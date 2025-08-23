Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

क्रिकेट

एशिया कप से पहले छलका रिंकू सिंह का दर्द, बोले- मैं उस चक्कर में ज्यादा बदनाम हो गया

एशिया कप 2025 के लिए भारतीय स्‍क्‍वॉड में शामिल तूफानी बल्‍लेबाज रिंकू सिंह ने बेहद दिलचस्‍प खुलासा करते हुए बताया है कि विराट कोहली से बार-बार बैट मांगने का वीडियो वायरल होने से वह कुछ ज्‍यादा ही बदनाम हो गए।

भारत

lokesh verma

Aug 23, 2025

Rinku Singh
भारतीय क्रिकेटर रिंकू सिंह। (फोटो सोर्स: IANS)

एशिया कप 2025 के लिए भारतीय टीम में चयनित विस्‍फोटक बल्‍लेबाज रिंकू सिंह इन दिनो यूपी टी20 लीग में धमाल मचा रहे हैं। इस टूर्नामेंट में वह मेरठ मावेरिक्स के कप्तान हैं। रिंकू का 2024 के आईपीएल सीजन में विराट कोहली से बल्‍ला मांगने का वीडिया सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ था। दरअसल, कोहली ने पहले रिंकू को एक बल्‍ला दिया था, जिसके टूटने के बाद वह कोहली के पास फिर से नया बल्‍ला मांगने पहुंच गए। उस वायरल वीडियो पर रिंकू ने अब दिलचस्‍प खुलासा करते हुए बताया कि वह उस हरकत से कुछ ज्‍यादा ही बदनाम हो गए।

'मेरे लिए भी ये सही नहीं था'

रिंकू सिंह ने न्यूज24 से बातचीत में बल्ले वाली घटना पर कहा कि मैं बल्‍ले के चक्कर में थोड़ा ज्‍यादा ही बदनाम हो गया था। मैं यूं ही नॉर्मली भैया (विराट कोहली) से मिलने जाता और बल्‍ला भी मांग लेता था, लेकिन पीछे कैमरामैन रहते थे। लोगों को वो चीजें अच्छी नहीं लग रही थीं। मेरे लिए भी ये सही नहीं था और भैया के लिए भी, क्योंकि वह वीडियो कुछ ज्यादा ही वायरल हो गया था। लेकिन, मैं इस बार (आईपीएल 2025) उनके पास नहीं दिखा। इस बार मैंने माही भाई (एमएस धोनी) और रोहित भाई बल्‍ला लिया। ये मेरे लिए बड़ी चीज है। बड़े-बड़े प्‍लेयर्स का बैट मिलना बड़ी बात होती है।

'मैं वर्ल्ड कप 2024 में टीम में जगह बनाने से चूक गया'

बता दें कि रिंकू सिंह यूपी लीग के बाद भारतीय टीम के साथ एशिया कप 2025 के लिए यूएई रवाना होंगे। जहां टीम इंडिया 10 सितंबर से टूर्नामेंट में अपने अभियान का आगाज करेगी। रिंकू ने एशिया कप के लिए अपने चयन पर कहा कि ये मेरे लिए एक बड़ा मौका है, क्योंकि मैं वर्ल्ड कप 2024 में टीम में जगह बनाने से चूक गया था और पूरे टूर्नामेंट स्टैंडबाय प्‍लेयर रहा। 

बल्लेबाजी के साथ गेंदबाजी भी करना चाहते हैं रिंकू

उन्‍होंने कहा कि एशिया कप बड़ा टूर्नामेंट है, जिसके लिए मेरी तैयारी भी अच्छी चल रही है। यूपी टी20 मेरा बल्ला भी अच्छी चल रहा है। रिंकू ने कहा कि बल्लेबाजी ही नहीं, गेंदबाजी में भी मुझे मौका मिले तो मैं भारम के लिए अच्छा प्रदर्शन करना चाहता हूं। मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारी टीम शानदार प्रदर्शन करेगी और ट्रॉफी जीतने में सफल होगी।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

एशिया कप 2025

Published on:

23 Aug 2025 08:13 am

Hindi News / Sports / Cricket News / एशिया कप से पहले छलका रिंकू सिंह का दर्द, बोले- मैं उस चक्कर में ज्यादा बदनाम हो गया

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.