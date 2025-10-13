SA-W vs BAN-W: मारिजाने कैप और क्लो ट्रायॉन की फिफ्टी से साउथ अफ्रीका ने बांग्लादेश को दी शिकस्त

इससे पहले मुकाबले में टॉस जीतकर बांग्लादेश ने पहले बल्लेबाजी का फैसला लिया। टीम को सलामी बल्लेबाजों ने शानदार शुरुआत दिलाई। रुब्या हैदर ने फरगाना हक के साथ पहले विकेट के लिए 16.1 ओवरों में 53 रन की साझेदारी की। रुब्या 52 गेंदों में 2 चौकों की मदद से 25 रन बनाकर आउट हुईं, जबकि फरगाना ने 76 गेंदों में 30 रन बनाए। टीम 73 के स्कोर तक अपने सलामी बल्लेबाजों का विकेट गंवा चुकी थी। यहां से कप्तान निगार सुल्तान ने शर्मिन अख्तर के साथ तीसरे विकेट के लिए 77 रन जोड़ते हुए टीम को संकट से बाहर निकाल दिया।