप में शुरुआत करेंगे। लेकिन, उस दिन (भारत बनाम पाकिस्तान मैच) जो बेहतर तरीके से दबाव को संभालेगा उसकी जीत होगी। बता दें कि वसीम अकरम अच्छे से जानते हैं कि पाकिस्तान की टीम बेहद खराब दौर से गुजर रही है। उसने पिछले कुछ मैच गंवाए हैं और टीम इस बार बगैर बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान के टूर्नामेंट खेलेगी।
इसके साथ ही वसीम अकरम ने भारत बनाम पाकिस्तान मैच को लेकर कहा कि मुझे पता है कि ये मैच काफी मनोरंजक होने वाले हैं। एकदम अन्य भारत-पाकिस्तान मुकाबलों की तरह। मुझे उम्मीद है कि खिलाड़ी और फैंस अनुशासन में रहेंगे और लाइन क्रॉस नहीं करेंगे। अगर भारतीय फैंस देशप्रेमी हैं और जीत चाहते हैं, तो पाकिस्तानी फैंस के लिए भी ऐसा ही कुछ कहा जा सकता है।
बता दें कि एशिया कप 2025 के लिए भारत और पाकिस्तान दोनों ही अपनी-अपनी टीम घोषित कर चुके हैं। भारतीय टीम में शुभमन गिल की वापसी हुई है, जो इस टूर्नामेंट में सूर्यकुमार यादव के डिप्टी होंगे। वहीं, दूसरी ओर पाकिस्तान की टीम सलमान अली आगा की अगुवाई में उतरेगी। इस बार पीसीबी ने बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान जैसे अनुभवी खिलाड़ियों को टीम में शामिल नहीं किया है।