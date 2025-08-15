रोहित शर्मा ने इस क्रिकेटर से पूछा, रिटायरमेंट ले लूं? देखें वीडियो में क्या मिला जवाब

Rohit Sharma ask Rishabh pant about Retierment: टीम इंडिया ने 9 मार्च 2025 को आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का खिताब जीता था। इसके बाद भारतीय टीम के पांच मैचों की टेस्ट सीरीज के लिए इंग्लैंड दौरे से पहले अचानक विराट कोहली और रोहित शर्मा ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास का ऐलान कर दिया था। ऐसे में दोनों दिग्गज क्रिकेटर्स के वनडे क्रिकेट करियर पर तमाम तरह की अटकलें लगाई जाने लगी है। इन सबके बीच स्वतंत्रता दिवस के मौके पर ऋषभ पंत ने एक वीडियो शेयर किया है, जो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है।