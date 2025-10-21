जल्द ही पता चल जाएगा… रोहित-विराट के विश्व कप 2027 खेलने को लेकर रवि शास्त्री और रिकी पोंटिंग बड़ा बयान

Ravi Shastri and Ricky Ponting on Rohit-Virat: रोहित शर्मा और विराट कोहली टेस्ट और टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले चुके हैं। अब वह सिर्फ वनडे क्रिकेट ही खेलेंगे। इस जोड़ी ने मार्च की शुरुआत में आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के बाद पर्थ में 19 अक्‍टूबर को अपना पहला अंतरराष्ट्रीय मैच खेला और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बल्ले से बेहद निराशाजनक प्रदर्शन किया। अब इस बात को लेकर काफी चर्चा है कि कि क्या ये भारतीय दिग्गज 2027 में दक्षिण अफ्रीका, नामीबिया और जिम्बाब्वे में होने वाले अगले क्रिकेट विश्व कप तक अपना करियर जारी रख पाएंगे? इसी मुद्दे पर भारत के दिग्गज रवि शास्त्री और ऑस्ट्रेलिया के महान खिलाड़ी रिकी पोंटिंग ने गहन विचार-विमर्श करते हुए एकमत से बड़ा बयान दिया है।