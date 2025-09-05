समोआ से क्या है रॉस टेलर का रिश्ता, संन्यास के बाद क्यों अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में करने जा रहे वापसी

टेलर की बल्लेबाजी क्षमता क्रिकेट जगत के लिए नई नहीं है। न्यूजीलैंड के लिए 16 साल लंबे अपने अंतर्राष्ट्रीय करियर में उन्होंने कई रिकॉर्ड बनाए हैं। वह न्यूजीलैंड के लिए सबसे ज्यादा टेस्ट खेलने वाले खिलाड़ी के रूप में डेनियल विटोरी के साथ संयुक्त रूप से पहले स्थान पर हैं। वह कीवी टीम के लिए सबसे ज्यादा रन बनाने के मामले में दूसरे स्थान पर हैं। वनडे क्रिकेट में न्यूजीलैंड के लिए सर्वाधिक रन और शतक लगाने का रिकॉर्ड बी टेलर के नाम है। उन्होंने 21 शतक की मदद से 8,607 रन बनाए हैं। टेलर ने तीनों फॉर्मेट मिलाकर खेले 450 मैचों में उन्होंने 351 कैच पकड़े हैं।