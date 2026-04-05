RR ने जिस अशोक शर्मा को नहीं दिया था मौका, उसी ने बरपाया उन पर कहर, फेंकी IPL 2026 की सबसे तेज गेंद

बता दें कि 23 वर्षीय पेसर अशोक शर्मा राजस्थान के रहने वाले हैं और उनके पिता एक किसान हैं। वह राजस्थान के लिए ही घरेलू क्रिकेट खेलते हैं। उन्होंने अब तक 4 प्रथम श्रेणी, 7 लिस्ट ए और 12 टी20 मैच खेले हैं, जिनमें क्रमश: उनके नाम 14, 13 और 12 विकेट हैं। अशोक शर्मा सबसे पहले आरआर के नेट बॉलर थे। 2022 में उन्‍हें केकेआर ने 55 लाख रुपये में खरीदा था, लेकिन एक भी मैच खेलने का मौका नहीं मिला। इसके बाद 2025 में राजस्थान रॉयल्स ने 30 लाख रुपये में खरीदा, लेकिन पूरे सीजन बेंच पर बैठे रहे।