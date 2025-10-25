Asia Cup controversy: बाज नहीं आ रहे मोहसिन नकवी, किसी अज्ञात जगह छिपाई एशिया कप की ट्रॉफी

Asia Cup controversy: एशिया कप टी20 को संपन्न हुए करीब एक महीना बीत गया है, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) और एशियन क्रिकेट काउंसिल (ACC) के चीफ मोहसिन नकवी अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं। ताजा रिपोर्ट्स के अनुसार नकवी ने दुबई स्थित एसीसी मुख्यालय से भी एशिया कप ट्राॅफी को हटा दिया है। कहा जा रहा है कि नकवी ने ट्रॉफी को अबुधाबी में किसी अज्ञात जगह पर छिपा दिया है। गौरतलब है कि नकवी अब भी अपने हाथों से विजेता ट्रॉफी चैंपियन भारतीय टीम को देने पर अड़े हुए हैं।