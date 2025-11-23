महिला प्रीमियर लीग 2026 (WPL 2026) का मेगा ऑक्‍शन 27 नवंबर को आयोजित किया जाएगा। इसको लेकर सभी फैंचाइजी अपनी-अपनी रण‍नीति को अंतिम रूप देने में लगी हैं। आरसीबी (RCB) ने स्मृति मंधाना, एलिस पेरी और ऋचा घोष को रिटेन करके सही फैसला लिया है। ऑक्शन से पहले उसकी कम से कम दो विभाग की समस्‍या काफी हद तक सॉल्व हो गई है। मंधाना और ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी की मौजूदगी से टॉप ऑर्डर ठीक लग रहा है। जबकि भारतीय कीपर-बैटर लोअर-ऑर्डर का ध्यान रखेंगे, जहां पावर-हिटिंग की जरूरत है। उनका चौथा रिटेंशन श्रेयंका पाटिल का था, जो एक भरोसेमंद ऑफ-स्पिनर के तौर पर आती हैं। अब मेगा ऑक्‍शन में आरसीबी के निशाने पर कौन सी स्‍टार प्‍लेयर्स रहने वाली हैं? आइये एक नजर इस पर डालते हैं।