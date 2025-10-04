रोहित-कोहली की वनडे टीम से भी होगी छुट्टी, संन्यास को होंगे मजबूर? चीफ सिलेक्टर अजीत अगरकर ने दिए संकेत

ऑस्ट्रेलिया दौर के लिए भारतीय वनडे टीम में जगह बनाने के बावजूद रोहित शर्मा और विराट कोहली के अंतरराष्ट्रीय करियर को लेकर अभी भी अनिश्चितताओं के बादल छटे नहीं हैं। मुख्य चयनकर्ता अजीत अगरकर ने भी कुछ ऐसे ही संकेत दिए हैं। दरअसल, ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए टीम इंडिया का ऐलान करने के दौरान अगरकर ने साफ कर दिया कि रोहित शर्मा और विराट कोहली आगामी वनडे वर्ल्ड कप 2027 तक भारतीय टीम के लिए लिए नॉन कमिटेड हैं। ऐसे में दोनों धुरंधर खिलाड़ी आगे चलकर वनडे से भी संन्यास का ऐलान कर दें, तो हैरानी की बात नहीं होगी। यहां ध्यान रखने वाली बात यह है कि मार्च में चैंपियंस ट्रॉफी में खेलने के बाद पहली बार अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धी क्रिकेट खेलेंगे।