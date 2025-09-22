पाकिस्तानी ओपनर साहिबजादा फरहान ने शर्मनाक ‘गन सेलिब्रेशन’ कर भारतीय टीम को चिढ़ाया तो सोशल मीडिया पर मचा बवाल

Sahibzada Farhan shameful gun celebration: भारत और पाकिस्तान के बीच रविवार रात एशिया कप 2025 का दूसरा सुपर 4 मुकाबला खेला गया, जिसमें टीम इंडिया ने एक बार फिर पाकिस्तान टीम को 6 विकेट से पटकनी दी है। इस मुकाबले में पाकिस्तानी सलामी बल्लेबाज साहिबजादा फरहान ने एक ऐसी शर्मनाक हरकत की है, जिससे सोशल मीडिया पर बवाल मच गया है। पाकिस्तान की पहले बल्लेबाजी के दौरान साहिबजादा फरहान ने दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में दो जीवनदान के साथ 34 गेंदों पर अर्धशतक पूरा किया। अर्धशतक पूरा करते ही उन्होंने ऐसी शर्मनाक हरकत कर डाली, जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है। इस पर भारतीय फैंस बेहद कड़ी प्रतिक्रिया दे रहे हैं।
दरअसल, टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी पाकिस्तान की शुरुआत कुछ खास नहीं रही। उसने 2.3 ओवर में ही महज 21 के स्कोर पर फखर जमान का विकेट गंवा दिया। इसके बाद साहिबजादा फरहान ने सैम अयूब के साथ दूसरे विकेट के लिए 72 रन की साझेदारी कर टीम के स्कोर को 10.3 ओवर 93 के स्कोर तक पहुंचाया। इससे पहले साहिबजादा ने अक्षर पटेल के 10वें ओवर की तीसरी गेंद पर छक्का मारते हुए अपना अर्धशतक पूरा किया। यह उनका टी20 इंटरनेशनल में चौथा अर्धशतक है। हालांकि इससे पहले उन्हें दो जीवनदान भी मिले।
अर्धशतक पूरा होते ही साहिबजादा फरहान ने बल्ले को बंदूक की तरह पकड़ा और उसी तरह चलाते हुए जश्न मनाया। उनके इस शर्मनाक सेलिब्रेशन को लेकर भारतीय फैंस भड़के हुए हैं। सोशल मीडिया पर लोग कह रहे हैं कि फरहान ने गन सेलिब्रेशन कर न सिर्फ भारतीय टीम को चिढ़ाया है, बल्कि फैंस को भी चिढ़ा रहे हैं। उनकी इस शर्मनाक हरकत ने सोशल मीडिया पर आग लगा दी है।
बता दें कि पहलगाम आतंकी हमले के बाद से ही भारत और पाकिस्तान बीच काफी तनाव है। एशिया कप में पाकिस्तान के खिलाफ ग्रुप स्टेज के मुकाबले से पहले भी बहुत तनाव देखने को मिला था, जब भारतीय पूर्व क्रिकेटर्स और फैंस का एक पक्ष मैच का बहिष्कार कर रहा था। इसी तनाव के चलते टीम इंडिया ने पाकिस्तानी खिलाड़ियों से हाथ नहीं मिलाया था, जिसके बाद पाकिस्तान की ओर से काफी हो हल्ला किया गया था।