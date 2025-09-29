Patrika LogoSwitch to English

रिंकू सिंह ने एशिया कप 2025 के फाइनल को लेकर 6 सितंबर को ही कर दी थी ये भविष्यवाणी, अब हुई सच

Rinku Singh Prediction: एशिया कप 2025 के फाइनल में विजयी रन रिंकू सिंह के बल्‍ले से आया है। क्‍या आप जानते हैं कि रिंकू ने इसकी भविष्यवाणी 6 सितंबर को ही कर दी थी। आइये आपको भी बताते हैं उन्‍होंने क्‍या कहा था?

2 min read

भारत

image

lokesh verma

Sep 29, 2025

Rinku Singh Prediction

एशिया कप 2025 के फाइनल में पाकिस्‍तान को हराकर रिंकू सिंह के गले मिलते जितेश शर्मा। (फोटो सोर्स: IANS)

Rinku Singh Prediction: रिंकू सिंह बार-बार अपनी कही हुई बातों को सच साबित करते रहते हैं। इंडियन प्रीमियर लीग मैच के आखिरी ओवर में पांच छक्के लगाने से लेकर भारत बनाम पाकिस्तान फाइनल में विजयी चौका लगाने तक रिंकू सिंह ने अपने सपनों को साकार किया है। जबकि एशिया कप 2025 के फाइनल से कुछ घंटे पहले किसी ने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि रिंकू सिंह मैच खेलेंगे। लेकिन, हार्दिक पंड्या की दुर्भाग्यपूर्ण चोट ने इस बाएं हाथ के बल्लेबाज को भारत की प्लेइंग इलेवन में जगह दिला दी। ध्यान रहे, उन्होंने टूर्नामेंट में एक भी मैच नहीं खेला था।

तीन हफ़्ते पहले ही कर दी थी भविष्यवाणी

एशिया कप फाइनल में जीत का सबसे बेहतरीन अंत रिंकू सिंह ने ही किया, जिन्होंने हारिस राउफ की गेंद पर लॉन्ग-ऑफ़ पर चौका लगाकर टूर्नामेंट जीत लिया। लेकिन, नतीजा चौंकाने वाला नहीं था, क्योंकि रिंकू ने तीन हफ़्ते पहले ही इसको लेकर भविष्यवाणी कर दी थी। अब क्रिकेट फैंस उनकी उस भविष्‍यवाणी को याद कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि ऐसा तो किसी ने सोचा भी नहीं होगा।

जानें क्‍या कहा था 6 सितंबर को

एशिया कप के प्रसारण और स्ट्रीमिंग चैनल, सोनी स्पोर्ट्स के साथ बातचीत के दौरान 6 सितंबर को रिंकू सिंह से पूछा गया कि टूर्नामेंट के अंत तक उनकी कौन सी एक इच्छा पूरी हो सकती है। इस बाएं हाथ के बल्लेबाज ने जवाब में कहा था, एशिया कप फाइनल में 'विजयी रन' बनाना। रिंकू ने ऐसा कर दिखाया है। उन्होंने अपने सपने को साकार करते हुए उसे हकीकत में बदल दिया है।

अचानक फाइनल में मिला मौका

बता दें कि भारतीय टीम ने अजेय रहते हुए एशिया कप 2025 का खिताब अपने नाम किया है। रिंकू सिंह को सेलेक्‍टर्स ने एशिया कप के लिए 15 सदस्‍यीय स्‍क्‍वॉड में शामिल किया था, लेकिन ग्रुप चरण और सुपर 4 में उनको एक भी मैच में नहीं खिलाया गया। श्रीलंका के खिलाफ सुपर-4 के आखिरी मुकाबले में चोटिल हुए हार्दिक पंड्या की जगह फाइनल में रिंकू को अचानक मौका दिया गया। उन्‍हें बल्‍लेबाजी का मौका तब मिला, जब भारत को जीत के लिए सिर्फ एक रन की दरकार थी। रिंकू ने चौका जड़ते हुए भारत की जीत सुनिश्चित की।

एशिया कप 2025

Published on:

29 Sept 2025 09:48 am

Hindi News / Sports / Cricket News / रिंकू सिंह ने एशिया कप 2025 के फाइनल को लेकर 6 सितंबर को ही कर दी थी ये भविष्यवाणी, अब हुई सच

