IND vs AUS: एडिलेड में टीम इंडिया का रिकॉर्ड दमदार, 15 में से अब तक इतने मैचों में हासिल की है जीत

IND vs AUS, Adelaide ODI Head To Head: एडिलेड में भारतीय टीम ने अब तक 15 मुकाबले खेले हैं और 9 में जीत हासिल की है तो 5 में उन्हें हार का सामना करना पड़ा है। एक मुकाबला टाई रहा है।

2 min read

भारत

image

Vivek Kumar Singh

Oct 21, 2025

IND vs AUS 2nd ODI

एडिलेड में टीम इंडिया के आंकड़े (फोटो- IANS)

IND vs AUS 2nd ODI: भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच एडिलेड में 23 अक्टूबर को वनडे सीरीज का दूसरा मुकाबला खेला जाना है, जिसमें टीम इंडिया जीत के साथ सीरीज में बराबरी करना चाहेगी। इस मैदान पर भारत ने अब तक कुल 15 वनडे मैच खेले हैं, जिसमें टीम इंडिया ने 9 मैच अपने नाम किए, जबकि पांच मुकाबलों में उसे हार का सामना करना पड़ा। इस दौरान एक मैच टाई रहा। भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम ने 23 दिसंबर 1980 को इस मैदान पर पहला वनडे मैच खेला था, जिसमें न्यूजीलैंड के खिलाफ 6 रन से जीत दर्ज की।

लगातार 2 जीत के बाद मिली थी हार

जनवरी 1986 में भारत ने यहां न्यूजीलैंड के खिलाफ एक और जीत दर्ज की, जबकि ऑस्ट्रेलिया के विरुद्ध हार का सामना करना पड़ा। दिसंबर 1991 में भारत ने इस मैदान पर कुल दो मैच खेले, जिसमें वेस्टइंडीज को मात देने के बाद एक बार फिर ऑस्ट्रेलिया के हाथों शिकस्त झेली। भारत ने 15 मार्च 1992 को इस मैदान पर साउथ अफ्रीका के हाथों 6 विकेट से शिकस्त झेली। जनवरी 2000 में भारत ने यहां दो मुकाबले खेले। 25 तारीख को उसने पाकिस्तान के खिलाफ 48 रन से मुकाबला जीता, लेकिन अगले ही दिन उसे ऑस्ट्रेलिया के हाथों 152 रन से करारी शिकस्त झेलनी पड़ी।

24 जनवरी 2004 को भारत ने इस मैदान पर जिम्बाब्वे के खिलाफ 3 रन से करीबी जीत दर्ज की थी। फरवरी 2008 में भारत ने यहां ऑस्ट्रेलिया के हाथों शिकस्त झेलने के बाद श्रीलंका को मात दी। 12 फरवरी 2012 में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को इस मैदान पर पहली बार हराया। 14 फरवरी को श्रीलंका के विरुद्ध मुकाबला टाई रहा। भारत ने 15 फरवरी 2015 को पाकिस्तान के खिलाफ यहां 76 रन से जीत दर्ज की, जिसके बाद 15 जनवरी 2019 को ऑस्ट्रेलियाई टीम के खिलाफ 6 विकेट से मुकाबला जीता।

पर्थ वनडे में मिली थी हार

भारतीय टीम ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जारी वनडे सीरीज का पहला मैच गंवा चुकी है। बारिश से प्रभावित इस मुकाबले में टीम इंडिया ने 26 ओवरों के खेल तक 9 विकेट खोकर 136 रन बनाए, जिसके जवाब में ऑस्ट्रेलिया ने 21.1 ओवरों में 131 रन के लक्ष्य को हासिल करते हुए डकवर्थ लुईस नियम के आधार पर 7 विकेट से जीत दर्ज की।

