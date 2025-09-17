PCB ने किया ICC के साथ समझौता, आज एशिया कप 2025 में यूएई मैच का बहिष्कार नहीं करेगा पाकिस्तान

PCB Compromise with ICC: पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) ने आखिरकार एशिया कप 2025 में मैच रेफरी के पद से एंडी पाइक्रॉफ्ट को हटाने के लिए अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (ICC) के साथ समझौता कर लिया है। ज्ञात हो कि पाकिस्‍तानी टीम ने धमकी दी थी कि अगर अधिकारी को नहीं हटाया गया तो वे टूर्नामेंट में यूएई के खिलाफ मैच का बहिष्‍कार करेंगे। हालांकि आईसीसी ने मंगलवार को पीसीबी मांग को खारिज कर दिया था। अब एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि इसके बीच का रास्‍ता निकालते हुए पीसीबी ने आईसीसी से समझौता कर लिया है और वह आज 17 सितंबर को यूएई के खिलाफ मुकाबला भी खेलेंगे।