Asia Cup controversy: बाज नहीं आ रहे मोहसिन नकवी, किसी अज्ञात जगह छिपाई एशिया कप की ट्रॉफी

Asia Cup controversy: एशिया कप 2025 की ट्रॉफी को दुबई स्थित एसीसी मुख्यालय से हटा दिया गया है। रिपोर्ट की माने तो PCB और ACC अध्‍यक्ष मोहसिन नकवी ने ट्रॉफी को अबुधाबी में किसी अज्ञात जगह पर छिपा दिया है।

भारत

image

lokesh verma

Oct 25, 2025

Asia Cup controversy

मोहसिन नकवी (Photo Credit - IANS)

Asia Cup controversy: एशिया कप टी20 को संपन्न हुए करीब एक महीना बीत गया है, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) और एशियन क्रिकेट काउंसिल (ACC) के चीफ मोहसिन नकवी अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं। ताजा रिपोर्ट्स के अनुसार नकवी ने दुबई स्थित एसीसी मुख्यालय से भी एशिया कप ट्राॅफी को हटा दिया है। कहा जा रहा है कि नकवी ने ट्रॉफी को अबुधाबी में किसी अज्ञात जगह पर छिपा दिया है। गौरतलब है कि नकवी अब भी अपने हाथों से विजेता ट्रॉफी चैंपियन भारतीय टीम को देने पर अड़े हुए हैं।

बीसीसीआई के अधिकारी पहुंचे थे एसीसी

रिपोर्ट के अनुसार, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) के एक अधिकारी ने कुछ दिन पहले एसीसी मुख्यालय का दौरा किया था। वहां उन्हें ट्रॉफी नहीं दिखी तो उन्होंने स्टाफ से पूछा। स्टाफ ने बताया कि मोहसिन नकवी ट्रॉफी वहां से ले गए हैं और अब वह अबुधाबी में किसी जगह पर है।

10 नवंबर तक देने को कहा था

इससे पहले भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के आईसीसी में शिकायत करने के बाद नकवी ने पत्र लिखकर कहा था कि वे 10 नवंबर को भारतीय टीम को ट्रॉफी देने को तैयार हैं। लेकिन, इसके लिए बोर्ड प्रतिनिधि और भारतीय टीम के किसी खिलाड़ी को मौजूद रहना होगा। हालांकि बीसीसीआई नकवी की इस मनमानी पर अगले महीने होने वाली आईसीसी की बैठक में सख्त रुख अपनाएगा।

ये था पूरा मामला

बता दें कि भारतीय टीम के एशिया कप 2025 को फाइनल जीतने के बाद प्राइज सेरेमनी में सूर्यकुमार यादव ने एसीसी और पीसीबी अध्‍यक्ष मोहसिन नकवी के हाथ से ट्रॉफी लेने से मना कर दिया था। क्‍योंकि पाकिस्‍तान सरकार में गृहमंत्री नकवी ने भारत विरोधी बयानबाजी की थी।

सूर्या और टीम इंडिया एसीसी के अन्‍य किसी अधिकारी के हाथ से ट्रॉफी लेना चाहती थी, लेकिन नकवी खुद ट्रॉफी देने पर अड़ गए। जब भारतीय टीम नहीं मानी तो वह ट्रॉफी को अपने साथ होटल लेकर चले गए, जिसके चलते विजेता टीम इंडिया बगैर ट्रॉफी के ही स्‍वदेश लौटी। अब उस बात को करीब एक महीना हो गया है, लेकिन अभी तक ट्रॉफी नहीं मिल सकी है।

25 Oct 2025 07:46 am

Asia Cup controversy: बाज नहीं आ रहे मोहसिन नकवी, किसी अज्ञात जगह छिपाई एशिया कप की ट्रॉफी

