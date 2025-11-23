Patrika LogoSwitch to English

क्रिकेट

2 साल पहले तुमने भारत को चुप कराया था… रवि शास्त्री ने आखिर किस विदेशी खिलाड़ी की शान में पढ़े कसीदे

Ravi Shastri tribute to Travis Head: इंग्‍लैंड के खिलाफ ट्रैविस हेड की पारी देख रवि शास्‍त्री को 2023 वनडे वर्ल्ड कप फाइनल और वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के निर्णायक मैच की याद आ गई, जब उन्‍होंने करोड़ों भारतीयों का दिल तोड़ा था।

2 min read
Google source verification

भारत

image

lokesh verma

Nov 23, 2025

Ravi Shastri tribute to Travis Head

भारतीय पूर्व क्रिकेटर रवि शास्‍त्री। (फोटो सोर्स: IANS)

Ravi Shastri tribute to Travis Head: ट्रैविस हेड के इंग्‍लैंड के खिलाफ पहले एशेज टेस्‍ट में मैच जिताऊ शतक की हर कोई तारीफ कर रहा है। इसी बीच रवि शास्‍त्री ने भी उनकी तारीफ करते हुए कहा कि 2 साल पहले तुमने भारत को चुप कराया था और इंग्‍लैंड के खिलाफ भी ऐसा ही किया है। हेड लंबे समय से भारत के लिए कांटे की तरह रहे हैं और एशेज में उनके हालिया शानदार प्रदर्शन ने इस प्रतिष्ठा को और मजबूत किया है। ऑस्ट्रेलियाई बाएं हाथ के इस खिलाड़ी की आदत है कि जब दबाव सबसे ज्‍यादा होता है तो वे शानदार तरीके से खेलते हैं, यह बात भारतीय फैंस को 2023 क्रिकेट वर्ल्ड कप फाइनल और उसी साल की शुरुआत में वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के निर्णायक मैच से अच्छी तरह याद है।

हेड ने पहले ओवर से की ताबड़तोड़ बल्‍लेबाजी

पर्थ में पहले एशेज टेस्ट में उनकी मैच जिताने वाली कोशिश शायद उनके करियर की सबसे अच्छी पारी हो सकती है। ऑप्टस स्टेडियम की तेज पिच पर, जिसमें पेस और जबरदस्‍त बाउंस था, ऑस्ट्रेलिया को आखिरी पारी में 205 रन बनाने थे। रेगुलर ओपनर उस्मान ख्वाजा के चोटिल होने के कारण बाहर होने के चलते हेड को डेब्यू करने वाले जेक वेदराल्ड के साथ ओपनिंग करने के लिए भेजा गया। यह कदम ऑस्‍ट्रेलिया के लिए एक मास्टरस्ट्रोक बन गया। हेड ने पहले ओवर से ही इंग्लिश अटैक की धज्जियां उड़ा दीं, सिर्फ 69 गेंदों में सेंचुरी बनाई और आखिर में 83 गेंदों पर 123 रन की जबरदस्त पारी खेली। उनकी पारी में 16 चौके और 4 छक्के शामिल रहे।

जानें क्‍या कहा रवि शास्त्री ने

भारत के पूर्व हेड कोच रवि शास्त्री हेड की यह तबाही देख रहे थे और इसकी तुलना वह 2023 के भारतीयों के दिल टूटने से करने से खुद को रोक नहीं पाए। उन्होंने एक्‍स पर लिखा, “ट्रैविस हेड… दो साल पहले, तुमने मेरे देश को चुप करा दिया था। और आज, तुमने इसे फिर से किया है, खेल के सबसे अच्छे फॉर्मेट में, ज़बरदस्त अंदाज में, एक शानदार पारी के साथ। शुक्रिया। इंग्लैंड… वह खास था।”

मेजबान ऑस्ट्रेलिया ने सीरीज में बनाई बढ़त

हेड अंत में ब्रायडन कार्से का शिकार बने, लेकिन तब तक मैच पूरी तरह से ऑस्‍ट्रेलिया की मुट्ठी में आ चुका था। मार्नस लाबुशेन और स्टीव स्मिथ ने नाबाद रहते हुए इंग्‍लैंड के खिलाफ 8 विकेट से जीत सुनिश्चित की। इस जीत के साथ ही मेजबान ऑस्ट्रेलिया ने एशेज सीरीज में जबरदस्त अंदाज में 1-0 की बढ़त बना ली है।

इंग्लैंड के कप्तान भी हैरान

इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स ने मैच के बाद माना कि हेड के अटैक से वह हैरान रह गए थे। यह बात पूरी क्रिकेट दुनिया में गूंजी। भारत, इंग्लैंड और किसी भी ऐसे व्यक्ति के लिए, जिसने ट्रैविस हेड के हाथों हार झेली है, एक बात साफ होती जा रही है कि जब दांव ऊंचे होते हैं तो बाएं हाथ का ये खिलाड़ी एक ऐसी ताकत बन जाता है, जिसे रोक पाना किसी के लिए भी आसान नहीं है।

23 Nov 2025

23 Nov 2025

