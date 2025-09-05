Patrika LogoSwitch to English

समोआ से क्या है रॉस टेलर का रिश्ता, संन्यास के बाद क्यों अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में करने जा रहे वापसी

टी20 रैंकिंग में 64वें स्थान पर मौजूद समोआ के लिए रॉस टेलर का खेलना न सिर्फ इस देश के लिए अच्छा है बल्कि ये कदम दूसरे खिलाड़ियों को भी प्रोत्साहित करेगा, जिसके अंदर अभी क्रिकेट होते हुए टीम में जगह न मिलने की वजह से रिटायरमेंट का ऐलान कर देते हैं।

भारत

Vivek Kumar Singh

Sep 05, 2025

Samoa Ross Taylor Cricket Team T20 Ranking
समोआ के लिए क्रिकेट खेलेंगे रॉस टेलर (फोटो- IANS)

Ross Taylor Samoa Relationship: साल 2022 में न्यूजीलैंड के दिग्गज बल्लेबाज ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया। टेलर दुनिया के उन 4 दिग्गजों में शामिल हैं, जिन्होंने अपनी टीम के लिए सभी फॉर्मेट के कम से कम 100 मैच खेले हैं। जिस टेलर को न्यूजीलैंड के दिग्गज बल्लेबाज के तौर पर जाना जाता था। जिस टेलर की गिनती न्यूजीलैंड के सबसे सफल बल्लेबाजों में होती है। जिस रॉस टेलर ने सभी फॉर्मेट में कम से कम 100 मैच खेलकर इतिहास रचा और दुनिया के पहले क्रिकेटर बने। उस टेलर की जर्सी पर अब समोआ का नाम लिखा होगा। उनके हेलमेट पर समोआ का झंडा होगा।

नेशनल एंथम के समय रॉस टेलर न्यूजीलैंड की बजाय समोआ का राष्ट्रगान गाएंगे। आखिर ये सब हुआ क्यों। क्यों अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने के बाद टेलर वापस आ रहे हैं। क्या है टेलर का समोआ से रिश्ता। चलिए जानते हैं…

‘वनडे विश्व कप 2027 खेलना चाहता हूं’, टी20 फॉर्मेट से संन्यास लेने वाले इस दिग्गज ने पहली बार तोड़ी चुप्पी
क्रिकेट
Mitchell Starc Retirement

रॉस टेलर का ननिहाल है समोआ

दरअसल समोआ रॉस टेलर का ननिहाल है। उनकी मां न्यूजीलैंड आई थीं और समोआ से होने की वजह से वह इस देश का पासपोर्ट भी रखते हैं। मां की वजह से रॉस टेलर के पास भी समोआ का पासपोर्ट है। न्यूजीलैंड के लिए 2022 तक अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट खेलने वाले टेलर को संन्यास लिए 3 साल हो चुके हैं और अब वह समोआ के लिए अंतरराष्ट्रीय मैच खेल सकते हैं।

टी20 रैंकिंग में 64वें स्थान पर मौजूद समोआ के लिए रॉस टेलर का खेलना न सिर्फ इस देश के लिए अच्छा है बल्कि ये कदम दूसरे खिलाड़ियों को भी प्रोत्साहित करेगा, जिसके अंदर अभी क्रिकेट होते हुए टीम में जगह न मिलने की वजह से रिटायरमेंट का ऐलान कर देते हैं। आने वाले समय में अगर ऐसे क्रिकेटर समोआ जैसे देशों का प्रतिनिधित्व करना शुरू करेंगे तो क्रिकेट के विकास में ये सबसे अहम भूमिका अदा करेगा।

रॉस टेलर का जन्म 8 मार्च 1984 को न्यूजीलैंड के लोअर हट में हुआ था। हालांकि उनकी मां समोआ मूल की हैं। टेलर का पालन-पोषण न्यूजीलैंड में ही हुआ। अब वह अपनी मां की जन्मभूमि से क्रिकेट खेलकर उन्हें नई पहचान देना चाहते हैं, जो समोआ से उनके गहरे सांस्कृतिक जुड़ाव को दर्शाता है। टेलर अब एशिया-ईस्ट एशिया-पैसिफिक टी20 वर्ल्ड कप 2026 क्वालीफायर में समोआ का प्रतिनिधित्व करेंगे।

न्यूजीलैंड के लिए बनाए कई रिकॉर्ड

टेलर की बल्लेबाजी क्षमता क्रिकेट जगत के लिए नई नहीं है। न्यूजीलैंड के लिए 16 साल लंबे अपने अंतर्राष्ट्रीय करियर में उन्होंने कई रिकॉर्ड बनाए हैं। वह न्यूजीलैंड के लिए सबसे ज्यादा टेस्ट खेलने वाले खिलाड़ी के रूप में डेनियल विटोरी के साथ संयुक्त रूप से पहले स्थान पर हैं। वह कीवी टीम के लिए सबसे ज्यादा रन बनाने के मामले में दूसरे स्थान पर हैं। वनडे क्रिकेट में न्यूजीलैंड के लिए सर्वाधिक रन और शतक लगाने का रिकॉर्ड बी टेलर के नाम है। उन्होंने 21 शतक की मदद से 8,607 रन बनाए हैं। टेलर ने तीनों फॉर्मेट मिलाकर खेले 450 मैचों में उन्होंने 351 कैच पकड़े हैं।

समोआ के लिए क्रिकेट खेलने को लेकर उत्साहित टेलर ने कहा, "मुझे यह घोषणा करते हुए गर्व महसूस हो रहा है कि मैं नीली जर्सी पहनकर क्रिकेट में समोआ का प्रतिनिधित्व करूंगा। यह फैसला क्रिकेट में वापसी से कहीं बढ़कर है। अपनी विरासत, संस्कृति, गांवों और परिवार का प्रतिनिधित्व करना मेरे लिए बहुत बड़ा सम्मान है। मैं खेल को कुछ वापस देने, टीम में शामिल होने और मैदान के अंदर और बाहर अपने अनुभव साझा करने के लिए उत्साहित हूं।"

2 पूर्व तेज गेंदबाज अजीत अगरकर की टीम में हो सकते हैं शामिल, सेलेक्टर बनने के लिए BCCI को भेजा आवेदन
क्रिकेट
RP Singh Praveen KUmar Team India Selectors

