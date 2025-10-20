यार कम से कम गेंदबाजी पर भी तो… ऑस्ट्रेलिया से हारने पर शुभमन गिल और गौतम गंभीर पर बरसे अश्विन

अश्विन ने आगे कहा कि वे इस बल्लेबाजी गहराई के बारे में बात करेंगे। अगर आप एक अतिरिक्त बल्लेबाज को खिला रहे हैं तो यह फिर से बल्लेबाजों को बचाने की बात है। आप अपने सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजों को खिलाएं। मैं हमेशा यही कहूंगा कि अपने सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजों को खिलाना चाहिए। सिर्फ अपनी बल्लेबाजी बढ़ाने के लिए टीम न चुनें। दरअसल, पर्थ में भारत की प्लेइंग इलेवन एक बार फिर गंभीर की विशेषज्ञ गेंदबाजों की बजाय ऑलराउंडरों को तरजीह देने की रणनीति पर निर्भर थी। नतीजतन, अक्षर, सुंदर और नितीश कुमार रेड्डी प्लेइंग इलेवन में जगह बनाने में कामयाब रहे, जिससे कुलदीप के लिए लाइन-अप में कोई जगह नहीं बची।