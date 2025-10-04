रोहित-कोहली की वनडे टीम से भी होगी छुट्टी, संन्यास को होंगे मजबूर? चीफ सिलेक्टर अजीत अगरकर ने दिए संकेत

रोहित शर्मा और विराट कोहली (Photo Credit - IANS)
Rohit Sharma and Virat Kohli: टेस्ट और टी-20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से पहले ही संन्यास ले चुके धाकड़ क्रिकेटर विराट कोहली और रोहित शर्मा ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए टीम इंडिया की वनडे टीम में जगह बनाने में सफल रहे हैं। हालाकि रोहित शर्मा कप्तान नहीं, बल्कि खिलाड़ी के तौर पर ऑस्ट्रेलिया का दौरा करेंगे। भारतीय चयनकर्ताओं ने भविष्य को ध्यान में रखते हुए वनडे टीम के नेतृत्व करने के लिए शुभमन गिल पर भरोसा जताया है, जबकि सूर्यकुमार यादव टी-20 अंतरराष्ट्रीय सीरीज के लिए अपनी कप्तानी बचाए रखने में सफल रहे हैं।
ऑस्ट्रेलिया दौर के लिए भारतीय वनडे टीम में जगह बनाने के बावजूद रोहित शर्मा और विराट कोहली के अंतरराष्ट्रीय करियर को लेकर अभी भी अनिश्चितताओं के बादल छटे नहीं हैं। मुख्य चयनकर्ता अजीत अगरकर ने भी कुछ ऐसे ही संकेत दिए हैं। दरअसल, ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए टीम इंडिया का ऐलान करने के दौरान अगरकर ने साफ कर दिया कि रोहित शर्मा और विराट कोहली आगामी वनडे वर्ल्ड कप 2027 तक भारतीय टीम के लिए लिए नॉन कमिटेड हैं। ऐसे में दोनों धुरंधर खिलाड़ी आगे चलकर वनडे से भी संन्यास का ऐलान कर दें, तो हैरानी की बात नहीं होगी। यहां ध्यान रखने वाली बात यह है कि मार्च में चैंपियंस ट्रॉफी में खेलने के बाद पहली बार अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धी क्रिकेट खेलेंगे।
विराट कोहली और रोहित शर्मा के चयन के सवाल पर मुख्य चयनकर्ता अजीत अगरकर ने कहा, दोनों खिलाड़ियों ने टीम में शामिल होने के लिए सभी जरूरी औपचारिकताएं पूरी की। दोनों ने सभी फिटनेस टेस्ट पास किए हैं।
रोहित शर्मा ने 56 वनडे मैचों में टीम इंडिया का नेतृत्व किया है, जिसमें 42 मैच में जीत और 12 मुकाबलों में हार मिली है। टीम इंडिया के कप्तान के तौर पर केवल चार खिलाड़ी रहे हैं, जिन्होंने उनसे अधिक मैच जीते हैं। ये चार खिलाड़ी हैं- एमएस धोनी (110), मोहम्मद अजहरुद्दीन (90), सौरव गांगुली (76) और विराट कोहली (65)।
एशिया कप 2018 और 2023 संस्करण वनडे फॉर्मेट में खेले गए थे, जिसमें टीम इंडिया खिताबी जीत दर्ज करने में सफल रही थी। रोहित शर्मा ने टीम इंडिया को आईसीसी पुरुष वनडे वर्ल्ड कप 2023 के फाइनल में पहुंचाया। उस टूर्नामेंट में, भारत ने रोहित के नेतृत्व में लगातार 10 मैच जीते, लेकिन 19 नवंबर, 2023 को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ फाइनल में दिल तोड़ने वाली हार का सामना करना पड़ा।
वनडे कप्तान के तौर पर रोहित शर्मा का आखिरी टूर्नामेंट आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 था और उन्होंने उस टूर्नामेंट में सभी 5 मैच जीते थे। फाइनल में, रोहित ने 76 रन बनाकर अपने लिए प्लेयर ऑफ द मैच और भारत के लिए ट्रॉफी जीती थी।
बड़ी खबरेंView All
क्रिकेट
खेल
ट्रेंडिंग