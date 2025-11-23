आरसीबी की रिटेन खिलाड़ी। (फोटो सोर्स: एक्स@/RCB)
महिला प्रीमियर लीग 2026 (WPL 2026) का मेगा ऑक्शन 27 नवंबर को आयोजित किया जाएगा। इसको लेकर सभी फैंचाइजी अपनी-अपनी रणनीति को अंतिम रूप देने में लगी हैं। आरसीबी (RCB) ने स्मृति मंधाना, एलिस पेरी और ऋचा घोष को रिटेन करके सही फैसला लिया है। ऑक्शन से पहले उसकी कम से कम दो विभाग की समस्या काफी हद तक सॉल्व हो गई है। मंधाना और ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी की मौजूदगी से टॉप ऑर्डर ठीक लग रहा है। जबकि भारतीय कीपर-बैटर लोअर-ऑर्डर का ध्यान रखेंगे, जहां पावर-हिटिंग की जरूरत है। उनका चौथा रिटेंशन श्रेयंका पाटिल का था, जो एक भरोसेमंद ऑफ-स्पिनर के तौर पर आती हैं। अब मेगा ऑक्शन में आरसीबी के निशाने पर कौन सी स्टार प्लेयर्स रहने वाली हैं? आइये एक नजर इस पर डालते हैं।
यस्तिका भाटिया हो सकती हैं बैकअप कीपर
यस्तिका भाटिया एक कीपर-बैटर हैं। वह टॉप या मिडिल ऑर्डर में बैटिंग करती हैं। इससे असल में दो मकसद पूरे होते हैं। वह एक बैकअप कीपर बन सकती हैं और टॉप पर स्टेबिलिटी भी दे सकती हैं। उन्हें मुंबई इंडियंस ने रिलीज किया था।
श्री चरणी पर भी रहेगी नजर
विमेंस वर्ल्ड कप में श्री चरणी ने शानदार प्रदर्शन किया था, लेकिन इसके बावजूद दिल्ली कैपिटल्स का उन्हें रिलीज करना थोड़ा चौंकाने वाला था। अब मेगा ऑक्शन में वह रायल चैलेंजर्स बेंगलुरु के रडार पर हो सकती हैं। वह न केवल विकेट लेती है, बल्कि इकोनॉमिकल भी है।
लेग स्पिनर प्रिया मिश्रा भी होंगी रडार पर
प्रिया मिश्रा एक बेहतरीन लेग स्पिनर हैं। इंटरनेशनल लेवल पर एक अच्छी परफॉर्मर है। उन्हें गुजरात जायंट्स ने रिलीज कर दिया था। वह रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के लिए असरदार हो सकती है।
किरण नवगिरे अच्छा विकल्प
किरण नवगिरे को विस्फोटक बल्लेबाजी के लिए जाना जाता है। उन्होंने तीन डब्ल्यूपीएल फिफ्टी बनाई हैं। उनका स्ट्राइक रेट 140 का है, जो शानदार है। हालांकि वह बहुत कंसिस्टेंट नहीं है, इसलिए बाकी टीमें शायद उसे लेने के बारे में न सोचें, लेकिन आरसीबी के लिए वह अच्छा विकल्प हो सकती हैं।
ताहिला मैकग्राथ बढ़िया ऑल राउंड ऑप्शन
आरसीबी के लिए ताहिला मैकग्राथ एक और बढ़िया ऑल राउंड ऑप्शन हो सकती हैं। ताहिला 135 की स्ट्राइक रेट से खेलती है और एक अच्छी पेसर भी है।
स्मृति मंधाना - 3.5 करोड़ रुपये
एलिस पेरी - 2 करोड़ रुपये
ऋचा घोष - 2.75 करोड़ रुपये
श्रेयंका पाटिल - 60 लाख रुपये
पर्स में शेष - 6.15 करोड़ रुपये
