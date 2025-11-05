Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

क्रिकेट

CM भगवंत मान ने देखे वूमेंस वर्ल्डकप के सभी मुकाबले, अनमजोत के कैच को बताया सबसे अहम, खिलाड़ियों से की बात

Women's World Cup 2025 के खिताबी मुकाबले में भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने 2 नवंबर को साउथ अफ्रीका को 52 रन से हराकर पहली बार खिताब जीता।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Vivek Kumar Singh

Nov 05, 2025

CM Bhagwant Mann Team India Players

पंजाब के CM ने भारतीय महिला खिलाड़ियों से की मुलाकात (फोटो- IANS)

Punjab CM Bhagwant Mann- Women's Team India Players: आईसीसी वूमेंस वर्ल्डकप 2025 का खिताब जीतने वाली भारतीय टीम के खिलाड़ियों की पूरी दुनिया में तारीफ हो रही है। हरमनप्रीत कौर की अगुवाई में भारतीय टीम ने 2 नवंबर की रात को खिताबी मुकाबले में साउथ अफ्रीका को हराकर खिताब जीता। जिसके बाद लगातार उन्हें और टीम को बंधाइयां मिल रही हैं। मंगलवार को पंजाब के सीएम भगवंत मान ने भारतीय महिला क्रिकेट टीम की बेटियों से वीडियो कॉल के माध्यम से बात की और उन्हें ऐतिहासिक जीत की बधाइयां दीं।

सीएम भगवंत मान ने कहा, "आप दिल लगाकर खेलिए, हम सब आपके साथ हैं। सभी को एक बार फिर इस शानदार जीत की ढेरों शुभकामनाएं। आप सभी ने देश का मान बढ़ाया।" सीएम ने पंजाब की 3 खिलाड़ियों, हरमनप्रीत, अमनजोत और हरलीन से बात की। उन्होंने सबसे पहले महिला विश्व कप 2025 जीतने वाली भारतीय टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर, हरलीन देओल और अमनजोत कौर को विश्व चैंपियन बनने की बधाई दी।

अमनजोत के कैच को बताया सबसे अहम

उन्होंने कहा, "मैंने हर मैच देखा और आनंद लिया। हरमन आपके कैच ने देश को जो खुशी दी, उसकी व्याख्या नहीं की जा सकती। हम पहले भी सेमीफाइनल और फाइनल खेल चुके हैं, लेकिन इस बार आप सभी ने इतिहास रचा दिया। सेमीफाइनल में आप लोगों ने रिकॉर्ड 339 रन का लक्ष्य हासिल किया। मैंने वो रोमांचक मैच देखा था। हरमन, आपने उसमें 89 और जेमिमा ने 127 रन की नाबाद पारी खेली थी। सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया को रिकॉर्ड लक्ष्य का पीछा करते हुए हराना आसान नहीं था, लेकिन आप सभी ने इसे कर दिखाया।" अमनजोत कौर ने एक बेहतरीन कैच दक्षिण अफ्रीका की कप्तान लौरा वौल्वार्ड्ट का पकड़ा था। ये बेहद अहम कैच था। उस कैच के लिए मुख्यमंत्री ने अमनजोत की तारीफ करते हुए कहा कि वह कैच नहीं ट्रॉफी थी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि आप सभी पंजाब की शेरनियां हैं, जिन्होंने देश का मान बढ़ाया है। पंजाब लौटने पर आपका सम्मान किया जाएगा। आप सभी की सफलता देश व राज्य की लड़कियों के लिए प्रेरणा है। सीएम से हरमनप्रीत कौर ने कहा, "हम भी आपका धन्यवाद करना चाहेंगे। आपने हमेशा हमारा समर्थन किया है। आपके मुख्यमंत्री बनने के बाद पंजाब में खेल का माहौल निश्चित रूप से बदला है। ये कोई छोटी बात नहीं कि एक मुख्यमंत्री खिलाड़ियों की उपलब्धि पर मिले, उनसे बात करे और सभी मुकाबलों पर ध्यान रखे।"

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Cricket News

Latest Cricket News

Women's World Cup 2025

Updated on:

05 Nov 2025 05:20 pm

Published on:

05 Nov 2025 04:36 pm

Hindi News / Sports / Cricket News / CM भगवंत मान ने देखे वूमेंस वर्ल्डकप के सभी मुकाबले, अनमजोत के कैच को बताया सबसे अहम, खिलाड़ियों से की बात

बड़ी खबरें

View All

क्रिकेट

खेल

ट्रेंडिंग

Women's World Cup 2025

IND vs AUS: चौथे टी20 में भी नहीं चला शुभमन गिल का बल्ला, तो हो जाएगा बड़ा नुकसान

Shubman Gill
क्रिकेट

ICC Men’s ODI Rankings: शुभमन गिल और बाबर आजम को नुकसान, 33 वनडे शतक लगाने वाले खिलाड़ी की बादशाहत बरकरार

Shubman Gill
क्रिकेट

IND vs AUS: गोल्ड कोस्ट में पहली बार खेलने उतरेगी टीम इंडिया, जानें कैसा रहा है यहां ऑस्ट्रेलिया का रिकॉर्ड

IND vs AUS
क्रिकेट

IND vs AUS: क्या संजू सैमसन और रिंकू को मिलेगा मौका? सीरीज में बढ़त हासिल करने के इरादे से उतरेगा भारत

Gautam Gambhir stern warning to Harshit Rana
क्रिकेट

WPL 2026 Retention: धर्मसंकट में फंसी GT, वर्ल्ड कप में सर्वाधिक रन बनाने वाली प्लेयर को करना होगा बाहर!

WPL 2026 Gujarat Giants retention list
क्रिकेट
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.