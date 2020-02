रितिका ने खोला राज, रोहित को सोशल मीडिया पर तस्वीर शेयर करने के लिए बेटी से लेनी पड़ती है इजाजत

मुंबई : टीम इंडिया के सलामी बल्लेबाज रोहित शर्मा (Rohit Sharma) चोट के कारण न्यूजीलैंड (New Zealand) के खिलाफ होने वाले टेस्ट सीरीज का हिस्सा नहीं हैं। वह इन दिनों मुंबई स्थित अपने घर पर परिवार के साथ वक्त बिता रहे हैं और सोशल मीडिया पर सक्रिय हैं। रोहित अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर तस्वीरें पोस्ट करते रहते हैं, लेकिन उन्हें अपनी तस्वीरें पोस्ट करने के लिए अपनी सोशल मीडिया मैनेजर से इजाजत लेनी पड़ती है। इस बात का खुलासा खुद रोहित की पत्नी रितिका सजदेह ने किया है।

बेटी समायरा है उनकी सोशल मीडिया मैनेजर

रोहित शर्मा की पत्नी रितिका सजदेह ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक तस्वीर पोस्ट की है। इस तस्वीर में रोहित अपनी बेटी समायरा के साथ दिख रहे हैं। इस तस्वीर में वह अपनी बेटी को अपने फोन में कुछ दिखाते नजर आ रहे हैं। इसे उनकी एक साल की बेटी समायरा काफी ध्यान से देख रही है। इस तस्वीर पर लिखा है- रोहित बोल रहे हैं- फोटो, कैप्शन और हैशटैग सब ओके है और समायरा बोल रही है। अब इसे पोस्ट कर दो दादा। इस तस्वीर का कैप्शन देते हुए रितिका ने लिखा है एक से 10 तक नंबर देकर बताएं- कितनी प्यारी है रोहित की नई सोशल मीडिया मैनेजर? रितिका की इस तस्वीर को रोहित की अपनी आईपीएल टीम मुंबई इंडियन की सोशल मीडिया हैंडल से भी शेयर किया है। इस तस्वीर पर मुंबई इंडियंस का लोगो भी लगा है।

On a scale of 1 to 10, how cute is Rohit’s new social media manager? 💙#OneFamily #CricketMeriJaan @ImRo45 pic.twitter.com/8W3EEFzAXg