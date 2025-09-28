भारतीय सिलेक्शन कमिटी में बड़ा बदलाव, अब टीम चुनने में ये 2 पूर्व खिलाड़ी निभाएंगे अहम भूमिका

प्रज्ञान ओझा, पूर्व भारतीय क्रिकेटर (Photo Credit - IANS)
Pragyan Ojha and RP Singh: भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने अजीत अगरकर की अध्यक्षता वाली भारतीय सिलेक्शन कमेटी में दो बड़ा बदलाव करते हुए पूर्व भारतीय क्रिकेटर प्रज्ञान ओझा और आरपी सिंह को नियुक्त किया है। दोनों की नियुक्ति एस शरथ और सुब्रतो बनर्जी के स्थान पर हुई है।
39 वर्षीय पूर्व लेफ्ट ऑर्म स्पिनर प्रज्ञान ओझा ने भारत के लिए 24 टेस्ट, 18 वनडे और छह टी-20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबले खेले हैं। उन्होंने सभी फॉर्मेट में कुल 144 विकेट चटकाए हैं। घरेलू क्रिकेट में उन्होंने हैदराबाद, बंगाल और बिहार का प्रतिनिधित्व किया। वहीं उन्होंने आईपीएल गर्वनिंग काउंसिल में भी अपनी सेवाएं दी।
वहीं, आरपी सिंह 2007 टी-20 वर्ल्ड कप विजेता भारतीय टीम के सदस्य थे। उन्होंने भारत के लिए 82 अंतरराष्ट्रीय मैच खेले और सभी प्रारूपों में कुल 124 विकेट चटकाए। उन्होंने टीवी कमेंटेटर की भूमिका निभाने से पहले क्रिकेट सलाहकार समिति के सदस्य के तौर पर अपनी सेवाएं दी।
भारतीय सिलेक्शन कमिटी के आवेदकों में प्रवीण कुमार, आशीष विंस्टन जैदी, अमय खुरासिया और शक्ति सिंह जैसे कई नाम पूर्व प्रतिष्ठित खिलाड़ियों में शामिल थे।
भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) के पात्रता मानदंड के अनुसार, एक आवेदक को कम से कम 7 टेस्ट, या 30 प्रथम श्रेणी मैच, या 10 वनडे और 20 फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेला होना चाहिए। आवेदक को कम से कम 5 साल पहले पेशेवर क्रिकेट से रिटायर होना चाहिए और पांच साल से अधिक की अवधि के लिए किसी भी बीसीसीआई क्रिकेट समिति में सेवा नहीं करने वाला होना चाहिए।
