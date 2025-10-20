रोहित शर्मा और विराट कोहली को लेकर सुनील गावस्कर की बड़ी भविष्यवाणी, बोले- हैरान ना होना, अगर…

भारतीय टीम के पूर्व कप्तान रोहित शर्मा और विराट कोहली। (फोटो सोर्स: IANS)
Sunil Gavaskar prediction for Rohit Sharma and Virat Kohli: आस्ट्रेलिया खिलाफ पहले वनडे में रोहित-कोहली की चैंपियंस ट्रॉफी के बाद मैदान पर वापसी बेहद खराब रही। इन दोनों के कमबैक का बेसब्री से इंतजार कर क्रिकेट फैंस का निराशा हाथ लगी। रोहित जहां सिर्फ 8 रन बनाकर पवेलियन लौट गए तो कोहली फिर उसी पुराने अंदाज में बगैर खाता खोले शून्य पर आउट हो गए। हालांकि इस निराशाजनक प्रदर्शन के बाद भी पूर्व भारतीय दिग्गज सुनील गावस्कर ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अगले दो वनडे के लिए रोहित शर्मा और विराट कोहली को लेकर बड़ी भविष्यवाणी कर दी है। उन्होंने कहा कि इन दोनों को अगले दो मैचों में शानदार प्रदर्शन करते देखना कोई हैरानी वाली बान नहीं होनी चाहिए।
सुनील गावस्कर ने इंडिया टुडे से बातचीत में कहा कि वे पहले वनडे में ऑस्ट्रेलिया की सबसे अधिक उछाल वाले विकेट पर खेल रहे थे। ये कतई आसान नहीं था, खासकर उनके लिए जिन्होंने पिछले कुछ महीनों से कोई अंतरराष्ट्रीय मैव नहीं खेला। शुभमन गिल और श्रेयस अय्यर के लिए तो ये चुनौतीपूर्ण था, जो आमतौर पर नियमित रूप से इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहे हैं।
उन्होंने कहा कि चैंपियंस ट्रॉफी विजेता भारत अभी भी एक अच्छी टीम है। रोहित-कोहली अगर अगले दो मैचों में बड़ा स्कोर करते हैं तो हैरान ना होना। वे कुछ महीनों से इंटरनेशनल क्रिकेट से दूर रहे हैं। वे आगे जितना ज्यादा खेलेंगे और नेट्स में जितना ज्यादा समय बिताएंगे। उतनी जल्दी अपनी लय प्राप्त कर लेंगे। एक बार उनके लय में आते ही भारत का कुल स्कोर 300 या 300 से अधिक होगा।
बता दें कि अब भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच दूसरा वनडे 23 अक्टूबर को एडिलेड के एडिलेड ओवल में खेला जाएगा। उस मैदान पर कोहली का रिकॉर्ड शानदार रहा है। दिसंबर 2014 में अपनी टेस्ट कप्तानी की शुरुआत में कोहली ने एडिलेड ओवल में दो शतक जड़े थे। उनका पहला टेस्ट शतक भी यहीं आया था। कोहली ने 2015 विश्व कप में पाकिस्तान के खिलाफ एडिलेड ओवल में ही शतक भी लगाया था।
