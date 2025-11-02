Patrika LogoSwitch to English

ऋषभ पंत ने दमदार वापसी के साथ उड़ाया गर्दा, टीम का कमबैक कराकर खुद शतक से चूके 

Rishabh Pant great comeback: ऋषभ पंत ने पैर में फ्रैक्‍चर के तीन महीने बाद मैदान पर दमदार वापसी की है। भारत ए बनाम दक्षिण अफ्रीका ए चार दिवसीय पहले टेस्ट में उन्‍होंने 90 रन की दमदार पारी खेलते हुए टीम की मैच में वापसी कराई। लेकिन, वह शतक बनाने से चूक गए।

image

lokesh verma

Nov 02, 2025

Rishabh Pant great comeback

भारतीय विकेटकीपर बल्‍लेबाज ऋषभ पंत। (फोटो सोर्स: IANS)

Rishabh Pant great comeback: भारत ए और साउथ अफ्रीका ए के बीच बीसीसीआई के सीओई ग्राउंड 1 पर खेले जा रहे पहले अनौपचारिक टेस्ट के आखिरी दिन ऋषभ पंत का क्लासिक फॉर्म देखने को मिला। करीब तीन महीने के ब्रेक के बाद पंत ने दो मैचों की सीरीज में भारत ए की कप्तानी करते हुए दमदार वापसी की है। पहली पारी में वह महज 17 रन बनाकर पवेलियन लौट गए थे। वहीं, दूसरी पारी में उन्‍होंने 113 गेंदों का सामना करते हुए 11 चौके और 4 छक्‍कों की मदद से 90 रन की पारी खेली। इस पारी के दम पर वह टीम की मैच में वापसी कराने में सफल रहे, लेकिन खुद शतक से चूक गए। आखिरी दिन लंच तक भारत ने 7 विकेट पर 216 रन बना लिए हैं। अब उसे जीत के लिए 59 रन की दरकार है।

दक्षिण अफ्रीका ए के गेंदबाज़ी आक्रमण को किया तहस-नहस

दक्षिण अफ्रीका ए ने इस दौरे में शानदार प्रदर्शन किया है और भारत ए के सामने 275 रनों का चुनौतीपूर्ण लक्ष्य रखा है। मेजबान टीम तब मुश्किल में आ गई, जब उसने आयुष म्हात्रे, साई सुदर्शन और देवदत्त पडिक्कल को सस्ते में आउट कर दिया। रजत पाटीदार (28) भी आसानी से आउट हो गए। लेकिन, फिर पंत आए, जिन्होंने अपनी शानदार गेंदबाजी से दक्षिण अफ्रीका ए के गेंदबाज़ी आक्रमण को तहस-नहस कर दिया। उन्होंने तीसरे दिन का अंत 64 रनों के नाबाद स्कोर के साथ किया।

ऋषभ पंत का जलवा कायम

आखिरी दिन भारत ए को जीत के लिए 156 रनों की दरकार थी। ऐसे में सारी उम्मीदें पंत पर टिकी थीं और भारतीय क्रिकेट टीम के टेस्ट उप-कप्तान शानदार फॉर्म में दिख रहे थे। आयुष बदोनी के साथ उन्होंने पलटवार करने की ठान ली और दिन की दूसरी ही गेंद पर सेले की गेंद पर कवर्स के ऊपर से एक ज़ोरदार छक्का जड़ दिया। चौथे दिन पहले ही ओवर में उन्होंने 14 रन बटोरे और भारत ए ने स्कोर की ओर कदम बढ़ाया। ज्‍यादा रन बाउंड्री के ज़रिए आए, क्योंकि पंत अपने चिर-परिचित अटैक मोड में दिख रहे थे।

शॉर्ट गेंद पर हुए कैच आउट

पंत की किस्मत ज़्यादा देर तक साथ नहीं दे पाई। बाएं हाथ के तेज गेंदबाज तियान वान वुरेन 49वें ओवर में आए और उन्होंने पंत को एक शॉर्ट गेंद फेंकी। जिस पर पंत कैच आउट हो गए। उन्‍होंने 113 गेंदों पर 90 रन बनाए, लेकिन वह शतक बनाने से चूक गए। बता दें कि ऋषभ 14 नवंबर से शुरू होने वाली भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका सीरीज से पहले दो चार दिवसीय मैचों में दक्षिण अफ्रीका ए के खिलाफ भारत ए की अगुवाई कर रहे हैं।

संबंधित विषय:

Published on:

