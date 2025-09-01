Patrika LogoSwitch to English

क्रिकेट

रोहित शर्मा से लेकर शुभमन गिल तक… फिटनेस टेस्ट में कौन पास और कौन हुआ फेल? यहां देखें पूरी लिस्ट

Who Passed in BCCI Fitness Test: बीसीसीआई के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस (COE) में रोहित शर्मा से लेकर शुभमन गिल तक अधिकतर अनुबंधित भारतीय क्रिकेटरों ने प्री-सीजन फिटनेस टेस्ट दे दिया है, जिसके नतीजे भी सामने आ चुके हैं। आइये फिटनेस टेस्ट के परिणाम के साथ खिलाडि़यों की पूरी लिस्‍ट देखते हैं।

भारत

lokesh verma

Sep 01, 2025

Who Passed in BCCI Fitness Test
भारतीय टीम। (फोटो सोर्स: एक्‍स@/BCCI)

Who Passed in BCCI Fitness Test: भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस (COE) में अधिकतर अनुबंधित क्रिकेटरों ने प्री-सीजन फिटनेस टेस्ट दे दिया है। इनमें टी20 और टेस्‍ट क्रिकेट को अलविदा कह चुके रोहित शर्मा भी शामिल रहे, जो कि ऑस्‍ट्रेलिया के खिलाफ अक्‍टूबर में खेली जाने वाली वनडे सीरीज से मैदान पर वापसी करेंगे। वहीं, विराट कोहली को लेकर कोई अपडेट नहीं है कि वह लंदन से कब वापस आएंगे और कब फिटनेस टेस्‍ट देंगे। इनके अलावा एशिया कप 2025 के लिए चुने गए अधिकतर खिलाडि़यों ने भी फिटनेस दिया है, जिनमें शुभमन गिल से लेकर जसप्रीत बुमराह तक शामिल है। आइये जानते हैं कि कौन-कौन से क्रिकेटर्स ने बीसीसीआई का फिटनेस टेस्‍ट पास किया है और कौन टॉप पर रहा है।

इन क्रिकेटरों ने पास किया फिटनेस टेस्ट

वनडे टीम के कप्‍तान रोहित शर्मा ने अपना फिटनेस टेस्‍ट पास कर लिया है। इनके अलावा शुभमन गिल, मोहम्मद सिराज, जितेश शर्मा, जसप्रीत बुमराह, वाशिंगटन सुंदर, यशस्वी जायसवाल, प्रसिद्ध कृष्णा और शार्दुल ठाकुर ने भी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में अपने-अपने फिटनेस टेस्ट पास कर लिए हैं। रेवस्पोर्ट्ज की रिपोर्ट की मानें तो प्रसिद्ध कृष्‍णा का स्कोर सभी क्रिकेटरों में सबसे ज्‍यादा रहा है।

रोहित शर्मा ने जून की शुरुआत से नहीं खेला क्रिकेट 

बता दें कि रोहित शर्मा ने जून की शुरुआत से कोई क्रिकेट नहीं खेला है। ब्रेक पर उन्होंने तीन हफ्ते पहले ही ट्रेनिंग शुरू की है। चूंकि वनडे कप्तान सिर्फ़ एक ही फॉर्मेट में खेलते हैं और आईपीएल ही एकमात्र ऐसा टूर्नामेंट है, जिसमें वह हिस्सा लेते हैं। इसलिए अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट के लिए फिट रहना आसान नहीं है। हालांकि 38 वर्षीय ये खिलाड़ी पहले की तरह ही प्रतिबद्ध दिख रहा है। भारत की अगली वनडे सीरीज अक्टूबर में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ होगी, लेकिन रोहित ने कथित तौर पर 30 सितंबर और 3 और 5 अक्टूबर को कानपुर में ऑस्ट्रेलिया ए के खिलाफ भारत ए के लिए खेलने की इच्‍छा जताई है।

विराट कोहली फिटनेस टेस्ट कब देंगे?

लंदन को अपना घरेलू मैदान बनाने के बाद से विराट कोहली सिर्फ मैच खेलने के लिए ही भारत आते हैं। आईपीएल 2025 फाइनल में आखिरी बार खेलने के बाद हाल ही में उन्‍होंने लंदन में अभ्यास शुरू किया है। कोई नहीं जानता कि कोहली अपनी फिटनेस जांच के लिए सीओई कब पहुंचेंगे। रिपोर्ट्स की मानें तो रोहित की तरह कोहली ने भी इंडिया ए के लिए खेलने की इच्‍छा जताई है। इससे पता चलता है कि वह इसी महीने बेंगलुरु में रिपोर्ट करेंगे।

एशिया कप 2025

01 Sept 2025 08:38 am

