CM भगवंत मान ने देखे वूमेंस वर्ल्डकप के सभी मुकाबले, अनमजोत के कैच को बताया सबसे अहम, खिलाड़ियों से की बात

पंजाब के CM ने भारतीय महिला खिलाड़ियों से की मुलाकात (फोटो- IANS)
Punjab CM Bhagwant Mann- Women's Team India Players: आईसीसी वूमेंस वर्ल्डकप 2025 का खिताब जीतने वाली भारतीय टीम के खिलाड़ियों की पूरी दुनिया में तारीफ हो रही है। हरमनप्रीत कौर की अगुवाई में भारतीय टीम ने 2 नवंबर की रात को खिताबी मुकाबले में साउथ अफ्रीका को हराकर खिताब जीता। जिसके बाद लगातार उन्हें और टीम को बंधाइयां मिल रही हैं। मंगलवार को पंजाब के सीएम भगवंत मान ने भारतीय महिला क्रिकेट टीम की बेटियों से वीडियो कॉल के माध्यम से बात की और उन्हें ऐतिहासिक जीत की बधाइयां दीं।
सीएम भगवंत मान ने कहा, "आप दिल लगाकर खेलिए, हम सब आपके साथ हैं। सभी को एक बार फिर इस शानदार जीत की ढेरों शुभकामनाएं। आप सभी ने देश का मान बढ़ाया।" सीएम ने पंजाब की 3 खिलाड़ियों, हरमनप्रीत, अमनजोत और हरलीन से बात की। उन्होंने सबसे पहले महिला विश्व कप 2025 जीतने वाली भारतीय टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर, हरलीन देओल और अमनजोत कौर को विश्व चैंपियन बनने की बधाई दी।
उन्होंने कहा, "मैंने हर मैच देखा और आनंद लिया। हरमन आपके कैच ने देश को जो खुशी दी, उसकी व्याख्या नहीं की जा सकती। हम पहले भी सेमीफाइनल और फाइनल खेल चुके हैं, लेकिन इस बार आप सभी ने इतिहास रचा दिया। सेमीफाइनल में आप लोगों ने रिकॉर्ड 339 रन का लक्ष्य हासिल किया। मैंने वो रोमांचक मैच देखा था। हरमन, आपने उसमें 89 और जेमिमा ने 127 रन की नाबाद पारी खेली थी। सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया को रिकॉर्ड लक्ष्य का पीछा करते हुए हराना आसान नहीं था, लेकिन आप सभी ने इसे कर दिखाया।" अमनजोत कौर ने एक बेहतरीन कैच दक्षिण अफ्रीका की कप्तान लौरा वौल्वार्ड्ट का पकड़ा था। ये बेहद अहम कैच था। उस कैच के लिए मुख्यमंत्री ने अमनजोत की तारीफ करते हुए कहा कि वह कैच नहीं ट्रॉफी थी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि आप सभी पंजाब की शेरनियां हैं, जिन्होंने देश का मान बढ़ाया है। पंजाब लौटने पर आपका सम्मान किया जाएगा। आप सभी की सफलता देश व राज्य की लड़कियों के लिए प्रेरणा है। सीएम से हरमनप्रीत कौर ने कहा, "हम भी आपका धन्यवाद करना चाहेंगे। आपने हमेशा हमारा समर्थन किया है। आपके मुख्यमंत्री बनने के बाद पंजाब में खेल का माहौल निश्चित रूप से बदला है। ये कोई छोटी बात नहीं कि एक मुख्यमंत्री खिलाड़ियों की उपलब्धि पर मिले, उनसे बात करे और सभी मुकाबलों पर ध्यान रखे।"
बड़ी खबरेंView All
क्रिकेट
खेल
ट्रेंडिंग
Women's World Cup 2025