अब यही मेरा लक्ष्य… एशेज के पहले टेस्ट से बाहर होने पर छलका पैट कमिंस का दर्द 

Pat Cummins: पैट कमिंस पर्थ में खेला जाने वाला पहला एशेज टेस्‍ट मिस करने वाले है। इससे वह निराश है और ब्रिस्बेन में खेले जाने वाले दूसरे टेस्ट में वापसी की उम्मीद कर रहे हैं। फिलहाल वह अभ्‍यास के दौरान लगभग 120 किमी/घंटा की रफ्तार से गेंदबाजी कर रहे हैं।

2 min read
Google source verification

भारत

image

lokesh verma

Nov 06, 2025

Pat Cummins

आस्‍ट्रेलियन कप्‍तान पैट कमिंस। (फोटो सोर्स: एक्‍स@/ICC)

Pat Cummins: ऑस्ट्रेलियाई कप्तान पैट कमिंस ने पीठ की चोट के चलते एशेज के पहले टेस्‍ट को मिस करने वाले हैं। उनकी जगह टीम की कमान स्‍टीव स्मिथ संभालेंगे। फिलहाल कमिंस अपनी गेंदबाजी के वर्कलोड को मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं। वह शुरुआती मुकाबले से बाहर होने से काफी निराश है। हालांकि उन्‍होंने चोट से उबरने पर सकारात्मक जानकारी देते हुए कहा है कि वह ब्रिस्बेन में इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे एशेज टेस्ट में वापसी का लक्ष्य बना रहे हैं। कई महीनों से प्रतिस्पर्धी क्रिकेट से बाहर कमिंस ने पुष्टि की है कि वह 4 दिसंबर से शुरू होने वाले गाबा टेस्ट से पहले अपना प्रशिक्षण जारी रखेंगे और अपनी फिटनेस का आकलन करने के लिए टीम के साथ पर्थ भी जाएंगे।

'मैं खेलने के लिए उत्सुक हूं'

पैट कमिंस ने चैनल 7 से बातचीत में कहा कि मैं जितना हो सके उतना खेलने के लिए उत्सुक हूं, लेकिन अगर हमारे पास एक बड़ा मैच है और मैं 40 या 50 ओवर गेंदबाजी करता हूं और फिर कुछ दिनों बाद एक मैच शुरू होता है तो यह बहुत दूर की बात हो सकती है। उन्‍होंने कहा कि मैं सही करने की कोशिश कर रहा हूं और अगर मैं सही कर पाया तो मैं ज्‍यादा से ज्‍यादा खेलूंगा। अब यही मेरा लक्ष्य है। 

मैं दूसरे टेस्ट के लिए योजना बना रहा हूं

फिलहाल मैं दूसरे टेस्ट के लिए योजना बना रहा हूं। क्‍योंकि जब तक आप थोड़ा और करीब नहीं पहुंच जाते, तब तक आपको पता नहीं चल सकता कि आप कहां हैं। हम दूसरे टेस्ट को एक मजबूत विकल्प के रूप में रखने की कोशिश कर रहे हैं। पर्थ में अभ्‍यास के दौरान मेरी गेंदबाजी अच्छी होगी और तब तक मुझे पता चल जाएगा कि मैं कहां हूं।

कमिंस ने नेट्स में अपनी प्रगति के बारे में भी उत्साहजनक जानकारी शेयर करते हुए बताया कि उनकी लय और गति में लगातार सुधार हो रहा है। उन्होंने कहा कि यह वाकई अच्छा रहा है। लगभग सात या आठ ओवर तीन-चौथाई रन-अप के साथ फेंके और सब कुछ अच्छा लग रहा है। मैं सही रास्ते पर हूं। यह शायद उम्मीद से बेहतर है।

115 या 120 किमी/घंटा की रफ्तार से गेंदबाजी

उन्‍होंने बताया कि मैं फिलहाल लगभग 115 या 120 किमी/घंटा की रफ्तार से गेंदबाजी कर रहा हूं। हर सत्र में थोड़ी-थोड़ी रफ़्तार होती है। इसलिए यह थोड़ी ज़्यादा तेज होगी और जब मैं पर्थ जाऊंगा तो यह लगभग पूरे रन-अप के बराबर होगा। यह बिल्कुल ठीक है। अभी तक कोई तनाव नहीं है। मुझे भी कुछ बार गंभीर चोट लगी हैं।

कमिंस के बगैर ऑस्ट्रेलिया का पेस अटैक

कमिंस के बाहर होने पर स्टीव स्मिथ पहले टेस्ट में टीम की कमान संभालेंगे। चयनकर्ताओं ने स्कॉट बोलैंड, सीन एबॉट और ब्रेंडन डॉगेट को तेज गेंदबाज़ी विकल्पों के रूप में शामिल किया है। इसके साथ ही मिचेल स्टार्क और जोश हेजलवुड को भी चुना गया है। घरेलू परिस्थितियों में अपने शानदार रिकॉर्ड को देखते हुए बोलैंड के खेलने की संभावना ज्‍यादा है। जबकि कैमरन ग्रीन की गेंदबाजी क्षमता का अभी आकलन किया जा रहा है। उन्होंने शेफील्ड शील्ड क्रिकेट में गेंदबाज़ी शुरू कर दी है।

इंग्लैंड के खिलाफ पहले टेस्ट के लिए ऑस्ट्रेलियाई टीम

स्टीव स्मिथ (कप्तान), सीन एबॉट, स्कॉट बोलैंड, एलेक्स कैरी (विकेट कीपर), ब्रेंडन डॉगेट, कैमरन ग्रीन, जोश हेजलवुड, ट्रैविस हेड, जोश इंगलिस (विकेट कीपर), उस्मान ख्वाजा, मार्नस लाबुशेन, नाथन लियोन, मिचेल स्टार्क, जेक वेदरल्ड और ब्यू वेबस्टर।

एशेज का शेड्यूल

- पहला टेस्ट- पर्थ स्टेडियम, 21-25 नवंबर
- दूसरा टेस्ट- गाबा, 4-8 दिसंबर
- तीसरा टेस्ट- एडिलेड ओवल, 17-21 दिसंबर
- चौथा टेस्ट- मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड, 26-30 दिसंबर
- पांचवां टेस्ट- सिडनी क्रिकेट ग्राउंड, 4-8 जनवरी

Published on:

06 Nov 2025 09:12 am

Hindi News / Sports / Cricket News / अब यही मेरा लक्ष्य… एशेज के पहले टेस्ट से बाहर होने पर छलका पैट कमिंस का दर्द 

