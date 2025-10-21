केएल राहुल को लेकर गंभीर-शुभमन ने लिया जो फैसला! पूर्व दिग्गज ने उसे बताया बेतुका

पूर्व भारतीय दिग्गज श्रीकांत ने राहुल को अक्षर पटेल से नीचे बल्लेबाजी के लिए भेजने पर टीम मैनेजमेंट की कड़ी आलोचना की और इसे बेतुका बताया। उन्होंने कहा कि राहुल अपने शानदार फॉर्म और मैच जिताने की क्षमता की वजह से बैटिंग ऑर्डर में ऊपर बल्लेबाजी करने के हकदार हैं। दरअसल श्रीकांत ने पहले भी कई बार केएल राहुल को श्रेयस अय्यर से पहले खिलाने की मांग की है। पूर्व क्रिकेट खिलाड़ी श्रीकांत ने अपने यूट्यूब चैनल पर कहा, "यह टीम मैनेजमेंट का बेतुका फैसला है। आप उन्हें छोड़कर किसी और की तलाश कर रहे हैं। अगर वह रन बनाते हैं, तो खूब रन बनाते हैं। अक्षर पटेल को केएल से ऊपर बल्लेबाजी कराना बिल्कुल बकवास है।"