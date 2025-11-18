बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने इस युवा क्रिकेटर को दी अहम जिम्मेदारी, लिटन दास टी-20 वर्ल्ड कप तक बने रहेंगे कप्तान

बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के एक अधिकारी ने मंगलवार (18 नवंबर) को बताया कि दिसंबर में महिलाओं के आगामी भारत दौरे को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया है। बांग्लादेश को दिसंबर के मध्य से भारत में तीन वनडे और इतने ही टी20 मैच खेलने थे। हाल ही में बीसीसीआई ने बोर्ड को सूचित किया कि वे सीरीज की मेजबानी नहीं कर सकते क्योंकि वे अपनी पहली विश्व कप जीत के बाद खिलाड़ियों को एक लंबा ब्रेक देना चाहते हैं।