एशिया कप से पहले छलका रिंकू सिंह का दर्द, बोले- मैं उस चक्कर में ज्यादा बदनाम हो गया

रिंकू सिंह ने न्यूज24 से बातचीत में बल्ले वाली घटना पर कहा कि मैं बल्‍ले के चक्कर में थोड़ा ज्‍यादा ही बदनाम हो गया था। मैं यूं ही नॉर्मली भैया (विराट कोहली) से मिलने जाता और बल्‍ला भी मांग लेता था, लेकिन पीछे कैमरामैन रहते थे। लोगों को वो चीजें अच्छी नहीं लग रही थीं। मेरे लिए भी ये सही नहीं था और भैया के लिए भी, क्योंकि वह वीडियो कुछ ज्यादा ही वायरल हो गया था। लेकिन, मैं इस बार (आईपीएल 2025) उनके पास नहीं दिखा। इस बार मैंने माही भाई (एमएस धोनी) और रोहित भाई बल्‍ला लिया। ये मेरे लिए बड़ी चीज है। बड़े-बड़े प्‍लेयर्स का बैट मिलना बड़ी बात होती है।