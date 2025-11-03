Patrika LogoSwitch to English

टीम इंडिया के विश्व कप जीतने पर भावुक हुए रोहित शर्मा, स्‍टैंड में रोते हुए आए नजर

Rohit Sharma get emotional: भारतीय महिला टीम अपना पहला विश्‍व कप जीतकर इतिहास रच दिया है। नवी मुंबई के डॉ. डीवाई पाटिल स्‍टेडियम में खेले गए इस मैच को देखने भारतीय पूर्व कप्‍तान रोहित शर्मा भी पहुंचे, जो भारत की जीत के बाद भावुक होकर रोते हुए नजर आए।

2 min read
Google source verification

भारत

image

lokesh verma

Nov 03, 2025

Rohit Sharma get emotional

महिला विश्‍व जीतने पर भावुक हुए रोहित शर्मा।

Rohit Sharma get emotional: नवी मुंबई के डॉ. डीवाई पाटिल स्टेडियम में रविवार रात हरमनप्रीत कौर की अगुवाई वाली भारतीय महिला टीम ने अपना पहला विश्व कप खिताब जीतकर इतिहास रच दिया। टीम इंडिया ने फाइनल मुकाबले में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 52 रनों से शानदार जीत दर्ज की। दीप्ति शर्मा की गेंद पर कप्तान हरमनप्रीत ने नादिन डी क्लार्क का शानदार कैच पकड़ा। जैसे ही गेंद हवा में से उछली पूरी टीम इस उपलब्धि का जश्न मनाने के लिए भारतीय कप्तान के पास दौड़ पड़ी। जीत की खुशी में सभी खिलाड़ियों की आंखें नम हो गईं और पूरा स्‍टेडियम तालियों की गड़गड़ाहट से गूंजने लगा। इस दौरान स्‍टैंड में बैठे रोहित शर्मा भी भावुक होकर रोते हुए नजर आए।

भावुक हुए रोहित शर्मा

भारत की जीत के बाद पूरे स्‍टेडियम में जश्‍न का माहौल था। हर कोई बेटियों की जीत का जश्‍न मना रहा था। जीत के बाद कैमरे तेजी से स्‍टैंड में बैठे रोहित शर्मा पर गए। उन्हें पहले महिला टीम के मैदान पर जश्न मनाने पर तालियां बजाते और उत्साहवर्धन करते देखा गया। इसके तुरंत बाद कैमरे उनके चेहरे पर जूम इन हो गए और तभी स्टेडियम में आतिशबाजी के बीच पूर्व भारतीय कप्तान भावुक होकर रोने लगे।

बारिश के चलते देरी से शुरू हुआ मैच

नवी मुंबई में बारिश के कारण भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 का फाइनल मैच दो घंटे देरी से शुरू हुआ। साउथ अफ्रीका की कप्तान लॉरा वोल्वार्ड्ट ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया। शैफाली वर्मा की 87 रनों की पारी की बदौलत भारत ने 298 रन स्‍कोर बोर्ड पर लगाए। इसके बाद भारतीय महिला टीम ने प्रोटियाज टीम को 246 रनों पर समेटते हुए 52 रनों से शानदार जीत दर्ज की।

शैफाली वर्मा बनी प्‍लेयर ऑफ द मैच

शैफाली वर्मा महिला विश्‍व कप की शुरुआत में 15 सदस्यीय भारतीय टीम का हिस्‍सा नहीं थी। प्रतिका रावल के चोटिल होने के बाद उन्‍हें टीम में शामिल किया गया था। शैफाली ने फाइनल में जहां बतौर सलामी बल्‍लेबाज 87 रन की शानदार पारी खेली, वहीं 7 ओवर में 36 रन देकर दो अहम विकेट भी लिए। उन्‍होंने सुने लुस मारिजेन कप्प को आउट किया। इस शानदार प्रदर्शन के लिए शैफाली को प्‍लेयर ऑफ द मैच के खिताब से नवाजा गया।

क्रिकेट
India Women vs South Africa Women Final Highlights

