बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने इस युवा क्रिकेटर को दी अहम जिम्मेदारी, लिटन दास टी-20 वर्ल्ड कप तक बने रहेंगे कप्तान

सैफ हसन, क्रिकेटर, बांग्लादेश
Saif Hassan named Bangladesh T20I vice captain: बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने युवा क्रिकेटर सैफ हसन को टी-20 टीम का कप्तान नियुक्त किया है। उनके अलावा मेहदी हसन मिराज और नजमुल हुसैन शान्तो को क्रमशः टेस्ट और वनडे टीम का उप-कप्तान बनाया है। बोर्ड की तरफ से इसकी जानकारी मंगलवार को दी गई।
बीसीबी ने अपने बयान में कहा, "बांग्लादेश के लिए सबसे छोटे प्रारूप में लगातार और प्रभावशाली प्रदर्शन के कारण टी-20 टीम के उप-कप्तान के रूप में सैफ हसन की नियुक्ति की गई है। लिटन दास को आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप 2026 तक टीम का कप्तान बनाया गया है।"
बीसीबी ने कहा कि मेहदी को बांग्लादेश टेस्ट टीम का उप-कप्तान नियुक्त किया गया है, जहां वह नजमुल हुसैन शान्तो के डिप्टी के रूप में जिम्मेदारी संभालेंगे। शान्तो मौजूदा आईसीसी टेस्ट चैम्पियनशिप साइकल के अंत तक कप्तान बने रहेंगे। वनडे प्रारूप में नजमुल हुसैन शान्तो मेहदी हसन मिराज के नेतृत्व में उप-कप्तान की भूमिका निभाएंगे। मिराज को इस साल जून में एक साल के कार्यकाल के लिए वनडे कप्तान के रूप में नियुक्ति की गई थी।
बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के एक अधिकारी ने मंगलवार (18 नवंबर) को बताया कि दिसंबर में महिलाओं के आगामी भारत दौरे को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया है। बांग्लादेश को दिसंबर के मध्य से भारत में तीन वनडे और इतने ही टी20 मैच खेलने थे। हाल ही में बीसीसीआई ने बोर्ड को सूचित किया कि वे सीरीज की मेजबानी नहीं कर सकते क्योंकि वे अपनी पहली विश्व कप जीत के बाद खिलाड़ियों को एक लंबा ब्रेक देना चाहते हैं।
