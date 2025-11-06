अब यही मेरा लक्ष्य… एशेज के पहले टेस्ट से बाहर होने पर छलका पैट कमिंस का दर्द 

Pat Cummins: ऑस्ट्रेलियाई कप्तान पैट कमिंस ने पीठ की चोट के चलते एशेज के पहले टेस्‍ट को मिस करने वाले हैं। उनकी जगह टीम की कमान स्‍टीव स्मिथ संभालेंगे। फिलहाल कमिंस अपनी गेंदबाजी के वर्कलोड को मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं। वह शुरुआती मुकाबले से बाहर होने से काफी निराश है। हालांकि उन्‍होंने चोट से उबरने पर सकारात्मक जानकारी देते हुए कहा है कि वह ब्रिस्बेन में इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे एशेज टेस्ट में वापसी का लक्ष्य बना रहे हैं। कई महीनों से प्रतिस्पर्धी क्रिकेट से बाहर कमिंस ने पुष्टि की है कि वह 4 दिसंबर से शुरू होने वाले गाबा टेस्ट से पहले अपना प्रशिक्षण जारी रखेंगे और अपनी फिटनेस का आकलन करने के लिए टीम के साथ पर्थ भी जाएंगे।