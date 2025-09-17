Rashid Khan Asia Cup Record: एशिया कप 2025 में बांग्‍लादेश के खिलाफ मंगलवार रात खेले गए मुकाले में अफगानिस्‍तान को 8 रन से करीबी हार का सामना करना पड़ा है। इसके साथ ही उसने टूर्नामेंट के सुपर-4 में पहुंचने का सुनहरा अवसर भी गंवा दिया। भले ही ये दिन अफगानी टीम के लिए खराब रहा हो, लेकिन टीम कप्‍तान राशिद खान ने एक बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम कर एशिया कप टी20 में इतिहास रच दिया है। राशिद खान अब एशिया कप टी20 के इतिहास में सबसे ज्‍यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज बन गए हैं। इस मामले में उन्‍होंने भारतीय तेज गेंदबाज भुवनेश्‍वर कुमार का रिकॉर्ड तोड़ा है।