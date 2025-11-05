CM भगवंत मान ने देखे वूमेंस वर्ल्डकप के सभी मुकाबले, अनमजोत के कैच को बताया सबसे अहम, खिलाड़ियों से की बात

उन्होंने कहा, "मैंने हर मैच देखा और आनंद लिया। हरमन आपके कैच ने देश को जो खुशी दी, उसकी व्याख्या नहीं की जा सकती। हम पहले भी सेमीफाइनल और फाइनल खेल चुके हैं, लेकिन इस बार आप सभी ने इतिहास रचा दिया। सेमीफाइनल में आप लोगों ने रिकॉर्ड 339 रन का लक्ष्य हासिल किया। मैंने वो रोमांचक मैच देखा था। हरमन, आपने उसमें 89 और जेमिमा ने 127 रन की नाबाद पारी खेली थी। सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया को रिकॉर्ड लक्ष्य का पीछा करते हुए हराना आसान नहीं था, लेकिन आप सभी ने इसे कर दिखाया।" अमनजोत कौर ने एक बेहतरीन कैच दक्षिण अफ्रीका की कप्तान लौरा वौल्वार्ड्ट का पकड़ा था। ये बेहद अहम कैच था। उस कैच के लिए मुख्यमंत्री ने अमनजोत की तारीफ करते हुए कहा कि वह कैच नहीं ट्रॉफी थी।