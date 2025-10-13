SA-W vs BAN-W: मारिजाने कैप और क्लो ट्रायॉन की फिफ्टी से साउथ अफ्रीका ने बांग्लादेश को दी शिकस्त

आईसीसी महिला वनडे विश्व कप 2025: साउथ अफ्रीका बनाम बांग्लादेश (Photo - ICC@X)
SA-W vs BAN-W, ICC Women's ODI World Cup 2025: आईसीसी महिला वनडे वर्ल्ड कप 2025 का 14वां मुकाबला साउथ अफ्रीका और बांग्लादेश के बीच विशाखापत्तनम में खेला गया। सोमवार को खेले इस मुकाबले में साउथ अफ्रीका ने बांग्लादेश को रोमांचक मुकाबले में 3 विकेट से हराया। बांग्लादेश ने 50 ओवर में 6 विकेट के नुकसान पर 232 रन बनाए थे, जिसे साउथ अफ्रीका ने 49.3 ओवर में 7 विकेट पर 235 रन बनाकर लक्ष्य हांसिल कर लिया।
बांग्लादेश से मिले 232 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी साउथ अफ्रीकी टीम की शुरुआत अच्छी नहीं रही। साउथ अफ्रीकी टीम 18.1 ओवर तक अपने 5 महत्वपूर्ण खिलाड़ी, जिसमें ताजमीन ब्रित्स (0), कप्तान लौरा वोलवार्ड (31), एनेके बॉश (28), एनेरी डर्कसन (2) और सिनालो जाफ्टा (2) का विकेट गंवाकर संघर्ष कर रही थी। ऐसे में मारिजाने कैप और क्लो ट्रायॉन ने छठे विकेट के लिए 109 गेंद में 85 रन की साझेदारी कर टीम को मुश्किल से उबारा। हालांकि मारिजाने कैप 40.2वें ओवर में अर्द्धशतक लगाने के बाद आउट हो गई।
मारिजाने कैप ने 71 गेंद में 4 चौके और 1 छक्के संग 56 रन की पारी खेली। इसके बाद क्लो ट्रायॉन (62 रन), नादिन डी क्लार्क (नाबाद 37 रन) और मासाबाटा क्लास (नाबाद 10 रन) ने मिलकर 49.3 ओवर में टीम के स्कोर को 7 विकेट पर 235 रन तक पहुंचाकर अपनी टीम को जीत दिला दी। बांग्लादेश की तरफ से नाहिदा अख्तर ने सर्वाधिक 2 विकेट चटकाए। इसके बाद राबिया खान, फहीमा खातून और रितु मोनी ने 1-1 विकेट चटकाए।
इससे पहले मुकाबले में टॉस जीतकर बांग्लादेश ने पहले बल्लेबाजी का फैसला लिया। टीम को सलामी बल्लेबाजों ने शानदार शुरुआत दिलाई। रुब्या हैदर ने फरगाना हक के साथ पहले विकेट के लिए 16.1 ओवरों में 53 रन की साझेदारी की। रुब्या 52 गेंदों में 2 चौकों की मदद से 25 रन बनाकर आउट हुईं, जबकि फरगाना ने 76 गेंदों में 30 रन बनाए। टीम 73 के स्कोर तक अपने सलामी बल्लेबाजों का विकेट गंवा चुकी थी। यहां से कप्तान निगार सुल्तान ने शर्मिन अख्तर के साथ तीसरे विकेट के लिए 77 रन जोड़ते हुए टीम को संकट से बाहर निकाल दिया।
निगार सुल्तान ने 42 गेंदों में 32 रन की पारी खेली। इस दौरान उन्होंने 5 चौके लगाए, जबकि शर्मिन ने 77 गेंदों में 6 छक्कों के साथ 50 रन जुटाए। शोर्ना अख्तर 35 गेंदों में 51 रन बनाकर नाबाद रहीं। इस तरह बांग्लादेश ने निर्धारित 50 ओवर में 6 विकेट के नुकसान पर 232 रन बनाए। साउथ अफ्रीका की ओर से नॉनकुलुलेको म्लाबा ने 2 विकेट हासिल किए, जबकि नादिन डी क्लार्क और क्लो ट्रायॉन ने 1-1 विकेट निकाले।
