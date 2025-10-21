जल्द ही पता चल जाएगा… रोहित-विराट के विश्व कप 2027 खेलने को लेकर रवि शास्त्री और रिकी पोंटिंग बड़ा बयान

रोहित शर्मा और विराट कोहली (फोटो सोर्स: IANS)
Ravi Shastri and Ricky Ponting on Rohit-Virat: रोहित शर्मा और विराट कोहली टेस्ट और टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले चुके हैं। अब वह सिर्फ वनडे क्रिकेट ही खेलेंगे। इस जोड़ी ने मार्च की शुरुआत में आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के बाद पर्थ में 19 अक्टूबर को अपना पहला अंतरराष्ट्रीय मैच खेला और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बल्ले से बेहद निराशाजनक प्रदर्शन किया। अब इस बात को लेकर काफी चर्चा है कि कि क्या ये भारतीय दिग्गज 2027 में दक्षिण अफ्रीका, नामीबिया और जिम्बाब्वे में होने वाले अगले क्रिकेट विश्व कप तक अपना करियर जारी रख पाएंगे? इसी मुद्दे पर भारत के दिग्गज रवि शास्त्री और ऑस्ट्रेलिया के महान खिलाड़ी रिकी पोंटिंग ने गहन विचार-विमर्श करते हुए एकमत से बड़ा बयान दिया है।
शास्त्री और पोंटिंग ने आईसीसी रिव्यू के हालिया एपिसोड में होस्ट संजना गणेशन के साथ रोहित और कोहली के बारे में अपने विचार साझा किए और दोनों इस बात पर सहमत हुए कि समय ही बताएगा कि यह जोड़ी 2027 में भी मौजूद रहेगी या नहीं। शास्त्री ने कहा कि जब आप लंबे समय के ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो जाहिर है आपमें थोड़ी रफ्तार आ जाती है। किसी भी विदेशी टीम के लिए पर्थ वनडे से दो दिन पहले ऑस्ट्रेलिया पहुंचना और वहां की परिस्थितियों में तुरंत ढल जाना आसान नहीं होता, खासकर जब आपके पास अतिरिक्त उछाल हो और आप बेहतरीन तेज गेंदबाजाें का सामना कर रहे हों।
शास्त्री ने कहा कि मुझे लगता है कि यह तो समय ही बताएगा। वे अब एडिलेड जाएंगे, जहां उनके पास नेट्स पर अभ्यास करने, अपने मन को शांत करने और फिर से मैदान पर उतरने के लिए कुछ समय होगा। मुझे कोई फैसला सुनाने की जल्दी नहीं है, लेकिन जब आप उस उम्र में कुछ समय बाद वापस आते हैं तो यह इस बात पर निर्भर करता है कि आप खेल का कितना आनंद ले रहे हैं। आपके अंदर खेल खेलने की कितनी भूख और जुनून बचा है।
अगर आप इन तीन में से दो में सही निशान लगाते हैं, खासकर आनंद वाले हिस्से में तो आप उन्हें दोनों को समय दे सकते हैं, क्योंकि उनके पास क्लास और अनुभव है। थोड़ा समय सब ठीक कर देगा। मैं तुरंत फ़सला सुनाने के बजाय इंतजार करना पसंद करूंगा।
पोंटिंग ने शास्त्री की बातों पर सहमति जताई और उनका मानना है कि कोहली खास तौर पर ऑस्ट्रेलियाई दौरे के दौरान कुछ अल्पकालिक लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करेंगे, जिससे उन्हें यह तय करने में मदद मिलेगी कि उन्हें खेलना जारी रखना है या नहीं। पोंटिंग ने कहा कि एक बात जो मुझे किसी से सुनना पसंद नहीं है, वह यह है कि मैंने खेल में सब कुछ हासिल कर लिया है, क्योंकि मुझे लगता है कि आपके पास अभी भी कुछ अल्पकालिक लक्ष्य होने चाहिए, न कि सिर्फ़ 2027 विश्व कप तक पहुंचने की कोशिश में लगे रहना चाहिए।
उन्होंने कहा कि विराट हमेशा से ही एक बेहद प्रेरित व्यक्ति रहे हैं। मुझे लगता है कि उन्होंने शायद बैठकर खुद कुछ लक्ष्य और चीजें तय कर ली होंगी, जिन्हें वह ऑस्ट्रेलिया में इस सीरीज में हासिल कर सकते हैं, न कि सिर्फ अगले विश्व कप का इंतजार और समय बर्बाद कर रहे हैं। लेकिन, क्या वे अभी से लेकर विश्व कप तक अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कर पाएंगे? और इसका एक ही उत्तर है, जैसा कि रवि ने कहा कि जो हमें जल्द ही पता चल जाएगा।
