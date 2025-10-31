बाबर आजम ने रोहित शर्मा का तोड़ा रिकॉर्ड, टी-20 इंटरनेशनल क्रिकेट में रचा नया इतिहास

Babar Azam Creates World Record: पाकिस्तान ने लाहौर के गद्दाफी स्टेडियम में शुक्रवार को खेले गए दूसरे टी-20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबले में साउथ अफ्रीका को 9 विकेट से हराया। इसके साथ ही पाकिस्तान ने सीरीज में 1-1 से बराबरी कर ली। साउथ अफ्रीका पहले बल्लेबाजी करते हुए 19.2 ओवर में 110 पर ऑलआउट हो गई, वहीं पाकिस्तान ने 13.1 ओवर में 1 विकेट के नुकसान पर 112 रन बनाकर लक्ष्य हासिल कर लिया। पाकिस्तान की इस जीत के साथ ही धाकड़ बल्लेबाज बाबर आजम ने अपना नाम इतिहास में दर्ज करा लिया है।