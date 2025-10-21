Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

क्रिकेट

केएल राहुल को लेकर गंभीर-शुभमन ने लिया जो फैसला! पूर्व दिग्गज ने उसे बताया बेतुका

IND vs AUS: ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पर्थ में खेले गए पहले वनडे में टीम इंडिया 7 विकेट से हार गई। इस मुकाबले में गौतम गंभीर और शुभमन गिल ने ऐसा फैसला लिया, जिसकी वजह से उन्हें आलोचना झेलनी पड़ रही है।

2 min read

भारत

image

Vivek Kumar Singh

Oct 21, 2025

Gautam Gambhir and Shubman Gill

गौतम गंभीर और केएल राहुल (फोटो- IANS)

IND vs AUS ODI 2025: भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेली जा रही 3 मैचों की वनडे सीरीज का दूसरा मुकाबला 23 अक्टूबर को एडिलेड में खेला जाएगा। पहले मुकाबले में शुभमन गिल एंड कंपनी को बुरी तरह हार का सामना करना पड़ा। मुकाबले में टीम इंडिया ने पहले बल्लेबाजी की और 50 रन के पहले 4 बल्लेबाज पवेलियन लौट गए। रोहित शर्मा, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर और कप्तान शुभमन गिल सस्ते में आउट हुए। इसके बाद गौतम गंभीर और शुभमन गिल ने अक्षर पटेल को बल्लेबाजी के लिए भेजा। इसी फैसले की वजह से 1983 वर्ल्डकप चैंपियन स्टार ने टीम मैनेजमेंट को लताड़ा है।

दरअसल 5वें नंबर पर केएल राहुल को बल्लेबाजी के लिए आना था लेकिन अक्षर पटेल आए। उन्होंने 38 गेंदों में 31 रन की पारी खेली। अक्षर पटेल और श्रेयस अय्यर के बीच 20 रन की साझेदारी हुई। इसके बाद राहुल ने 31 गेंदों में 38 रन की पारी खेली। बारिश की वजह से मैच रुका और बाद में इसे 26-26 ओवर का कर दिया गया। टीम ने 26 ओवर में 136 रन बनाए और 9 विकेट गंवा दिए। अगर बारिश नहीं आती और ओवर की कटौती नहीं की जाती तो टीम इंडिया ऑलआउट भी हो सकती थी। 21.1 ओवर में ऑस्ट्रेलिया ने 3 विकेट गंवाकर मुकाबला अपने नाम कर लिया।

मैनेजमेंट के फैसले को बताया बेतुका

पूर्व भारतीय दिग्गज श्रीकांत ने राहुल को अक्षर पटेल से नीचे बल्लेबाजी के लिए भेजने पर टीम मैनेजमेंट की कड़ी आलोचना की और इसे बेतुका बताया। उन्होंने कहा कि राहुल अपने शानदार फॉर्म और मैच जिताने की क्षमता की वजह से बैटिंग ऑर्डर में ऊपर बल्लेबाजी करने के हकदार हैं। दरअसल श्रीकांत ने पहले भी कई बार केएल राहुल को श्रेयस अय्यर से पहले खिलाने की मांग की है। पूर्व क्रिकेट खिलाड़ी श्रीकांत ने अपने यूट्यूब चैनल पर कहा, "यह टीम मैनेजमेंट का बेतुका फैसला है। आप उन्हें छोड़कर किसी और की तलाश कर रहे हैं। अगर वह रन बनाते हैं, तो खूब रन बनाते हैं। अक्षर पटेल को केएल से ऊपर बल्लेबाजी कराना बिल्कुल बकवास है।"

श्रीकांत ने आगे कहा, "मुद्दा यह नहीं है कि अक्षर ने अच्छा खेला या नहीं। आपकी प्लेइंग इलेवन में एक बेहतरीन खिलाड़ी है। केएल को पांचवें नंबर पर आना चाहिए था। अगर मैं कप्तान होता, तो मैं उन्हें चौथे नंबर पर ही भेजता। उपमहाद्वीप के हालात ऑस्ट्रेलिया से अलग हैं। उन्हें ज्यादा से ज्यादा गेंदें खेलनी चाहिए। श्रीकांत ने नीतीश कुमार रेड्डी की बड़ी बल्लेबाजी क्षमता के बावजूद उन्हें टीम में शामिल करने में देरी करने के फैसले पर भी सवाल उठाए।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Cricket News

Latest Cricket News

Published on:

21 Oct 2025 05:43 pm

Hindi News / Sports / Cricket News / केएल राहुल को लेकर गंभीर-शुभमन ने लिया जो फैसला! पूर्व दिग्गज ने उसे बताया बेतुका

बड़ी खबरें

View All

क्रिकेट

खेल

ट्रेंडिंग

PAK vs SA, 2nd Test: स्टब्स का अर्द्धशतक, पाकिस्तान की पहली पारी के आधार पर दक्षिण अफ्रीका अभी भी पीछे

Pakistan vs South Africa
क्रिकेट

मोहसिन नकवी ने एशिया कप की ट्रॉफी देने से किया इनकार, BCCI ने उठाया बड़ा कदम

Mohsin Naqvi ran away to hotel with trophy
क्रिकेट

वरना अगले… एशिया कप ट्रॉफी पर मोहसिन नकवी को BCCI ने दी सख्त चेतावनी

Mohsin Naqvi
क्रिकेट

IND vs AUS 2nd ODI: एडिलेड में गरजा है इन बल्लेबाजों का बल्ला, जानें किसके नाम वनडे में सबसे ज्यादा रन

Shubman Gill Mitchell Marsh
क्रिकेट

इंग्लैंड से भिड़ंत से पहले ऑस्ट्रेलिया को तगड़ा झटका, चोट के कारण धाकड़ बल्लेबाज हुईं टीम से बाहर

Alyssa Healy
क्रिकेट
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.