शैफाली के लिए मेरे मन में… विश्व कप के नॉकआउट से बाहर होने वाली प्रतिका रावल ने दिखाया बड़ा दिल

Pratika Rawal on Shafali Verma: दिल्ली की बल्लेबाज प्रतिका रावल आईसीसी महिला वनडे विश्व कप 2025 (Women's World Cup 2025) में भारत की दूसरी सबसे ज्‍यादा रन बनाने वाली खिलाड़ी रहीं। उन्होंने सात मैचों में 308 रन बनाए और शीर्ष पर टीम की सबसे भरोसेमंद खिलाड़ियों में से एक बन गईं। लेकिन, दुर्भाग्‍य ही कहेंगे कि बांग्लादेश के खिलाफ भारत के आखिरी ग्रुप मैच के दौरान फिल्डिंग करते समय उनका टखना मुड़ गया और उन्हें बाकी टूर्नामेंट से बाहर कर दिया गया। प्रतिका की इंजरी ने शैफाली वर्मा के लिए रास्ता खोल दिया, जो मूल टीम का हिस्सा भी नहीं थीं। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सेमीफाइनल से पहले शैफाली को अंतिम समय में प्रतिस्थापन के तौर पर बुलाया गया।