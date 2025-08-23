एशिया कप से पहले छलका रिंकू सिंह का दर्द, बोले- मैं उस चक्कर में ज्यादा बदनाम हो गया

एशिया कप 2025 के लिए भारतीय टीम में चयनित विस्फोटक बल्लेबाज रिंकू सिंह इन दिनो यूपी टी20 लीग में धमाल मचा रहे हैं। इस टूर्नामेंट में वह मेरठ मावेरिक्स के कप्तान हैं। रिंकू का 2024 के आईपीएल सीजन में विराट कोहली से बल्ला मांगने का वीडिया सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ था। दरअसल, कोहली ने पहले रिंकू को एक बल्ला दिया था, जिसके टूटने के बाद वह कोहली के पास फिर से नया बल्ला मांगने पहुंच गए। उस वायरल वीडियो पर रिंकू ने अब दिलचस्प खुलासा करते हुए बताया कि वह उस हरकत से कुछ ज्यादा ही बदनाम हो गए।
रिंकू सिंह ने न्यूज24 से बातचीत में बल्ले वाली घटना पर कहा कि मैं बल्ले के चक्कर में थोड़ा ज्यादा ही बदनाम हो गया था। मैं यूं ही नॉर्मली भैया (विराट कोहली) से मिलने जाता और बल्ला भी मांग लेता था, लेकिन पीछे कैमरामैन रहते थे। लोगों को वो चीजें अच्छी नहीं लग रही थीं। मेरे लिए भी ये सही नहीं था और भैया के लिए भी, क्योंकि वह वीडियो कुछ ज्यादा ही वायरल हो गया था। लेकिन, मैं इस बार (आईपीएल 2025) उनके पास नहीं दिखा। इस बार मैंने माही भाई (एमएस धोनी) और रोहित भाई बल्ला लिया। ये मेरे लिए बड़ी चीज है। बड़े-बड़े प्लेयर्स का बैट मिलना बड़ी बात होती है।
बता दें कि रिंकू सिंह यूपी लीग के बाद भारतीय टीम के साथ एशिया कप 2025 के लिए यूएई रवाना होंगे। जहां टीम इंडिया 10 सितंबर से टूर्नामेंट में अपने अभियान का आगाज करेगी। रिंकू ने एशिया कप के लिए अपने चयन पर कहा कि ये मेरे लिए एक बड़ा मौका है, क्योंकि मैं वर्ल्ड कप 2024 में टीम में जगह बनाने से चूक गया था और पूरे टूर्नामेंट स्टैंडबाय प्लेयर रहा।
उन्होंने कहा कि एशिया कप बड़ा टूर्नामेंट है, जिसके लिए मेरी तैयारी भी अच्छी चल रही है। यूपी टी20 मेरा बल्ला भी अच्छी चल रहा है। रिंकू ने कहा कि बल्लेबाजी ही नहीं, गेंदबाजी में भी मुझे मौका मिले तो मैं भारम के लिए अच्छा प्रदर्शन करना चाहता हूं। मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारी टीम शानदार प्रदर्शन करेगी और ट्रॉफी जीतने में सफल होगी।