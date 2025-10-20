रोहित शर्मा और विराट कोहली को लेकर सुनील गावस्कर की बड़ी भविष्यवाणी, बोले- हैरान ना होना, अगर…

Sunil Gavaskar prediction for Rohit Sharma and Virat Kohli: आस्‍ट्रेलिया खिलाफ पहले वनडे में रोहित-कोहली की चैंपियंस ट्रॉफी के बाद मैदान पर वापसी बेहद खराब रही। इन दोनों के कमबैक का बेसब्री से इंतजार कर क्रिकेट फैंस का निराशा हाथ लगी। रोहित जहां सिर्फ 8 रन बनाकर पवेलियन लौट गए तो कोहली फिर उसी पुराने अंदाज में बगैर खाता खोले शून्‍य पर आउट हो गए। हालांकि इस निराशाजनक प्रदर्शन के बाद भी पूर्व भारतीय दिग्‍गज सुनील गावस्कर ने ऑस्‍ट्रेलिया के खिलाफ अगले दो वनडे के लिए रोहित शर्मा और विराट कोहली को लेकर बड़ी भविष्यवाणी कर दी है। उन्‍होंने कहा कि इन दोनों को अगले दो मैचों में शानदार प्रदर्शन करते देखना कोई हैरानी वाली बान नहीं होनी चाहिए।