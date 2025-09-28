भारतीय सिलेक्शन कमिटी में बड़ा बदलाव, अब टीम चुनने में ये 2 पूर्व खिलाड़ी निभाएंगे अहम भूमिका

भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) के पात्रता मानदंड के अनुसार, एक आवेदक को कम से कम 7 टेस्ट, या 30 प्रथम श्रेणी मैच, या 10 वनडे और 20 फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेला होना चाहिए। आवेदक को कम से कम 5 साल पहले पेशेवर क्रिकेट से रिटायर होना चाहिए और पांच साल से अधिक की अवधि के लिए किसी भी बीसीसीआई क्रिकेट समिति में सेवा नहीं करने वाला होना चाहिए।