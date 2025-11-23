2 साल पहले तुमने भारत को चुप कराया था… रवि शास्त्री ने आखिर किस विदेशी खिलाड़ी की शान में पढ़े कसीदे

Ravi Shastri tribute to Travis Head: ट्रैविस हेड के इंग्‍लैंड के खिलाफ पहले एशेज टेस्‍ट में मैच जिताऊ शतक की हर कोई तारीफ कर रहा है। इसी बीच रवि शास्‍त्री ने भी उनकी तारीफ करते हुए कहा कि 2 साल पहले तुमने भारत को चुप कराया था और इंग्‍लैंड के खिलाफ भी ऐसा ही किया है। हेड लंबे समय से भारत के लिए कांटे की तरह रहे हैं और एशेज में उनके हालिया शानदार प्रदर्शन ने इस प्रतिष्ठा को और मजबूत किया है। ऑस्ट्रेलियाई बाएं हाथ के इस खिलाड़ी की आदत है कि जब दबाव सबसे ज्‍यादा होता है तो वे शानदार तरीके से खेलते हैं, यह बात भारतीय फैंस को 2023 क्रिकेट वर्ल्ड कप फाइनल और उसी साल की शुरुआत में वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के निर्णायक मैच से अच्छी तरह याद है।