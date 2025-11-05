Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

क्रिकेट

शैफाली के लिए मेरे मन में… विश्व कप के नॉकआउट से बाहर होने वाली प्रतिका रावल ने दिखाया बड़ा दिल

Pratika Rawal on Shafali Verma: प्रतिका रावल ने दुर्भाग्‍य से चोट के चलते विश्‍व कप (Women's World Cup 2025) के नॉकआउट चरण मिस कर दिया, लेकिन उन्‍हें इसका कोई मलाल नहीं है। उन्‍होंने टूर्नामेंट में अपनी जगह शैफाली वर्मा को लिए जाने पर खुलकर बात की है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

lokesh verma

Nov 05, 2025

Pratika Rawal on Shafali Verma

भारतीय महिला क्रिकेटर प्रतिका रावल। (फोटो सोर्स: एक्‍स@/BCCI)

Pratika Rawal on Shafali Verma: दिल्ली की बल्लेबाज प्रतिका रावल आईसीसी महिला वनडे विश्व कप 2025 (Women's World Cup 2025) में भारत की दूसरी सबसे ज्‍यादा रन बनाने वाली खिलाड़ी रहीं। उन्होंने सात मैचों में 308 रन बनाए और शीर्ष पर टीम की सबसे भरोसेमंद खिलाड़ियों में से एक बन गईं। लेकिन, दुर्भाग्‍य ही कहेंगे कि बांग्लादेश के खिलाफ भारत के आखिरी ग्रुप मैच के दौरान फिल्डिंग करते समय उनका टखना मुड़ गया और उन्हें बाकी टूर्नामेंट से बाहर कर दिया गया। प्रतिका की इंजरी ने शैफाली वर्मा के लिए रास्ता खोल दिया, जो मूल टीम का हिस्सा भी नहीं थीं। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सेमीफाइनल से पहले शैफाली को अंतिम समय में प्रतिस्थापन के तौर पर बुलाया गया।

सेमीफाइनल में 10 रन बनाने पर उठाए गए सवाल

एक साल तक वनडे क्रिकेट से दूर रहने के बाद सीधे विश्व कप सेमीफाइनल में पहुंची शेफाली ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ केवल 10 रन ही बना पाईं। उनके फॉर्म और फाइनल के लिए उनकी तैयारी पर सवाल उठाए गए। लेकिन, सबसे बड़े मंच पर उन्होंने सबको चुप करा दिया। नवी मुंबई के डीवाई पाटिल स्टेडियम में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ खिताबी मुकाबले में उन्‍होंने 87 रनों की शानदार पारी खेली और सुने लुस और कप्प के विकेट भी लिए। शेफाली फाइनल में प्लेयर ऑफ द मैच बनीं। यह एक ऐसा पल था, जो आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करेगा।

शैफाली के लिए मेरे मन में बहुत सम्मान- रावल

व्‍हीलचेयर पर बैठ बाहर से मैच देख रही प्रतिका रावल के पास निराश होने की हर वजह थी। फिर भी वह शांत रहीं। उन्‍होंने इंडिया टुडे से बातचीत में कहा कि वह हमेशा शैफाली का सम्मान करती रही हैं और याद किया कि कैसे इस युवा सलामी बल्लेबाज ने सालों पहले उनकी घरेलू टीम के खिलाफ शतक बनाया था। रावल ने कहा कि शैफाली के लिए मेरे मन में बहुत सम्मान है। उसने हमारी टीम के लिए, जो किया वह अविश्वसनीय था। इस तरह के दबाव के साथ सेमीफाइनल में उतरना आसान नहीं होता, लेकिन उसने इसे खूबसूरती से संभाला।

'हमारी सादगी ही हमारी पहचान'

रावल ने कहा कि मुझे याद है कि मैंने हरियाणा के खिलाफ एक घरेलू मैच खेला था, जिसमें उसने शतक बनाया था। मैं विपक्षी टीम की कप्तानी कर रही थी। उस दिन से मैं उसकी बहुत प्रशंसा करती हूं। प्रतिका ने मंधाना के साथ अपनी जोड़ी पर भी खुलकर बात की। उन्‍होंने कहा कि मुझे लगता है कि हमारी सादगी ही हमारी पहचान है। हमें साथ खेलना बहुत पसंद है। हम दोनों ही इतनी परिपक्व हैं कि परिस्थिति की जरूरतों को समझ सकती हैं। वह कभी मेरे खेल में दखल नहीं देती और मैं भी उसके खेल में। यही आपसी विश्वास और समझ हमारी साझेदारी को इतना सफल बनाती है।

न्यूजीलैंड के खिलाफ 122 रनों की पारी खेल कराया था कमबैक

विश्‍व कप के नॉकआउट चरण से चूकने के बाद भी रावल का योगदान महत्वपूर्ण रहा है। न्यूजीलैंड के खिलाफ उनकी 122 रनों की पारी ने लगातार तीन हार के बाद भारत के अभियान को पुनर्जीवित कर दिया था। हालांकि वह फाइनल टीम का हिस्सा नहीं बन पाईं, लेकिन उन्होंने टीम के साथ जश्न मनाया। मैच के बाद रावल व्हीलचेयर पर नजर आईं। उनके चेहरे पर खुशी साफ झलक रही थी।

ये भी पढ़ें

ICC Women’s ODI Rankings: जेमिमा रोड्रिग्स ने लगाई लंबी छलांग, स्मृति मंधाना को उठाना पड़ा नुकसान
क्रिकेट
Jemimah Rodrigues, Smriti Mandhana

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Women's World Cup 2025

Published on:

05 Nov 2025 09:18 am

Hindi News / Sports / Cricket News / शैफाली के लिए मेरे मन में… विश्व कप के नॉकआउट से बाहर होने वाली प्रतिका रावल ने दिखाया बड़ा दिल

बड़ी खबरें

View All

क्रिकेट

खेल

ट्रेंडिंग

Women's World Cup 2025

Happy Birthday Virat Kohli: विराट कोहली के वो 10 रिकॉर्ड, जिन्हें तोड़ पाना लगभग नामुमकिन, आसपास भी नहीं कोई खिलाड़ी

Virat Kohli
क्रिकेट

शादी कब है… शाहरुख खान ने रिंकू सिंह से किया सवाल तो वायरल हुआ ये मजेदार रिएक्‍शन

Shahrukh Khan question Rinku Singh about marriage
क्रिकेट

Ashes 2025-26: स्टीव स्मिथ को फिर मिली कप्तानी, लाबुशेन की वापसी, कॉन्स्टस हुए ड्रॉप, 7 साल बाद ये खिलाड़ी भी लौटा, देखें पूरा स्क्वाड

Steve Smith Return
क्रिकेट

अब रणजी ट्रॉफी में गरजा वैभव सूर्यवंशी का बल्ला, 138.81 के स्ट्राइक रेट से ठोके इतने रन, लगाई चौके-छक्कों की झड़ी

India A squad announced
क्रिकेट

PAK vs SA 1st ODI: साउथ अफ्रीका के खिलाफ मैच में खुली पाकिस्तान की पोल तो माफी मांगते नजर आए शाहीन अफरीदी

PAK vs SA 1st ODI Highlights
क्रिकेट
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.