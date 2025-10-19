अफगानिस्तान के पाकिस्तान में खेलने से इनकार के बाद ये टीम खेलेगी ट्राई सीरीज, PCB ने की नाम की घोषणा

Zimbabwe will play tri series in Pakistan: पाकिस्तान की एयर स्ट्राइक के बाद अफगानिस्तान ने त्रिकोणीय सीरीज से अपना नाम वापस ले लिया था। पाकिस्‍तान ने इसका विकल्‍प तलाशते हुए अब अफगानिस्तान की जगह जिम्बाब्वे को सीरीज में शामिल कर लिया है। जबकि सीरीज की तीसरी टीम श्रीलंका है। ये सीरीज 17 से 29 नवंबर तक लाहौर और रावलपिंडी में खेली जानी है। पाकिस्‍तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) ने अफगानिस्तान के बयान के बाद की स्थिति पर कोई आधिकारिक टिप्पणी नहीं की है। हालांकि बोर्ड ने अफगानिस्तान की जगह जिम्बाब्वे की भागीदारी की घोषणा की है।