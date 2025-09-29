रिंकू सिंह ने एशिया कप 2025 के फाइनल को लेकर 6 सितंबर को ही कर दी थी ये भविष्यवाणी, अब हुई सच

Rinku Singh Prediction: रिंकू सिंह बार-बार अपनी कही हुई बातों को सच साबित करते रहते हैं। इंडियन प्रीमियर लीग मैच के आखिरी ओवर में पांच छक्के लगाने से लेकर भारत बनाम पाकिस्तान फाइनल में विजयी चौका लगाने तक रिंकू सिंह ने अपने सपनों को साकार किया है। जबकि एशिया कप 2025 के फाइनल से कुछ घंटे पहले किसी ने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि रिंकू सिंह मैच खेलेंगे। लेकिन, हार्दिक पंड्या की दुर्भाग्यपूर्ण चोट ने इस बाएं हाथ के बल्लेबाज को भारत की प्लेइंग इलेवन में जगह दिला दी। ध्यान रहे, उन्होंने टूर्नामेंट में एक भी मैच नहीं खेला था।