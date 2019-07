ICC की वर्ल्ड कप टीम में भारत से रोहित शर्मा और जसप्रीत बुमराह को जगह, विराट कोहली आउट

नई दिल्ली। आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप 2019 के फाइनल में इंग्लैंड ने न्यूजीलैंड को मात देकर पहली बार वर्ल्ड चैंपियन का खिताब अपने नाम किया। टूर्नामेंट खत्म होने के बाद आईसीसी ने वर्ल्ड कप की ड्रीम टीम का ऐलान किया है। इस टीम में भारत के दो खिलाड़ियों को जगह मिली है। रोहित शर्मा और जसप्रीत बुमराह आईसीसी की ड्रीम टीम में जगह बनाने में कामयाब रहे हैं। टीम इंडिया के कप्तान और आईसीसी रैंकिंग में नंबर वन खिलाड़ी विराट कोहली इस टीम में जगह नहीं बना सके हैं। इसके अलावा डेविड वॉर्नर का भी इस टीम में नहीं चुने जाना काफी हैरान करता है।

आईसीसी की ड्रीम टीम में रोहित और बुमराह को मिली जगह

आईसीसी ने अपनी ड्रीम टीम में रोहित शर्मा और जसप्रीत बुमराह के अलावा सबसे ज्यादा खिलाड़ी चैंपियन टीम इंग्लैंड के लिए हैं। इंग्लैंड के 4 खिलाड़ियों को इस टीम में शामिल किया गया है। इंग्लैंड के अलावा फाइनल में हार का सामना करने वाली न्यूजीलैंड के भी 3 खिलाड़ी इस टीम में चुने गए हैं। वहीं ऑस्ट्रेलिया के 2 और बांग्लादेश के एकमात्र खिलाड़ी शाकिब अल हसन को आईसीसी ने अपनी ड्रीम टीम में लिया है।

Your #CWC19 Team of the Tournament! pic.twitter.com/6Y474dQiqZ