बाबर आजम ने रोहित शर्मा का तोड़ा रिकॉर्ड, टी-20 इंटरनेशनल क्रिकेट में रचा नया इतिहास

पाकिस्तान के अनुभवी बल्लेबाज बाबर आजम (Babar Azam)। Photo Credit- IANS
Babar Azam Creates World Record: पाकिस्तान ने लाहौर के गद्दाफी स्टेडियम में शुक्रवार को खेले गए दूसरे टी-20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबले में साउथ अफ्रीका को 9 विकेट से हराया। इसके साथ ही पाकिस्तान ने सीरीज में 1-1 से बराबरी कर ली। साउथ अफ्रीका पहले बल्लेबाजी करते हुए 19.2 ओवर में 110 पर ऑलआउट हो गई, वहीं पाकिस्तान ने 13.1 ओवर में 1 विकेट के नुकसान पर 112 रन बनाकर लक्ष्य हासिल कर लिया। पाकिस्तान की इस जीत के साथ ही धाकड़ बल्लेबाज बाबर आजम ने अपना नाम इतिहास में दर्ज करा लिया है।
दरअसल, बाबर आजम टी-20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। उन्होंने इस मामले में टी-20 इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास ले चुके दिग्गज क्रिकेटर रोहित शर्मा का रिकॉर्ड तोड़ दिया। उन्हें रोहित शर्मा के इस रिकॉर्ड को तोड़ने के लिए सिर्फ 9 रन की दरकार थी, और उन्होंने साउथ अफ्रीका के खिलाफ नाबाद 11 रन बनाकर यह उपलब्धि हांसिल कर ली।
अब टी-20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में बाबर आजम के नाम सबसे ज्यादा रन दर्ज है। उन्होंने 130 टी-20I मैच की 123 इनिंग में कुल 4234 बनाए हैं। वहीं रोहित शर्मा 159 टी-20I मैच की 151 इनिंग में सर्वाधिक रन (4231 रन) बनाने वालों की लिस्ट में दूसरे नंबर पर पहुंच गए हैं।
बाबर आजम (पाकिस्तान) - 4232* रन (130 मैच)
रोहित शर्मा (भारत)- 4231 रन (159 मैच)
विराट कोहली (भारत) - 4188 रन (125 मैच)
जोस बटलर (इंग्लैंड)- 3869 रन (144 मैच)
पॉल स्टर्लिंग (आयरलैंड) - 3710 रन (153 मैच)
मार्टिन गुप्टिल (न्यूजीलैंड) - 3531 रन (122 मैच)
मोहम्मद रिजवान (पाकिस्तान) - 3414 रन (106 मैच)
बाबर आजम को आईसीसी पुरुष टी-20 वर्ल्ड कप के बाद पाकिस्तान टीम से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया था। वह टी-20 एशिया कप 2025 में भी पाकिस्तान टीम का हिस्सा नहीं थे। साउथ अफ्रीका के खिलाफ मौजूदा टी-20I सीरीज में उनकी वापसी हुई है। हालांकि इस प्रारूप में उनकी वापसी निराशाजनक रही, वह साउथ अफ्रीका के खिलाफ टी-20 सीरीज के पहले मैच में खाता नहीं खोल सके थे, लेकिन दूसरे मैच में 11 रन बनाकर नाबाद लौटे।
