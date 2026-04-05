राजस्थान रॉयल्स के हारा हुआ मैच जीतने और रियान पराग की कप्तानी पर रवि शास्त्री का धमाकेदार बयान हुआ वायरल

Ravi Shastri on Riyan Parag captaincy: आईपीएल 2026 में राजस्थान रॉयल्स ने शनिवार रात गुजरात टाइटंस के खिलाफ बेहद रोमांचक मुकाबले 6 रनों से करीबी जीत दर्ज की है। एक समय ऐसा था जब गुजरात को दो ओवर में सिर्फ 15 रन की दरकार थी और यहां से राजस्‍थान की हार नजर आ रही थी। लेकिन, आरआर के कप्तान रियान पराग की ओर से मैच के आखिर में लिए गए एक साहसिक फैसले की बदौलत उनकी टीम ने गुजरात टाइटंस को हरा दिया। ये फैसला न सिर्फ निर्णायक साबित हुए, बल्कि इनकी भारत के पूर्व कोच रवि शास्त्री ने भी दिल खोलकर तारीफ की।