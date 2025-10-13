‘वनडे टीम में पक्की नहीं है रोहित और विराट की जगह’, रवि शास्त्री ने बताया 2027 का वर्ल्डकप खेल पाएंगे या नहीं

Ravi Shastri on Rohit Sharma: आईसीसी क्रिकेट वर्ल्डकप 2027 (ICC Cricket World Cup 2025) से पहले टीम मैनेजमेंट ने भारतीय क्रिकेट टीम (Indian Men's Cricket Team) की कप्तानी में बड़ा बदलाव किया और रोहित शर्मा (Rohit Sharma) की जगह शुभमन गिल (Shubman Gill) को कमान सौंप दी। इस फैसले पर अलग-अलग प्रतिक्रियाएं आईं। कई दिग्गजों ने सपोर्ट किया, तो कितनों ने इस फैसले के लिए रोहित शर्मा के साथ नाइंसाफी बताई। हालांकि अब रोहित शर्मा वनडे सीरीज के लिए ऑस्ट्रेलिया की फ्लाइट पकड़ने के लिए तैयार हैं। उनका सपना है वनडे वर्ल्डकप जीतना, जिसके लिए 2027 वर्ल्डकप खेलना होगा लेकिन पूर्व हेड कोच रोहित शर्मा के साथ विराट कोहली की जगह टीम में पक्की नहीं मानते हैं।