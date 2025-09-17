PCB ने किया ICC के साथ समझौता, आज एशिया कप 2025 में यूएई मैच का बहिष्कार नहीं करेगा पाकिस्तान

PCB Compromise with ICC: पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) ने आखिरकार एशिया कप 2025 में मैच रेफरी के पद से एंडी पाइक्रॉफ्ट को हटाने के लिए अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (ICC) के साथ समझौता कर लिया है। ज्ञात हो कि पाकिस्तानी टीम ने धमकी दी थी कि अगर अधिकारी को नहीं हटाया गया तो वे टूर्नामेंट में यूएई के खिलाफ मैच का बहिष्कार करेंगे। हालांकि आईसीसी ने मंगलवार को पीसीबी मांग को खारिज कर दिया था। अब एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि इसके बीच का रास्ता निकालते हुए पीसीबी ने आईसीसी से समझौता कर लिया है और वह आज 17 सितंबर को यूएई के खिलाफ मुकाबला भी खेलेंगे।
मीडिया एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक, पीसीबी ने एंडी पाइक्रॉफ्ट को लेकर आईसीसी के साथ बीच का रास्ता निकालते हुए समझौता कर लिया है। अब बुधवार को होने वाले पाकिस्तान बनाम यूएई मैच में एंडी पाइक्रॉफ्ट की जगह रिची रिचर्डसन मैच रेफरी होंगे, जो कि शुरुआत में नियुक्त अधिकारी थे। बताया जा रहा है कि शुरुआत में आईसीसी को लिखे गए पीसीबी के पत्र को उनके पूर्व अध्यक्ष वसीम खान ने खारिज कर दिया था।
इससे पहले एक रिपोर्ट में दावा किया गया था कि एशिया कप में आगे की रणनीति पर फैसला लेने के लिए पीसीबी की मंगलवार रात बैठक होनी है। रिपोर्ट में कहा गया है कि पीसीबी अध्यक्ष मोहसिन नक़वी के इस्लामाबाद से लाहौर लौटने का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि वह इस आयोजन में उनके भविष्य की योजना पर सरकार से परामर्श करने गए थे।
रिपोर्ट में कहा गया है कि पाकिस्तान सरकार में मंत्री होने के नाते नक़वी का इस्लामाबाद दौरा एक नियमित दौरा होना चाहिए था, लेकिन पता चला है कि यह दौरा हाथ मिलाने के विवाद, उसके निहितार्थों और पाइक्रॉफ्ट को लेकर आईसीसी के साथ गतिरोध पर चर्चा करने के लिए था।
बताया जा रहा है कि भारतीय क्रिकेट टीम ने मंगलवार को पाकिस्तानी टीम के आने से पहले ही अपना अभ्यास सत्र पूरा किया, ताकि आमने-सामने आने पर कोई विवाद की स्थिति न बने। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि अगर पाकिस्तान की टीम सुपर-4 के लिए क्वालीफाई करने में सफल रहती है तो इस राउंड की भिड़ंत के दौरान माहौल कैसा होगा?