क्रिकेट

टी-20 वर्ल्ड कप 2026 पर रोहित शर्मा ने दिया टीम इंडिया को सुझाव, बताया कब तय करें प्लेइंग-11

रोहित शर्मा आईसीसी टी-20 वर्ल्ड कप के सभी एडिशन में खेल चुके हैं। अब ऐसा पहली बार होगा, जब वे टी-20 वर्ल्ड कप में हिस्सा नहीं लेंगे।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Satya Brat Tripathi

Nov 25, 2025

Rohit Sharma

रोहित शर्मा, भारतीय क्रिकेटर (Photo Credit- IANS)

Rohit Sharma: आईसीसी टी-20 वर्ल्ड कप 2026 के शेड्यूल का ऐलान कर दिया गया है। टी-20 इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास ले चुके रोहित शर्मा को इस टूर्नामेंट का ब्रांड एंबेसडर बनाया गया है। यह पहली बार होगा जब रोहित शर्मा टी-20 वर्ल्ड कप में नहीं खेलेंगे। अब तक रोहित शर्मा टी-20 वर्ल्ड कप के सभी एडिशन का हिस्सा रहे हैं। वह टी-20 वर्ल्ड कप 2007 की विजेता भारतीय टीम का हिस्सा रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने बतौर कप्तान साल 2024 में खिताब जीता।

मुंबई में टी-20 वर्ल्ड कप 2026 शेड्यूल की घोषणा के दौरान रोहित शर्मा ने भारतीय खिलाड़ियों की जमकर तारीफ की। उन्होंने अगले टी-20 वर्ल्ड कप के लिए भारतीय टीम में किसी तरह का बदलाव नहीं करने का सुझाव दिया। उन्होंने कहा, “भारतीय खिलाड़ियों का हाल ही में शानदार प्रदर्शन रहा है। मुझे नहीं लगता कि इसमें ज़्यादा बदलाव की ज़रूरत है। लेकिन अंतिम तैयारी तब होगी जब वे न्यूज़ीलैंड के खिलाफ खेलेंगे। तभी उन्हें अपनी प्लेइंग इलेवन या 15 खिलाड़ियों की टीम को तय करना चाहिए।”

रोहित शर्मा ने आगे कहा, “मैंने इंटरनेशनल क्रिकेट खेलते हुए 18 साल पूरे कर लिए हैं। हमने जब तक ट्रॉफी नहीं जीती थी, तब हम कितने हताश थे। अब टी-20 वर्ल्ड कप 2026 में टीम के साथ नहीं होना अलग बात होगी, लेकिन मुझे इसकी आदत हो रही है।”

हालांकि रोहित शर्मा का वनडे में खेलना जारी है। उनका मानना है कि एक सीनियर खिलाड़ी होने के नाते उन्हें मौजूदा टी-20 खिलाड़ियों के साथ बातचीत करने में मज़ा आता है। रोहित ने कहा, “मैं भारत के टी-20 खिलाड़ियों से मिलता रहता हूं। मैं अभी भी खेल रहा हूं। मैं दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ वनडे के लिए रांची जा रहा हूं और वहां इनमें से कुछ लोगों से मिलूंगा जो टी-20 सेटअप का हिस्सा बनने जा रहे हैं।”

रोहित शर्मा से जब यह पूछा गया कि वे टी-20 वर्ल्ड कप 2026 के फाइनल में किसे देखना चाहेंगे तो पूर्व कप्तान ने कहा, “मैं चाहता हूं कि भारत फाइनल में पहुंचे। मुझे विपक्षी टीम की परवाह नहीं है।”

टीम इंडिया के खराब प्रदर्शन पर पूर्व भारतीय क्रिकेटर का बड़ा बयान, कोच गौतम गंभीर को …
क्रिकेट
Gautam Gambhir and Yashasvi Jaiswal

