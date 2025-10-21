केएल राहुल को लेकर गंभीर-शुभमन ने लिया जो फैसला! पूर्व दिग्गज ने उसे बताया बेतुका

गौतम गंभीर और केएल राहुल (फोटो- IANS)
IND vs AUS ODI 2025: भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेली जा रही 3 मैचों की वनडे सीरीज का दूसरा मुकाबला 23 अक्टूबर को एडिलेड में खेला जाएगा। पहले मुकाबले में शुभमन गिल एंड कंपनी को बुरी तरह हार का सामना करना पड़ा। मुकाबले में टीम इंडिया ने पहले बल्लेबाजी की और 50 रन के पहले 4 बल्लेबाज पवेलियन लौट गए। रोहित शर्मा, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर और कप्तान शुभमन गिल सस्ते में आउट हुए। इसके बाद गौतम गंभीर और शुभमन गिल ने अक्षर पटेल को बल्लेबाजी के लिए भेजा। इसी फैसले की वजह से 1983 वर्ल्डकप चैंपियन स्टार ने टीम मैनेजमेंट को लताड़ा है।
दरअसल 5वें नंबर पर केएल राहुल को बल्लेबाजी के लिए आना था लेकिन अक्षर पटेल आए। उन्होंने 38 गेंदों में 31 रन की पारी खेली। अक्षर पटेल और श्रेयस अय्यर के बीच 20 रन की साझेदारी हुई। इसके बाद राहुल ने 31 गेंदों में 38 रन की पारी खेली। बारिश की वजह से मैच रुका और बाद में इसे 26-26 ओवर का कर दिया गया। टीम ने 26 ओवर में 136 रन बनाए और 9 विकेट गंवा दिए। अगर बारिश नहीं आती और ओवर की कटौती नहीं की जाती तो टीम इंडिया ऑलआउट भी हो सकती थी। 21.1 ओवर में ऑस्ट्रेलिया ने 3 विकेट गंवाकर मुकाबला अपने नाम कर लिया।
पूर्व भारतीय दिग्गज श्रीकांत ने राहुल को अक्षर पटेल से नीचे बल्लेबाजी के लिए भेजने पर टीम मैनेजमेंट की कड़ी आलोचना की और इसे बेतुका बताया। उन्होंने कहा कि राहुल अपने शानदार फॉर्म और मैच जिताने की क्षमता की वजह से बैटिंग ऑर्डर में ऊपर बल्लेबाजी करने के हकदार हैं। दरअसल श्रीकांत ने पहले भी कई बार केएल राहुल को श्रेयस अय्यर से पहले खिलाने की मांग की है। पूर्व क्रिकेट खिलाड़ी श्रीकांत ने अपने यूट्यूब चैनल पर कहा, "यह टीम मैनेजमेंट का बेतुका फैसला है। आप उन्हें छोड़कर किसी और की तलाश कर रहे हैं। अगर वह रन बनाते हैं, तो खूब रन बनाते हैं। अक्षर पटेल को केएल से ऊपर बल्लेबाजी कराना बिल्कुल बकवास है।"
श्रीकांत ने आगे कहा, "मुद्दा यह नहीं है कि अक्षर ने अच्छा खेला या नहीं। आपकी प्लेइंग इलेवन में एक बेहतरीन खिलाड़ी है। केएल को पांचवें नंबर पर आना चाहिए था। अगर मैं कप्तान होता, तो मैं उन्हें चौथे नंबर पर ही भेजता। उपमहाद्वीप के हालात ऑस्ट्रेलिया से अलग हैं। उन्हें ज्यादा से ज्यादा गेंदें खेलनी चाहिए। श्रीकांत ने नीतीश कुमार रेड्डी की बड़ी बल्लेबाजी क्षमता के बावजूद उन्हें टीम में शामिल करने में देरी करने के फैसले पर भी सवाल उठाए।
बड़ी खबरेंView All
क्रिकेट
खेल
ट्रेंडिंग