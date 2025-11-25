टी-20 वर्ल्ड कप 2026 पर रोहित शर्मा ने दिया टीम इंडिया को सुझाव, बताया कब तय करें प्लेइंग-11

मुंबई में टी-20 वर्ल्ड कप 2026 शेड्यूल की घोषणा के दौरान रोहित शर्मा ने भारतीय खिलाड़ियों की जमकर तारीफ की। उन्होंने अगले टी-20 वर्ल्ड कप के लिए भारतीय टीम में किसी तरह का बदलाव नहीं करने का सुझाव दिया। उन्होंने कहा, “भारतीय खिलाड़ियों का हाल ही में शानदार प्रदर्शन रहा है। मुझे नहीं लगता कि इसमें ज़्यादा बदलाव की ज़रूरत है। लेकिन अंतिम तैयारी तब होगी जब वे न्यूज़ीलैंड के खिलाफ खेलेंगे। तभी उन्हें अपनी प्लेइंग इलेवन या 15 खिलाड़ियों की टीम को तय करना चाहिए।”