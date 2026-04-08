Vaibhav Sooryavanshi को 2022-23 में ही खोज लिया था राजस्थान रॉयल्स ने, संगकारा का बड़ा खुलासा

Vaibhav Sooryavanshi इस बार आईपीएल में दुनिया के सबसे खतरनाक गेंदबाज जसप्रीत बुमराह की गेंदों पर छक्‍के जड़कर सुर्खियों में हैं। इंडियन प्रीमियर लीग (IPL 2026) के 19वें सीजन की अभी शुरुआत ही हुई है, लेकिन वैभव ने एक बार फिर सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। बुमराह जैसे गेंदबाज का सामना करने की उनकी काबिलियत, ट्रेंट बोल्ट के खिलाफ उनका रवैया और विरोधी टीम से जरा भी न घबराना, ये सारी बातें तब साफ हो गईं, जब उन्होंने मुंबई इंडियंस के खिलाफ सिर्फ 14 गेंदों में 39 रन ठोक डाले, जिसमें पांच छक्के (2 बुमराह के खिलाफ) शामिल थे।