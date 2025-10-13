Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

क्रिकेट

SA-W vs BAN-W: मारिजाने कैप और क्लो ट्रायॉन की फिफ्टी से साउथ अफ्रीका ने बांग्लादेश को दी शिकस्त

SA-W vs BAN-W: साउथ अफ्रीका ने बांग्लादेश को रोमांचक मुकाबले में 3 विकेट से हराया।

2 min read

भारत

image

Satya Brat Tripathi

Oct 13, 2025

SA-W vs BAN-W

आईसीसी महिला वनडे विश्व कप 2025: साउथ अफ्रीका बनाम बांग्लादेश (Photo - ICC@X)

SA-W vs BAN-W, ICC Women's ODI World Cup 2025: आईसीसी महिला वनडे वर्ल्ड कप 2025 का 14वां मुकाबला साउथ अफ्रीका और बांग्लादेश के बीच विशाखापत्तनम में खेला गया। सोमवार को खेले इस मुकाबले में साउथ अफ्रीका ने बांग्लादेश को रोमांचक मुकाबले में 3 विकेट से हराया। बांग्लादेश ने 50 ओवर में 6 विकेट के नुकसान पर 232 रन बनाए थे, जिसे साउथ अफ्रीका ने 49.3 ओवर में 7 विकेट पर 235 रन बनाकर लक्ष्य हांसिल कर लिया।

बांग्लादेश से मिले 232 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी साउथ अफ्रीकी टीम की शुरुआत अच्छी नहीं रही। साउथ अफ्रीकी टीम 18.1 ओवर तक अपने 5 महत्वपूर्ण खिलाड़ी, जिसमें ताजमीन ब्रित्स (0), कप्तान लौरा वोलवार्ड (31), एनेके बॉश (28), एनेरी डर्कसन (2) और सिनालो जाफ्टा (2) का विकेट गंवाकर संघर्ष कर रही थी। ऐसे में मारिजाने कैप और क्लो ट्रायॉन ने छठे विकेट के लिए 109 गेंद में 85 रन की साझेदारी कर टीम को मुश्किल से उबारा। हालांकि मारिजाने कैप 40.2वें ओवर में अर्द्धशतक लगाने के बाद आउट हो गई।

मारिजाने कैप ने 71 गेंद में 4 चौके और 1 छक्के संग 56 रन की पारी खेली। इसके बाद क्लो ट्रायॉन (62 रन), नादिन डी क्लार्क (नाबाद 37 रन) और मासाबाटा क्लास (नाबाद 10 रन) ने मिलकर 49.3 ओवर में टीम के स्कोर को 7 विकेट पर 235 रन तक पहुंचाकर अपनी टीम को जीत दिला दी। बांग्लादेश की तरफ से नाहिदा अख्तर ने सर्वाधिक 2 विकेट चटकाए। इसके बाद राबिया खान, फहीमा खातून और रितु मोनी ने 1-1 विकेट चटकाए।

शोर्ना अख्तर की तूफानी अर्द्धशतकीय पारी गई बेकार

इससे पहले मुकाबले में टॉस जीतकर बांग्लादेश ने पहले बल्लेबाजी का फैसला लिया। टीम को सलामी बल्लेबाजों ने शानदार शुरुआत दिलाई। रुब्या हैदर ने फरगाना हक के साथ पहले विकेट के लिए 16.1 ओवरों में 53 रन की साझेदारी की। रुब्या 52 गेंदों में 2 चौकों की मदद से 25 रन बनाकर आउट हुईं, जबकि फरगाना ने 76 गेंदों में 30 रन बनाए। टीम 73 के स्कोर तक अपने सलामी बल्लेबाजों का विकेट गंवा चुकी थी। यहां से कप्तान निगार सुल्तान ने शर्मिन अख्तर के साथ तीसरे विकेट के लिए 77 रन जोड़ते हुए टीम को संकट से बाहर निकाल दिया।

निगार सुल्तान ने 42 गेंदों में 32 रन की पारी खेली। इस दौरान उन्होंने 5 चौके लगाए, जबकि शर्मिन ने 77 गेंदों में 6 छक्कों के साथ 50 रन जुटाए। शोर्ना अख्तर 35 गेंदों में 51 रन बनाकर नाबाद रहीं। इस तरह बांग्लादेश ने निर्धारित 50 ओवर में 6 विकेट के नुकसान पर 232 रन बनाए। साउथ अफ्रीका की ओर से नॉनकुलुलेको म्लाबा ने 2 विकेट हासिल किए, जबकि नादिन डी क्लार्क और क्लो ट्रायॉन ने 1-1 विकेट निकाले।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Women's World Cup 2025

Updated on:

13 Oct 2025 11:01 pm

Published on:

13 Oct 2025 10:34 pm

Hindi News / Sports / Cricket News / SA-W vs BAN-W: मारिजाने कैप और क्लो ट्रायॉन की फिफ्टी से साउथ अफ्रीका ने बांग्लादेश को दी शिकस्त

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

क्रिकेट

खेल

ट्रेंडिंग

Women's World Cup 2025

अर्जुन तेंदुलकर की क्रिकेट मैदान पर वापसी, 15 अक्टूबर से इस टीम की तरफ से एक्शन में आएंगे नजर

Arjun Tendulkar 5 Wicket Haul before IPL 2025 Mega Auction
क्रिकेट

लड़की ने लड़के को जड़ दिए थप्पड़, भारत-वेस्टइंडीज दिल्ली टेस्ट मैच के दौरान का वीडियो वायरल

Ind vs WI
क्रिकेट

ऑस्ट्रेलिया में गरजेगा रोहित और विराट का बल्ला, सीरीज से पहले दिग्गज क्रिकेटर की भविष्यवाणी

Rohit Sharma and Virat Kohli
क्रिकेट

PAK vs SA, 1st Test: साउथ अफ्रीका छह विकेट गंवाकर कर रहा संघर्ष, पाकिस्तान ने मैच में बनाई पकड़

Pakistan vs South Africa
क्रिकेट

क्रिकेट जगत में शोक की लहर, पूर्व क्रिकेटर वजीर मोहम्मद ने बर्मिंघम में ली अंतिम सांस

Wazir Mohammad
क्रिकेट
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.