रोहित शर्मा ने इस क्रिकेटर से पूछा, रिटायरमेंट ले लूं? देखें वीडियो में क्या मिला जवाब

Rohit Sharma ask Rishabh pant about Retierment: टीम इंडिया ने 9 मार्च 2025 को आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का खिताब जीता था। इसके बाद भारतीय टीम के पांच मैचों की टेस्ट सीरीज के लिए इंग्लैंड दौरे से पहले अचानक विराट कोहली और रोहित शर्मा ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास का ऐलान कर दिया था। ऐसे में दोनों दिग्गज क्रिकेटर्स के वनडे क्रिकेट करियर पर तमाम तरह की अटकलें लगाई जाने लगी है। इन सबके बीच स्वतंत्रता दिवस के मौके पर ऋषभ पंत ने एक वीडियो शेयर किया है, जो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है।
दरअसल, आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के फाइनल में भारतीय टीम ने न्यूजीलैंड पर 6 गेंद शेष रहते 4 विकेट से जीत हांसिल की थी। इस जीत के बाद भारतीय क्रिकेटर्स और समर्थकों ने जमकर जश्न मनाया था। भारतीय क्रिकेटर्स की खुशी देखते ही बनती थी। ऋषभ पंत उस वक्त रवींद्र जडेजा, अर्शदीप, शुभमन गिल, श्रेयस अय्यर, कुलदीप यादव और अक्षर पटेल की प्रतिक्रिया व्यक्त रिकॉर्ड कर रहे थे।
इसी दौरान ऋषभ पंत अपने कप्तान रोहित शर्मा से पूछते हैं कि, भैया स्टंप लेकर कहां जा रहे हैं...'' इस पर रोहित शर्मा मुस्कुराते हुए जवाब देते हैं.. ''क्या रिटायरमेंट ले लूं। हर बार जीतेंगे तो हर बार थोड़े ही रिटायरमेंट लेता रहूंगा।'' इस पर ऋषभ पंत रोहित शर्मा को जवाब देते हुए कहते हैं, ''हम तो चाहते हैं खेलो।'' रोहित शर्मा और ऋषभ पंत के बातचीत का यह वीडिया अब सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है।
यहां आपको बता दें कि विराट कोहली और रोहित शर्मा ने 2024 में आईसीसी पुरुष टी-20 वर्ल्ड कप का खिताब जीतने के बाद क्रिकेट के सबसे छोटे फॉर्मेट से संन्यास का ऐलान कर दिया था।