अफगानिस्तान के पाकिस्तान में खेलने से इनकार के बाद ये टीम खेलेगी ट्राई सीरीज, PCB ने की नाम की घोषणा

Zimbabwe will play tri series in Pakistan: पाकिस्‍तान क्रिकेट बोर्ड ने अफगानिस्‍तान के आगामी ट्राई सीरीज से हटने के बाद जिम्‍बाब्‍वे को ट्राई सीरीज के लिए शामिल किया है। अफगानिस्‍तान क्रिकेट बोर्ड ने हवाई हमले में तीन क्रिकेटरों के मारे जाने के बाद नाम वापस ले लिया था।

2 min read

भारत

image

lokesh verma

Oct 19, 2025

Zimbabwe will play tri series in Pakistan

पीसीबी अध्‍यक्ष मोहसिन नकवी। (फोटो सोर्स: x/MensCricket)

Zimbabwe will play tri series in Pakistan: पाकिस्तान की एयर स्ट्राइक के बाद अफगानिस्तान ने त्रिकोणीय सीरीज से अपना नाम वापस ले लिया था। पाकिस्‍तान ने इसका विकल्‍प तलाशते हुए अब अफगानिस्तान की जगह जिम्बाब्वे को सीरीज में शामिल कर लिया है। जबकि सीरीज की तीसरी टीम श्रीलंका है। ये सीरीज 17 से 29 नवंबर तक लाहौर और रावलपिंडी में खेली जानी है। पाकिस्‍तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) ने अफगानिस्तान के बयान के बाद की स्थिति पर कोई आधिकारिक टिप्पणी नहीं की है। हालांकि बोर्ड ने अफगानिस्तान की जगह जिम्बाब्वे की भागीदारी की घोषणा की है।

ये कहा था एसीबी ने

अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड (ACB) ने शनिवार को उरगुन जिले में पाकिस्तान के हमले में तीन स्थानीय क्रिकेटरों की मौत के बाद त्रिकोणीय सीरीज से हटने की घोषणा की थी। एसीबी ने एक्स पर दावा किया कि इस हमले में कई लोगों की जान चली गई है, जिनमें तीन स्थानीय क्रिकेटर भी शामिल हैं, जो पक्तिका प्रांत की राजधानी शराना में एक दोस्ताना मैच खेलकर घर लौट रहे थे। एसीबी इसे अफगानिस्तान के खेल समुदाय, उसके एथलीटों और क्रिकेट परिवार के लिए एक बड़ी क्षति मानता है।

आईसीसी और बीसीसीआई ने भी दिया एसीबी का साथ

एसीबी ने कहा कि पीड़ितों के प्रति सम्मान दर्शाते हुए उसने पाकिस्‍तान में खेली जाने वाली आगामी त्रिकोणीय टी20 अंतरराष्ट्रीय सीरीज से हटने का फैसला किया है। वहीं, आईसीसी और बीसीसीआई ने भी क्रिकेटरों की मौत पर शोक व्यक्त करने में एसीबी का साथ दिया।

रावलपिंडी और लाहौर में खेली जाएगी सीरीज

पीसीबी ने अफगानिस्तान को लेकर कोई टिप्पणी नहीं की है। हालांकि उसने अफगानिस्तान की जगह जिम्बाब्वे खेलने की घोषणा कर दी है। ये ट्राई सीरीज जिम्बाब्वे और मेजबान पाकिस्तान के बीच रावलपिंडी में होने वाले मैच से शुरू होगी और दो दिन बाद इसी मैदान पर श्रीलंका के साथ भी खेलेगी। बाकी सभी मैच लाहौर के गद्दाफी स्टेडियम में खेले जाएंगे।

टी20 विश्‍व कप के चलते लगातार टी20 खेल रहा पाकिस्‍तान

बता दें कि पाकिस्तान टी20 विश्व कप के मद्देनजर लगातार टी20 मैच खेल रहा है। एशिया कप 2025 से पहले पाकिस्तान ने यूएई और अफगानिस्तान के साथ त्रिकोणीय सीरीज खेली थी, जिसमें वो विजयी रहा था। आगामी त्रिकणीय सीरीज में भी टी20 विश्व कप की तैयारी के उद्देश्य से आयोजित की गई है। हालांकि, पाकिस्तान का लंबे समय से न सिर्फ टी20, बल्कि हर फॉर्मेट में बेहद निराशाजनक प्रदर्शन कर रहा है।

ये भी पढ़ें

3 क्रिकेटरों की हत्या के बाद क्रिकेट जगत में दौड़ी शोक की लहर, खिलाड़ी बोले- माफी योग्‍य नहीं, ACB ने लिया बड़ा फैसला
क्रिकेट
3 Cricketers killed in Pakistan Airstrike

Published on:

19 Oct 2025 06:39 am

Womens World Cup 2025 Points Table Update: ऑस्ट्रेलिया समेत 2 टीमों को मिला सेमीफाइनल का टिकट तो मुश्किल में फंसा भारत, जानें पूरे समीकरण

ICC Women’s World Cup 2025 Points Table
क्रिकेट

PKL 2025: नितिन धनखड़ चमके, बंगाल को 8 अंक से हराकर जयपुर ने टॉप -8 में अपना दावा मजबूत किया

क्रिकेट

ICC Women’s ODI World Cup 2025: पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का मैच बारिश से धुला, इन दो टीमों ने बनाई सेमीफाइनल में जगह

New Zealand Women
क्रिकेट

IND-W vs ENG-W Match Preview: इंग्लैंड पर जीत से कम मंजूर नहीं, एक हार बिगाड़ेगी भारत का खेल

INDIAN WOMEN CRICKET TEAM
क्रिकेट

अफगानिस्तान के क्रिकेटर्स की मौत पर BCCI का रिएक्शन, भारतीय खिलाड़ियों ने कही ये बात

Pakistan Air strike
क्रिकेट
