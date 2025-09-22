पाकिस्तानी ओपनर साहिबजादा फरहान ने शर्मनाक ‘गन सेलिब्रेशन’ कर भारतीय टीम को चिढ़ाया तो सोशल मीडिया पर मचा बवाल

Sahibzada Farhan shameful gun celebration: भारत और पाकिस्‍तान के बीच रविवार रात एशिया कप 2025 का दूसरा सुपर 4 मुकाबला खेला गया, जिसमें टीम इंडिया ने एक बार फिर पाकिस्‍तान टीम को 6 विकेट से पटकनी दी है। इस मुकाबले में पाकिस्‍तानी सलामी बल्‍लेबाज साहिबजादा फरहान ने एक ऐसी शर्मनाक हरकत की है, जिससे सोशल मीडिया पर बवाल मच गया है। पाकिस्‍तान की पहले बल्‍लेबाजी के दौरान साहिबजादा फरहान ने दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में दो जीवनदान के साथ 34 गेंदों पर अर्धशतक पूरा किया। अर्धशतक पूरा करते ही उन्‍होंने ऐसी शर्मनाक हरकत कर डाली, जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है। इस पर भारतीय फैंस बेहद कड़ी प्रतिक्रिया दे रहे हैं।