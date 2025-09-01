रोहित शर्मा से लेकर शुभमन गिल तक… फिटनेस टेस्ट में कौन पास और कौन हुआ फेल? यहां देखें पूरी लिस्ट

Who Passed in BCCI Fitness Test: भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस (COE) में अधिकतर अनुबंधित क्रिकेटरों ने प्री-सीजन फिटनेस टेस्ट दे दिया है। इनमें टी20 और टेस्‍ट क्रिकेट को अलविदा कह चुके रोहित शर्मा भी शामिल रहे, जो कि ऑस्‍ट्रेलिया के खिलाफ अक्‍टूबर में खेली जाने वाली वनडे सीरीज से मैदान पर वापसी करेंगे। वहीं, विराट कोहली को लेकर कोई अपडेट नहीं है कि वह लंदन से कब वापस आएंगे और कब फिटनेस टेस्‍ट देंगे। इनके अलावा एशिया कप 2025 के लिए चुने गए अधिकतर खिलाडि़यों ने भी फिटनेस दिया है, जिनमें शुभमन गिल से लेकर जसप्रीत बुमराह तक शामिल है। आइये जानते हैं कि कौन-कौन से क्रिकेटर्स ने बीसीसीआई का फिटनेस टेस्‍ट पास किया है और कौन टॉप पर रहा है।