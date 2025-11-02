ऋषभ पंत ने दमदार वापसी के साथ उड़ाया गर्दा, टीम का कमबैक कराकर खुद शतक से चूके 

Rishabh Pant great comeback: भारत ए और साउथ अफ्रीका ए के बीच बीसीसीआई के सीओई ग्राउंड 1 पर खेले जा रहे पहले अनौपचारिक टेस्ट के आखिरी दिन ऋषभ पंत का क्लासिक फॉर्म देखने को मिला। करीब तीन महीने के ब्रेक के बाद पंत ने दो मैचों की सीरीज में भारत ए की कप्तानी करते हुए दमदार वापसी की है। पहली पारी में वह महज 17 रन बनाकर पवेलियन लौट गए थे। वहीं, दूसरी पारी में उन्‍होंने 113 गेंदों का सामना करते हुए 11 चौके और 4 छक्‍कों की मदद से 90 रन की पारी खेली। इस पारी के दम पर वह टीम की मैच में वापसी कराने में सफल रहे, लेकिन खुद शतक से चूक गए। आखिरी दिन लंच तक भारत ने 7 विकेट पर 216 रन बना लिए हैं। अब उसे जीत के लिए 59 रन की दरकार है।