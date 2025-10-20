Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

क्रिकेट

रोहित शर्मा और विराट कोहली को लेकर सुनील गावस्कर की बड़ी भविष्यवाणी, बोले- हैरान ना होना, अगर…

Sunil Gavaskar prediction for Rohit Sharma and Virat Kohli: सुनील गावस्‍कर ने रोहित शर्मा और विराट कोहली को लेकर बड़ी भविष्‍यवाणी की है। उन्‍होंने कहा कि अगले दो मैचों में रोहित और कोहली अगर बड़ा स्‍कोर करते हैं तो हैरान ना होना।

2 min read

भारत

image

lokesh verma

Oct 20, 2025

Sunil Gavaskar prediction for Rohit Sharma and Virat Kohli

भारतीय टीम के पूर्व कप्‍तान रोहित शर्मा और विराट कोहली। (फोटो सोर्स: IANS)

Sunil Gavaskar prediction for Rohit Sharma and Virat Kohli: आस्‍ट्रेलिया खिलाफ पहले वनडे में रोहित-कोहली की चैंपियंस ट्रॉफी के बाद मैदान पर वापसी बेहद खराब रही। इन दोनों के कमबैक का बेसब्री से इंतजार कर क्रिकेट फैंस का निराशा हाथ लगी। रोहित जहां सिर्फ 8 रन बनाकर पवेलियन लौट गए तो कोहली फिर उसी पुराने अंदाज में बगैर खाता खोले शून्‍य पर आउट हो गए। हालांकि इस निराशाजनक प्रदर्शन के बाद भी पूर्व भारतीय दिग्‍गज सुनील गावस्कर ने ऑस्‍ट्रेलिया के खिलाफ अगले दो वनडे के लिए रोहित शर्मा और विराट कोहली को लेकर बड़ी भविष्यवाणी कर दी है। उन्‍होंने कहा कि इन दोनों को अगले दो मैचों में शानदार प्रदर्शन करते देखना कोई हैरानी वाली बान नहीं होनी चाहिए।

पर्थ के विकेट को बताया सबसे अधिक उछाल वाला

सुनील गावस्कर ने इंडिया टुडे से बातचीत में कहा कि वे पहले वनडे में ऑस्ट्रेलिया की सबसे अधिक उछाल वाले विकेट पर खेल रहे थे। ये कतई आसान नहीं था, खासकर उनके लिए जिन्होंने पिछले कुछ महीनों से कोई अंतरराष्ट्रीय मैव नहीं खेला। शुभमन गिल और श्रेयस अय्यर के लिए तो ये चुनौतीपूर्ण था, जो आमतौर पर नियमित रूप से इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहे हैं।

'उनके लय में आते ही भारत 300 पार जाएगा'

उन्होंने कहा कि चैंपियंस ट्रॉफी विजेता भारत अभी भी एक अच्छी टीम है। रोहित-कोहली अगर अगले दो मैचों में बड़ा स्कोर करते हैं तो हैरान ना होना। वे कुछ महीनों से इंटरनेशनल क्रिकेट से दूर रहे हैं। वे आगे जितना ज्यादा खेलेंगे और नेट्स में जितना ज्यादा समय बिताएंगे। उतनी जल्दी अपनी लय प्राप्‍त कर लेंगे। एक बार उनके लय में आते ही भारत का कुल स्कोर 300 या 300 से अधिक होगा।

एडिलेड ओवल में कोहली का शानदार प्रदर्शन

बता दें कि अब भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच दूसरा वनडे 23 अक्‍टूबर को एडिलेड के एडिलेड ओवल में खेला जाएगा। उस मैदान पर कोहली का रिकॉर्ड शानदार रहा है। दिसंबर 2014 में अपनी टेस्ट कप्तानी की शुरुआत में कोहली ने एडिलेड ओवल में दो शतक जड़े थे। उनका पहला टेस्ट शतक भी यहीं आया था। कोहली ने 2015 विश्व कप में पाकिस्तान के खिलाफ एडिलेड ओवल में ही शतक भी लगाया था।

ये भी पढ़ें

इरफान पठान ने उड़ाया टीम इंडिया का मजाक, पर्थ में शर्मनाक प्रदर्शन के बाद कही ये बात
क्रिकेट
Arshdeep singh bowling

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Latest Cricket News

Published on:

20 Oct 2025 11:59 am

Hindi News / Sports / Cricket News / रोहित शर्मा और विराट कोहली को लेकर सुनील गावस्कर की बड़ी भविष्यवाणी, बोले- हैरान ना होना, अगर…

बड़ी खबरें

View All

क्रिकेट

खेल

ट्रेंडिंग

इंग्लैंड से जीता हुआ मैच कैसे हारी टीम इंडिया? स्मृति मंधाना ने बताई अपनी सबसे बड़ी गलती

Smriti Mandhana ODI World Cup 2025
क्रिकेट

पहली बार वूमेंस टीम ने उम्मीदें नहीं तोड़ीं, 10 साल पहले इसी इंग्लैंड के सामने हार गई थी जीता हुआ मैच

INDW vs ENGW
Patrika Special News

यार कम से कम गेंदबाजी पर भी तो… ऑस्ट्रेलिया से हारने पर शुभमन गिल और गौतम गंभीर पर बरसे अश्विन

R Ashwin on Kuldeep Yadav
क्रिकेट

Women’s World Cup 2025 India Semi Final Scenario: हार की हैट्रिक के साथ भारत राह हुई मुश्किल, जानें अब कैसे मिल सकता है सेमीफाइनल का टिकट

ICC Womens World Cup 2025 India Semi Final Scenario
क्रिकेट

यह दिल तोड़ने वाला पल… भारतीय कप्तान हरमप्रीत कौर के चेहरे पर साफ नजर आया विश्व कप से बाहर होने का डर

India W vs England W
क्रिकेट
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.