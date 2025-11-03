Rohit Sharma get emotional: नवी मुंबई के डॉ. डीवाई पाटिल स्टेडियम में रविवार रात हरमनप्रीत कौर की अगुवाई वाली भारतीय महिला टीम ने अपना पहला विश्व कप खिताब जीतकर इतिहास रच दिया। टीम इंडिया ने फाइनल मुकाबले में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 52 रनों से शानदार जीत दर्ज की। दीप्ति शर्मा की गेंद पर कप्तान हरमनप्रीत ने नादिन डी क्लार्क का शानदार कैच पकड़ा। जैसे ही गेंद हवा में से उछली पूरी टीम इस उपलब्धि का जश्न मनाने के लिए भारतीय कप्तान के पास दौड़ पड़ी। जीत की खुशी में सभी खिलाड़ियों की आंखें नम हो गईं और पूरा स्‍टेडियम तालियों की गड़गड़ाहट से गूंजने लगा। इस दौरान स्‍टैंड में बैठे रोहित शर्मा भी भावुक होकर रोते हुए नजर आए।