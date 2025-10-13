Patrika LogoSwitch to English

‘वनडे टीम में पक्की नहीं है रोहित और विराट की जगह’, रवि शास्त्री ने बताया 2027 का वर्ल्डकप खेल पाएंगे या नहीं

रोहित शर्मा को वनडे टीम की कप्तानी से हटा दिया गया है और अब सवाल ये उठने लगा है कि क्या 2 आईसीसी इवेंट का खिताब जिताने वाले कप्तान को 2027 में आयोजित होने वाले वनडे वर्ल्डकप में खेलने का मौका मिलेगा या नहीं।

2 min read

भारत

image

Vivek Kumar Singh

Oct 13, 2025

Rohit Sharma and Gautam Gambhir

रोहित शर्मा और गौतम गंभीर (फोटो- IANS)

Ravi Shastri on Rohit Sharma: आईसीसी क्रिकेट वर्ल्डकप 2027 (ICC Cricket World Cup 2025) से पहले टीम मैनेजमेंट ने भारतीय क्रिकेट टीम (Indian Men's Cricket Team) की कप्तानी में बड़ा बदलाव किया और रोहित शर्मा (Rohit Sharma) की जगह शुभमन गिल (Shubman Gill) को कमान सौंप दी। इस फैसले पर अलग-अलग प्रतिक्रियाएं आईं। कई दिग्गजों ने सपोर्ट किया, तो कितनों ने इस फैसले के लिए रोहित शर्मा के साथ नाइंसाफी बताई। हालांकि अब रोहित शर्मा वनडे सीरीज के लिए ऑस्ट्रेलिया की फ्लाइट पकड़ने के लिए तैयार हैं। उनका सपना है वनडे वर्ल्डकप जीतना, जिसके लिए 2027 वर्ल्डकप खेलना होगा लेकिन पूर्व हेड कोच रोहित शर्मा के साथ विराट कोहली की जगह टीम में पक्की नहीं मानते हैं।

'टीम में रोहित की जगह पक्की नहीं'

रवि शास्त्री का मानना है कि वनडे टीम में विराट कोहली और रोहित शर्मा की जगह पक्की नहीं है। दोनों खिलाड़ियों को अगर टीम में जगह बनानी है तो उन्हें ऑस्ट्रेलिया दौरे पर अच्छा प्रदर्शन करना होगा। शास्त्री ने कहा, "कोहली और रोहित की जगह टीम में पक्की नहीं है और उन्हें इस सीरीज में अच्छा प्रदर्शन करना होगा ताकि वे अपनी दावेदारी को मजबूत कर सकें। यही कारण है कि दोनों खिलाड़ी इस सीरीज में खेल रहे हैं। अब यह उनके फिटनेस, भूख और फॉर्म पर निर्भर करेगा। यह सीरीज उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इस सीरीज के बाद उन्हें खुद भी अंदाजा हो जाएगा कि वे आगे कितना खेलना चाहते हैं।"

टी20 वर्ल्डकप 2024 जीतने के बाद रोहित शर्मा और विराट कोहली ने एक साथ इस फॉर्मेट को अलविदा कह दिया था। इसके बाद टेस्ट सीरीज में खराब फॉर्म की वजह से दोनों खिलाड़ियों ने आईपीएल 2025 के दौरान क्रिकेट के सबसे लंबे फॉर्मेट से भी संन्यास ले लिया। रोहित शर्मा और विराट कोहली अब सिर्फ वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट खेलते हैं। दोनों खिलाड़ी इस सीरीज में इसलिए भी खेल रहे हैं, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ने ही टीम इंडिया को 2023 वर्ल्डकप के फाइनल में हराया था और कंगारुओं के घर पर टीम इंडिया के लिए ये सीरीज किसी अग्नीपरीक्षा से कम नहीं होने वाली है।

रोहित शर्मा इस वक्त 38 साल के हैं और विराट कोहली 36 साल के हो चुके हैं। 2027 तक रोहित शर्मा 40 प्लस हो जाएंगे जबकि विराट कोहली की उम्र भी 38 हो जाएगी। दोनों खिलाड़ियों का फॉर्म कुछ खास नहीं रहा है लेकिन रोहित शर्मा चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में प्लेयर ऑफ द मैच रहे थे और उस टूर्नामेंट में कोहली ने भी कई बेहतरीन पारियां खेली थीं। ऐसे में अनुभव के लिहाज से इन दोनों खिलाड़ियों को किसी से भी रिप्लेस नहीं किया जा सकता है। मैनेजमेंट अनुभव और यंग प्लेयर्स के साथ टीम बनाना चाहे तो इन खिलाड़ियों को जग मिल सकती है नहीं तो राह काफी मुश्किल है।

