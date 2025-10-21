Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

क्रिकेट

जल्द ही पता चल जाएगा… रोहित-विराट के विश्व कप 2027 खेलने को लेकर रवि शास्त्री और रिकी पोंटिंग बड़ा बयान

Ravi Shastri and Ricky Ponting on Rohit-Virat: रोहित शर्मा और विराट कोहली ने लंबे समय बाद 2027 का विश्‍व कप खेलने की मंशा से मैदान पर वापसी की है। पर्थ निराशाजनक प्रदर्शन के बाद उनके वर्ल्‍ड कप तक बने रहने पर सवाल उठ रहे हैं। इसी पर रवि शास्‍त्री और रिकी पोंटिंग ने खुलकर बात की।

2 min read

भारत

image

lokesh verma

Oct 21, 2025

Ravi Shastri and Ricky Ponting on Rohit-Virat

रोहित शर्मा और विराट कोहली (फोटो सोर्स: IANS)

Ravi Shastri and Ricky Ponting on Rohit-Virat: रोहित शर्मा और विराट कोहली टेस्ट और टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले चुके हैं। अब वह सिर्फ वनडे क्रिकेट ही खेलेंगे। इस जोड़ी ने मार्च की शुरुआत में आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के बाद पर्थ में 19 अक्‍टूबर को अपना पहला अंतरराष्ट्रीय मैच खेला और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बल्ले से बेहद निराशाजनक प्रदर्शन किया। अब इस बात को लेकर काफी चर्चा है कि कि क्या ये भारतीय दिग्गज 2027 में दक्षिण अफ्रीका, नामीबिया और जिम्बाब्वे में होने वाले अगले क्रिकेट विश्व कप तक अपना करियर जारी रख पाएंगे? इसी मुद्दे पर भारत के दिग्गज रवि शास्त्री और ऑस्ट्रेलिया के महान खिलाड़ी रिकी पोंटिंग ने गहन विचार-विमर्श करते हुए एकमत से बड़ा बयान दिया है।

परिस्थितियों में तुरंत ढल जाना आसान नहीं- शास्‍त्री

शास्त्री और पोंटिंग ने आईसीसी रिव्यू के हालिया एपिसोड में होस्ट संजना गणेशन के साथ रोहित और कोहली के बारे में अपने विचार साझा किए और दोनों इस बात पर सहमत हुए कि समय ही बताएगा कि यह जोड़ी 2027 में भी मौजूद रहेगी या नहीं। शास्त्री ने कहा कि जब आप लंबे समय के ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो जाहिर है आपमें थोड़ी रफ्तार आ जाती है। किसी भी विदेशी टीम के लिए पर्थ वनडे से दो दिन पहले ऑस्ट्रेलिया पहुंचना और वहां की परिस्थितियों में तुरंत ढल जाना आसान नहीं होता, खासकर जब आपके पास अतिरिक्त उछाल हो और आप बेहतरीन तेज गेंदबाजाें का सामना कर रहे हों।

'समय ही बताएगा'

शास्‍त्री ने कहा कि मुझे लगता है कि यह तो समय ही बताएगा। वे अब एडिलेड जाएंगे, जहां उनके पास नेट्स पर अभ्यास करने, अपने मन को शांत करने और फिर से मैदान पर उतरने के लिए कुछ समय होगा। मुझे कोई फैसला सुनाने की जल्दी नहीं है, लेकिन जब आप उस उम्र में कुछ समय बाद वापस आते हैं तो यह इस बात पर निर्भर करता है कि आप खेल का कितना आनंद ले रहे हैं। आपके अंदर खेल खेलने की कितनी भूख और जुनून बचा है।

अगर आप इन तीन में से दो में सही निशान लगाते हैं, खासकर आनंद वाले हिस्से में तो आप उन्हें दोनों को समय दे सकते हैं, क्योंकि उनके पास क्लास और अनुभव है। थोड़ा समय सब ठीक कर देगा। मैं तुरंत फ़सला सुनाने के बजाय इंतजार करना पसंद करूंगा।

पोंटिंग ने शास्त्री की बातों पर सहमति जताई

पोंटिंग ने शास्त्री की बातों पर सहमति जताई और उनका मानना ​​है कि कोहली खास तौर पर ऑस्ट्रेलियाई दौरे के दौरान कुछ अल्पकालिक लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करेंगे, जिससे उन्हें यह तय करने में मदद मिलेगी कि उन्हें खेलना जारी रखना है या नहीं। पोंटिंग ने कहा कि एक बात जो मुझे किसी से सुनना पसंद नहीं है, वह यह है कि मैंने खेल में सब कुछ हासिल कर लिया है, क्योंकि मुझे लगता है कि आपके पास अभी भी कुछ अल्पकालिक लक्ष्य होने चाहिए, न कि सिर्फ़ 2027 विश्व कप तक पहुंचने की कोशिश में लगे रहना चाहिए।

'हमें जल्द ही पता चल जाएगा'

उन्‍होंने कहा कि विराट हमेशा से ही एक बेहद प्रेरित व्यक्ति रहे हैं। मुझे लगता है कि उन्होंने शायद बैठकर खुद कुछ लक्ष्य और चीजें तय कर ली होंगी, जिन्हें वह ऑस्ट्रेलिया में इस सीरीज में हासिल कर सकते हैं, न कि सिर्फ अगले विश्व कप का इंतजार और समय बर्बाद कर रहे हैं। लेकिन, क्या वे अभी से लेकर विश्व कप तक अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कर पाएंगे? और इसका एक ही उत्तर है, जैसा कि रवि ने कहा कि जो हमें जल्द ही पता चल जाएगा।

ये भी पढ़ें

ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेलते हुए रोहित शर्मा ने हासिल किया खास मुकाम, ऐसा करने वाले बनें 5वें भारतीय
क्रिकेट
Rohit Sharma

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Latest Cricket News

Published on:

21 Oct 2025 11:25 am

Hindi News / Sports / Cricket News / जल्द ही पता चल जाएगा… रोहित-विराट के विश्व कप 2027 खेलने को लेकर रवि शास्त्री और रिकी पोंटिंग बड़ा बयान

बड़ी खबरें

View All

क्रिकेट

खेल

ट्रेंडिंग

IND vs AUS 2nd ODI: दूसरे वनडे के लिए एडिलेड पहुंची भारतीय टीम का जोरदार स्वागत, BCCI ने शेयर किया ये वीडियो

India vs Australia 2nd ODI
क्रिकेट

PAK W vs SA W Match Preview: क्या आज विश्व कप से बाहर हो जाएगी पाकिस्तान की टीम? या दर्ज करेगी पहली जीत

PAK W vs SA W
क्रिकेट

ICC Womens World Cup 2025 Points Table Update: 3 टीमों ने किया सेमीफाइनल के लिए क्‍वालीफाई तो अभी तक कोई टीम नहीं हुई ऐलिमिनेट, जानें कौन कब्जाएगा एक स्थान

ICC Women’s World Cup 2025 Points Table Update
क्रिकेट

10000 से ज्यादा रन और 600 से अधिक विकेट लेने वाले इस भारतीय ऑलराउंडर ने अचानक किया संन्यास का ऐलान

Parvez Rasool Retirement
क्रिकेट

PCB ने मोहम्मद रिजवान से छीनी पाकिस्तान वनडे टीम की कमान, नए कप्तान के नाम का भी किया ऐलान

Pakistan New ODI Captain
क्रिकेट
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.