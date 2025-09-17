Rashid Khan Asia Cup Record: एशिया कप 2025 में बांग्लादेश के खिलाफ मंगलवार रात खेले गए मुकाले में अफगानिस्तान को 8 रन से करीबी हार का सामना करना पड़ा है। इसके साथ ही उसने टूर्नामेंट के सुपर-4 में पहुंचने का सुनहरा अवसर भी गंवा दिया। भले ही ये दिन अफगानी टीम के लिए खराब रहा हो, लेकिन टीम कप्तान राशिद खान ने एक बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम कर एशिया कप टी20 में इतिहास रच दिया है। राशिद खान अब एशिया कप टी20 के इतिहास में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज बन गए हैं। इस मामले में उन्होंने भारतीय तेज गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार का रिकॉर्ड तोड़ा है।
भारतीय पेसर भुवनेश्वर कुमार के नाम एशिया कप टी20 के छह मैचों में 13 विकेट थे। जबकि इस मैच से पहले राशिद खान के 9 मैचों में 12 विकेट थे। राशिद ने बांग्लादेश के खिलाफ मुकाबले में शानदार गेंदबाजी करते हुए सलामी बल्लेबाज सैफ हसन और शमीम हौसेन के महत्वपूर्ण विकेट अपने नाम किए। उन्होंने इस मैच में अपने चार ओवर के स्पेल में 26 रन देकर दो विकेट हासिल किए। इस तरह अब राशिद के एशिया कप टी20 के 10 मैचों में कुल 14 विकेट हो गए हैं।
राशिद खान (अफगानिस्तान) - 14 विकेट
भुवनेश्वर कुमार (भारत) - 13 विकेट
वानिंदु हसरंगा (श्रीलंका)- 12 विकेट
अमजद जावेद (यूएई) - 12 विकेट
हार्दिक पंड्या (भारत) - 12 विकेट
मोहम्मद नवीद (यूएई) - 11 विकेट
अल-अमीन हौसेन (बांग्लादेश) - 11 विकेट
जसप्रीत बुमराह (भारत) - 9 विकेट
तस्कीन अहमद (बांग्लादेश) - 9 विकेट
मोहम्मद नवाज (पाकिस्तान) -9 विकेट